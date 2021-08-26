Школьник из Хабаровска возвращается из арктической экспедиции

Более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет приняли участие в арктической экспедиции. В их числе оказался и учащийся Краевого центра образования Никита Гайдар. 14 августа группа отправилась из Мурманска на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». В состав экспедиции вошли победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», а также участники «Российского движения школьников», Всероссийского конкурса «Большая перемена» и других олимпиад.

Программа экспедиции состояла из трех блоков – лекционного, креативного и проектного. В рамках первого прошли встречи с учеными, экспертами и полярниками. Креативный блок подразумевал игры, конкурсы, в том числе спортивную версию «Что? Где? Когда?» Проектный – создание коммуникативных, просветительских и научно-популярных проектов, лучшие разместят на онлайн-платформе Homo Science.

Во время путешествия ледокол дважды побывал у берегов архипелага Земля Франца-Иосифа. Также участники проекта совершили самое быстрое в мире кругосветное путешествие. Они за пару минут обошли вокруг точку, где сходятся все земные меридианы. Экспедиция завершилась 24 августа. Сейчас все ее участники возвращаются домой.

– Мой дедушка управлял судами более 20 лет и был признан лучшим речным капитаном Дальнего Востока, за это его наградили круизом по Скандинавии. Теперь он строит корабли. Все детство я провел с ним на судостроительном заводе. Пока другие мальчишки играли машинками, я мог с легкостью рассказать, чем отличается танкер от сухогруза. Арктика – это наша общая с дедушкой мечта. Путешествия учат очень многому. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома, – написал в социальных сетях Никита Гайдар.

Ожидается, что в октябре 2021 года стартует следующий сезон конкурса «Ледокол знаний» для школьников 12–17 лет. Главный приз – участие в аналогичной арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» летом 2022 года.