Отопительный сезон, путина, «ЭРА-ГЛОНАСС»: Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда»





В минувший вторник Михаил Дегтярев в еженедельном эфире на радиостанции «Комсомольская правда» рассказал о продленной работе за неделю. Первым делом глава региона поделился деталями своей поездки в Советско-Гаванский и Ванинский районы. Врио губернатора отметил, что в поселке Заветы Ильича проблемы с системой теплоснабжения, поэтому строительство новой угольной котельной начнется уже в следующем году. Из бюджета на замену старых котлоагрегатов дополнительно выделили 15 млн рублей.

Глава региона проверил ход ремонтных работ дороги Советская Гавань-Ванино, которая вошла в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правительство РФ на реализацию программы дополнительно выделило 800 млн рублей.

Один из самых актуальных вопросов сегодня, который волнует жителей края – осенняя путина.

- Хочу всех успокоить: нам удалось договориться с Росрыболовством об использовании наплавных сетей. Такое исключение сделали только для нашего региона. С другой стороны, за последние годы наблюдается сокращение популяции лососевых рыб. Надо дать лососю возможность восстановиться. Поэтому существует ряд ограничений - например, длину «заездок» в этом году мы ограничили по протяженности, сказал Михаил Дегтярев.

По словам зампреда совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Хабаровском крае Андрея Веретенникова, абсолютно логичная и главнае, своевременная инициатива Михаила Дегтярева по продлению моратория на использование плавных сетей до 2022 года. Не бизнес, ни рыбаки не успели подготовиться и перейти на другие орудия лова.

- Все как с ЕГАИС и обязательной маркировкой. Информирование, помощь в оформлении, а уже потом новые правила, - сказал Андрей Николаевич.

- Данный вид ловли плавными сетями, а особенно в условиях большой воды самый простой, понятный и экономически доступный в наше непростое время. Это поддержка и коренного населения и рыбопромышленников и отрасли в целом, - отметил член президиума правления, председатель реготделения «Опора России» Сергей Мазунин.

Также глава региона подчеркнул, что запускается новая программа рыборазводных заводов, которые начнут открываться в этом и в следующем году.

Михаил Дегтярев не обошел стороной любительскую рыбалку, подчеркнув, что ее никто не запрещал.

- Рыбаки-любители и община КНС имеют возможность запастись осенней кетой. Рыболовные участки для любительского рыболовства за прошедший год увеличили свое количество на 26 единиц.

Глава региона напомнил, что удалось добиться продления моратория на оборудование системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Мы обратились с просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину о продлении моратория на оборудование системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Нашу инициативу одобрили. Теперь временный порядок ввоза будет действовать до 3 декабря 2022 года. Это значит, что в течение этого времени не будет дополнительного роста цен на автомобили.

- Правильное решение. Понятно, что установка приведет к росту цен для автомобилистов всего Дальнего Востока. А сейчас автолюбители смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. У нас будет время быть готовыми к изменениям, а не принять их, как необратимую реальность, - сказал Андрей Веретенников.

По словам Сергея Мазунина, по словам автовладельцев экономика еще не восстановилась после пандемии, ограничений, некоторые из которых еще действуют. Очень актуально и важно сегодня перенести затраты, связанные с установкой дорогостоящего оборудования. - У нас большое количество праворульных автомобилей и эта мера затрагивает очень многих жителей Дальнего Востока.

И в заключение Михаил Дегтярев рассказал, что уже сейчас началась подготовка к 165-летию Хабаровска, создан оргкомитет, на котором разработают программу мероприятий. Туда войдут инициативы, направленные на повышение качества жизни хабаровчан и на развитие комфортной городской среды.