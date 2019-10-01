Как собрать урожай и не пострадать при этом?



«Научите, что делать с осами, - задает вопрос читатель, - едят виноград. Высасывают из него сок, ягоды сморщиваются, сохнут. Эдак весь урожай погибнет. Хотели уж было собрать, но летают вокруг, огромные, жирные, страшные…».

Да, хабаровские дачные периоды можно без календаря вычислять, по насекомым. Полетели комары – можно теплолюбивые растения высаживать, полезла мошка – иди собирать клубнику, жужжат оводы да слепни – тут тебе и малина, а вот осы - к винограду. Его, кстати, в этом году не так много, чтобы полосатым отдавать.

Так какими способами защищают от ос свой урожай хабаровские виноградари? Тут все зависит от степени «зелености». Все-таки, что ни говори, а хищницы все лето активно уничтожают вредителей - бабочек, гусениц, жуков, тлю, мух и клопов. Но к концу лета у ос снижается потребность в белковой пище, теперь им хочется пировать на винограде. Вы знаете, что они сначала надкусывают ягоду и есть начинают, когда она забродит? Пьяная оса – страшная сила…

Отпугиватели

Осам неприятны некоторые ароматы – лимона, гвоздики, полыни, герани, мяты или мелиссы. Это в народе давно заметили и применяют. Современники предлагают еще пролить виноград по периметру посадки жидким дымом, ну, знаете, продается такой для копчения мяса или рыбы? Результат, правда, сомнителен – и осы могут не улететь, и виноград провонять.

Можно на время сбора урожая отпугивать ос дымом от костра. Правда, в этом случае возможно «нападение» пожарных.

А вообще, отпугивание запахом – самый недейственный способ борьбы с осами. Зато самый безопасный для насекомых. Они все останутся живы.

Защита

Есть люди, которые защищают свой виноград, не трогая ос и пальцем. В продаже есть специальные пластиковые воздухопроницамые пакеты, в которые укутывают еще созревающие грозди, сетки для защиты урожая от птиц и насекомых. Насколько эффективен такой метод - судить не берусь.

Ловушки

Простейшие ловушки – емкости со сладкой жидкостью, куда осы слетаются и тонут. Хорошо, если жидкость не просто сладкая, а вкусно пахнет. Лучше, если жидкость вязкая. Хороший вариант – слегка разведенный засахарившийся мед или забродившее старое варенье, пиво с сахаром, квас. Осы любят алкоголь.

Если поставить такую ловушку в дальнем от винограда углу, будет время на сбор урожая. Ведь на пир соберутся не все осы вашего участка.

Если добавить в нее какую-нибудь желудочно-кишечную отраву, к примеру, «Актар» или разбавленный хлорофос, то можно увеличить уничтоженное поголовье. В таком случае нужно поставить в ловушку палочки, чтобы осы выбрались и заразили сородичей.

Ловушка делается следующим образом: у пластиковой бутылки срезают верхнюю треть, переворачивают горлышком вниз и вставляют в заготовку. Если требуется повесить ловушку, проделываю отверстия. Чтобы запах приманки распространялся сильнее, в бутылке проделывают мелкие отверстия. Приманку меняют по мере заполнения ловушки насекомыми.

Приманки

По периметру виноградника раскладывают приманки – арбузные и дынные корки, персики, кусочки мяса, политые инсектицидом без выраженного запаха (Интавир). Борная кислота – эффективное средство борьбы с «виноградными» осами. Она не имеет запаха, токсична для насекомых и безопасна для садоводов.

Тотальное уничтожение

Самое важное – уничтожить причину осиного засилья, само гнездо. Конечно, лучше это делать по весне, пока осы еще не проснулись, но и осенние холода – подходящее время.

Если же собираетесь атаковать не опустевшую «квартиру», а густозаселенную, собирайтесь как на войну. Наденьте одежду из плотной ткани, лучше с капюшоном, толстые перчатки, защитите лицо антимоскитной сеткой и удалите из округи домочадцев. Нападайте ночью, когда осы дома и спят, в противном случае, вернувшись к разоренному гнезду, полосатые пьяницы отомстят не по-детски.

Какое оружие выбрать? Кипяток? Можно. А если гнездо под стрехой? Как туда добраться с ведром кипятка, ночью?

Что-нибудь вонючее? В принципе, подойдет все, что одурманит насекомых настолько, чтобы они были пойманы и сожжены. Но риски, риски…

Опытные виноградари говорят, что надо приобрести эффективное специальное средство: «Алатар», «Раптор от ос», «Троапсил», «Смелнет», «Гетт», «Москитол Защита от ос» и т. п. Те, кто испытывал, говорят, помогает. Мы свои гнезда предпочитаем жечь ранней весной. От греха подальше.





Если на даче живут осы, обязательно держите в аптечке хотя бы супрастин для предотвращения аллергической реакции. Под рукой на случай укуса должны быть также лед и жгут. Холодный компресс в течение получаса снимает отек, наложенный выше места укуса жгут препятствует распространению яда. Помогает вытянуть яд приложенный к ранке кусочек сахара, а кислота – уксус, лимон, щавель – нейтрализует его.