Картофель в Хабаровском крае будут выращивать в семеноводческом хозяйстве

Сельхозпредприятия Хабаровского края готовятся к уборке картофеля. В нынешнем году этой культурой засажено более 7 тыс. га. В свою очередь фермер из Хабаровского района Евгений Киселев увеличил в полтора раза площади под картофель. На своих полях он занимается выращиванием элитных семян сорта «адретта». Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области уже провели первую апробацию сортовых посадок. Сейчас глава КФХ оформляет документы для регистрации семеноводческого хозяйства. После чего он планирует подать заявку на краевую субсидию.

Евгений Киселев занимается растениеводством не первый год. Его поля площадью 36 га находятся в Корсаковском сельском поселении Хабаровского района. Здесь он выращивает капусту, помидоры, морковь, бахчевые и картофель. В этом году фермер увеличил посевные площади в два раза. Три гектара отвел под картофель. Он посадил элитные сорта «адретта», «зекура», а также ранние «коломбо», «джувел», «миа» и др. Нынешнее лето способствует хорошим урожаям. Уже сейчас можно сказать, что первые сортоиспытания прошли успешно.

Первый урожай фермер планирует посадить в следующем году. Для хранения у него есть два овощехранилища вместимостью до двух тонн, а также резервные площади для предоставления в аренду другим товаропроизводителям.

– Создание семеноводческого хозяйства очень актуально на сегодняшний день в связи с ежегодной нехваткой семенного картофеля и отсутствием в регионе профильных организаций. Министерство, в свою очередь, готово оказывать несколько видов поддержки в виде субсидии, в том числе на элитное семеноводство. При этом для посевных площадей, занятых картофелем, устанавливается повышающий коэффициент, равный 15, что дает возможность получить субсидию в большем объеме. В этом году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 13,7 млн рублей. На сегодняшний день ведется прием заявок от сельхозтоваропроизводителей, – сообщил заместитель министра – начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Васильев.

Отметим, что в Хабаровском крае потребность в картофеле составляет около 150 тыс. тонн в год. Почти 94% картофеля выращивают жители на своих дачных участках, еще 6% – сельхозорганизации и фермерские хозяйства. В этом году в хозяйствах всех категорий посажено 7 тыс. га картофеля, что соответствует уровню 2020 года. По предварительным прогнозам, урожай картофеля составит около ста тыс. тонн. Из них 12 тыс. тонн придется на долю сельхозпроизводителей и КФХ. Этот показатель более чем в два раза выше, чем в 2020 году.



