В Тополево Хабаровского района появился новый автобусный маршрут

Новый межмуниципальный автобусный маршрут для жителей села Тополево организовали по поручению Михаила Дегтярева. Ранее жителям квартала «Усадьба» приходилось идти до ближайшей остановки более двух километров. Об этой проблеме они рассказали главе региона во время личного приема. Теперь у них есть возможность доехать от своего микрорайона до Комсомольской площади в Хабаровске на автобусе № 155.

– Глава региона поручил организовать маршрут и обустроить автобусную остановку для жителей села. Маршрут уже согласован, состоялся конкурс, определен перевозчик. Автобусы вышли в рейсы. До 1 сентября администрацией Тополево должны быть обустроены остановки, установлены дорожные знаки и нанесена разметка, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Конечная остановка нового маршрута в селе Тополево временно находится в районе дома № 64 по улице Гаражная. Транспорт ходит ежедневно с интервалом в 15 минут с понедельника по субботу и в воскресенье – с интервалом в 30 минут.

– Автобусы вышли на линию новые, удобные, модели «Газель Сити» 2020 года выпуска. В них есть все условия для перевозки маломобильных граждан, возможность безналичной оплаты проезда и информационное табло. По всем вопросам, связанным с организацией маршрута, пассажиры могут звонить нам, в салонах автобусов есть визитные карточки с номерами телефонов, – отметила представитель компании-перевозчика ООО «РЕИЛКОМ» Елена Шадуя.

По мнению местной жительницы Киры Галушко, новый маршрут будет востребован. Его ждали не только в квартале «Усадьба», но и в соседних районах «Гринвиль» и «Крылатское».

– Район за последние годы сильно разросся. Очень много проживает семей с детьми, начинается новый учебный год. Теперь они могут спокойно доехать до школы на автобусе, а не идти до нее или до другой остановки пешком. Зимой добираться было еще сложнее: холодно и рано темнеет. Теперь у школьников будет возможность посещать кружки, спортивные секции и другие внеклассные занятия в Хабаровске и безопасно возвращаться домой, – поделилась мнением Кира Галушко.

С вопросами о работе маршрута № 155 можно обратиться в диспетчерскую службу перевозчика по номеру 8 (4212) 28-28-13. Также напомним, что в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края работает «горячая линия». По телефону 8-965-675-97-23 можно получить консультацию о транспортном обслуживании по пригородным и межмуниципальным маршрутам в Хабаровском крае и оставить свои предложения.