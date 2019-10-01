Мода на жёлтую акацию в Хабаровске

Детство мое прошло под акациями – невысокие деревья (или высокие кустарники) росли вдоль тротуара, по которому меня водили к бабушке и обратно. Там, под акациями, было красиво. Над головой качались ветки с продолговатыми темно-зелеными листьями, желтые цветы были похожи на сложивших крылья желтых мотыльков. Но самое интересное было, когда кусты начинали плодоносить, тогда, взобравшись на забор, можно было нарвать в карман мелких стручков, а потом делать из них свистульки. А вот запаха не помню, помню, что когда впервые услышала романс про «гроздья душистые», сожалела, что белая акация у нас не растет.

А вот в Хабаровске желтая акация почему-то не встречалась. Может, стала менее внимательной, а может, растение не современное? Вспомнила же про нее, глядя на пустующую полоску вдоль тропинки. Деревья или декоративные кусты сюда так и просятся. Что посадим? – спрашиваем друг друга.

Вот, к примеру, желтая акация. Это ее народное название. Правильное же – карагана. Настоящие акации похожи на мимозы, у них цветочки пушистые, не бабочками, как у гороха.

Карагана родом из Сибири, поэтому к морозам привычна. Выдерживает до минус 45 градусов, укрытия не требует. И вообще приспособлена к большим колебаниям температур – в жару тоже неплохо себя чувствует. К ветрам устойчива, сквозняков не боится – идеальный вариант для защиты других насаждений, кстати.

Карагана бывает древовидная, бывает кустарниковая. Последний вариант для изгороди и декораций представляется наиболее приемлемым.

Удачное место для размещения – солнечная возвышенность. Кустарник не любит избытка влаги и застоя воды. Поэтому исключаем заболоченные низинки, а вот в засуху можно не переживать - выдержит.

Кустарник не требователен к почвам, растет и в песке, и в глине. Более того, как все бобовые, обогащает их азотом – корни его создают симбиоз с азотофиксирующими почвенными бактериями.

Для лучшего цветения и быстрого роста молодой кустарник подкармливают минеральными удобрениями весной. А цветет он красочно – во второй половине мая, начале июня, недели две. Цветы очень любят пчелы – может, дачникам это и не покажется хорошим качеством, зато пасечники его ценят. Мед из желтой акации помогает при упадке сил, истощении, авитаминозе и кашле, считается самым целебным и долго не засахаривается.

От катара верхних дыхательных путей народы, населявшие Сибирь, пили отвар из коры караганы. Применяли растение и для лечения головной боли, диатеза, женских и желудочных болезней и даже для промывания ран. Весеннюю зелень караганы жевали для пополнения запаса витамина С.

Опять же ученые доказали, что желтая акация - одно из самых лучших противовоспалительных средств, причем весьма безобидных. Даже непонятно, почему мы не встречаем желтую акацию на городских аллеях и дачных участках? Может, заведем новую моду?





Ирина Северцева



