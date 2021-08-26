Иван Пиляев: Надо дать особый статус реке Амур на федеральном уровне

Депутат Государственной Думы РФ, кандидат в депутаты по округу №70 от партии ЛДПР в Хабаровском крае Иван Пиляев, посетит межрегиональный форум «Амур – река жизни».

Форум впервые пройдет в Хабаровске 31 августа и его цель привлечь внимание к проблемам сохранения Амура и его ресурсов.

- Амур, стратегически важная и жизненно необходимая река для Хабаровского края. Это мощная транспортная артерия и она должна в период навигации связывать отдаленные пункты Хабаровского края. Ведь в нашем крае посетить тот или иной населенный пункт сложно, а порой невозможно. В Хабаровском крае необходимо возродить масштабные перевозки пассажиров по Амуру, а для этого должен быть создан государственный пассажирский оператор. Мы понимаем, как это сделать и уже начали работу в этом направлении. Уверен, что в ближайшее время у нас такой оператор появится, - говорит Иван Пиляев.

Парламентарий отмечает, что сегодня Амуру необходим особый статус на федеральном уровне.

- Сегодня у людей, живущих на берегу одной из самых больших и красивых рек в стране, нет возможности комфортно отдыхать на её побережье. Даже в краевой столице нет ни одного современного, хорошо оборудованного пляжа, где можно было бы отдыхать летом. Каждый год мы слышим о том, что кто-то пропал на берегу, утонул в строительном котловане. Я планирую сформировать законодательную базу, обязывающую муниципальные власти создавать и оборудовать пляжи для отдыха, обеспечивая должную безопасность людей. Право людей на отдых закреплено законом. Власти всех уровней обязаны это право защищать. – подчеркнул Иван Пиляев.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ» Пиляева И.С.