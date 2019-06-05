Тайная жизнь дождевого червя

Сначала мы их потеряли. Вскапываешь грядки, а там нет никого. Когда встретились с первым, радовались - закрутилась жизнь, завертелась, к лету повернула. Но что-то в нашем СНТ с дождевыми червями не то: скучные они какие-то, лежат, развалившись, лени-и-во переворачиваются.

- Все черви сонные! – беспокоится соседка. – Ты не знаешь почему?

- Может, холодно им, - размышляю, - вон и лягушек днем с огнем не сыскать, говорят, повымерзло поголовье.

Но зерно-то уже попало в подготовленную почву, любопытство росток пустило: а где червю на Руси жить хорошо?

Первое, что меня удивило, – биологи смеяться будут - так это то, что самый монументальный труд о червях написал Чарльз, наше все, Дарвин. Держа червей в горшках, он постоянно над ними экспериментировал. Метал бисер, чтобы проверить, способны ли черви его заглотить – твердые частицы нужны, чтобы перетирать растительную пищу. Концентрировал линзой солнечный свет на их бедных головах, чтобы сделать вывод: червей привлекает Луна, а Солнца они боятся. Совал в горшок раскаленную кочергу, и животные разбегались, как зайцы. Играл им на фаготе и рояле. К Моцарту, в отличие от растений и коров, черви оказались равнодушны, но вибрация инструмента, точнее, одна басовая нота невыносимо пугала их. Каждую ночь, покинув любимую Эмму, Дарвин подкрадывался к горшкам с питомцами и ставил, ставил над ними опыты – совал в горшки уксус и духи, капустные листья и бумажные огрызки. И в итоге написал книгу, на которую и сегодня опираются ученые в своих исследованиях: "Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей".

Мы с соседями не Дарвины, роялей в смородиновых кустах не держим, но черви нам нужны не меньше. Или кто-то готов оспорить роль розовых веревочек в формировании плодородной почвы? Выбросы из кишечника червя обогащены углеродом, кальцием, магнием, нитратами и фосфорной кислотой. В животах червей бурно размножаются полезные почвенные бактерии, так необходимые нашим растениям. Проложенные червями «штольни» помогают молоденьким корешкам пробиваться вглубь, а тело смазано слизью с природным антибиотиком (именно поэтому в старину дождевых червей прикладывали к ранам). Исследования немецких ученых показали, что дождевые черви могут значительно снизить заболеваемость паршой фруктовых деревьев.

Черви не любят засуху. Прячутся поглубже уже при +23 и засыпают до лучших времен. Если земля долго будет сухой, процентов на 80, могут и не проснуться. А при влажности почвы от 35% тормозят. Умеренно тепло и сыро – вот что заставляет их активничать и есть, есть, есть, вырабатывая полезный гумус.

Черви любят азот. В богатом азотом субстрате возрастает их скорость роста и плодовитость. Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18-24 кокона, в каждом из которых содержится 1-21 яйцо. Через 2-3 недели из яиц вылупляются новые особи, а еще через 7-12 недель "новорожденные" сами способны приносить потомство.

Черви боятся кислоты и соли. В среде с кислотностью ниже pH=5 или выше pH=9 все черви погибают в течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH=7. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Но они переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.

Черви не едят в холода. При температуре +5°C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы.

У червей есть много врагов: кроты, крысы, птицы, жабы, сороконожки и муравьи, а также человек, вооруженный лопатой и ведром с ядовитым раствором.

Ну и, наконец, черви – гурманы. Предпочитают, кстати, люцерну и клевер, но программируются на усваивание пищи сразу после рождения и потом привыкнуть к иной не могут. Поэтому «переселение» их на соседний участок не всегда удается.

Зато своего, ручного (а Дарвин опытным путем установил, что эти животные поддаются дрессировке) червя можно вырастить в … червятнике.

В тенечке под деревьями, под навесом или в сарае поставьте старую ванну или ящик. На дно уложите компост слоем 40-50 см, хорошо пролейте и, накрыв мешковиной, оставьте на неделю. Через неделю в середине надо сделать ямку, куда опрокинуть ведро с червями в привычном им субстрате и снова прикрыть, через сутки полейте червятник, а в жару его следует поливать так же часто, как огурцы. Еще через неделю проверьте, перешли ли черви в новый субстрат. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижные – все хорошо. Сонные черви, не пытающиеся прятаться от света, – признак их неблагополучия. Скорее всего, придется проделать еще один миграционный акт.

Как приманить червей? Под малиной надо выкопать канавку, сложить туда прошлогодний компост, хорошо увлажнить и прикрыть картонкой или дерюжкой, придавив широкой доской. Через неделю-полторы можно собирать переселенцев вместе с содержимым канавки и нести в червятник на расплод.

Да расползется полезный дождевой червь по всему огороду!







