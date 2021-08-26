Музыкальные инструменты и оборудование получили школы искусств Хабаровского края

Детские школы искусств Хабаровского края готовятся к новому учебному году. В регионе работают 40 образовательных учреждений, которые посещают более 10 тысяч детей. В этом году по нацпроекту «Культура» школы Советской Гавани, Чегдомына, поселка Хор и Хабаровского района получили новые музыкальные инструменты, оборудование, а также учебные материалы.

Школа искусств Хабаровского муниципального района – одна из крупнейших в крае. Она объединяет 10 филиалов. Ее посещают около 450 учеников. Для них приобретены новые пианино, народные инструменты (балалайки, домры, гусли, баяны, гармони и аккордеоны), звуковое и интерактивное оборудование, нотная литература. На эти цели было направлено 6,9 млн рублей.

– В Школе работают два хореографа, один преподаватель театрального отделения и шесть педагогов-художников. Новые музыкальные инструменты и методические материалы станут дополнительным стимулом для привлечения новых кадров и учащихся. Таких масштабных закупок не было с 1987 года. Мы улучшаем материальное оснащение школы, чтобы наши дети все больше стремились к искусству и добивались достижений на конкурсах и фестивалях. К слову, с 1 сентября мы откроем класс ударных инструментов в селе Ильинка, – отметил директор объединенной Детской школы искусств Хабаровского района Сергей Назаров.

Учащиеся Детской школы искусств занимают призовые места и становятся лауреатами Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В этом году на международном фестивале художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР-2021» обладателем гран-при в номинации «Музыкальное исполнительство» стал воспитанник детской школы искусств Хабаровского района Евгений Голосов. Герман Грозобоев, учащийся по классу гитары, третий год подряд становится стипендиатом губернатора края.

Кроме Хабаровского района новые инструменты поступили в Советско-Гаванский, Верхнебуреинский и им. Лазо районы. Всего на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений направлено 21,76 млн рублей, в том числе 21,1 млн – из федерального бюджета.

Напомним, в 2019 году также были оснащены школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска. В 2021 году новые инструменты и оборудование получают школы Советской Гавани.

За два года реализации проекта из краевого и федерального бюджетов выделены целевые средства в объеме более 45 млн рублей.