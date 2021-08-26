В селе Иннокеньтевка Николаевского района возобновили речное транспортное сообщение

По поручению главы региона Михаила Дегтярева в населенном пункте установлен дебаркадер. Теперь жители села вновь могут выезжать в соседние поселения на теплоходе «Метеор». Напомним, с просьбой об этом они обратились к врио губернатора края во время его рабочей поездки в район.

– По маршруту «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре» теплоход «Метеор» летом этого года делал только три остановки – в селах Богородское, Тахта и поселке Тыр, где отсутствуют другие виды транспорта, кроме речного. Установить дебаркадеры в других населенных пунктах не удавалось по гидрологическим причинам. В результате паводка были затоплены производственные мощности ООО «Николаевская судоремонтная компания», из-за этого ремонт дебаркадеров затянулся, – прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Сегодня теплоход, курсирующий по маршруту «Комсомольск-на-Амуре – с. Богородское – Николаевск-на-Амуре», делает остановку в селе Иннокентьевка. «Метеор» выполняет рейсы по графику движения пассажирских судов. По пути следования теплоход также заходит в села Киселевка, Софийск, Мариинское и Сусанино.