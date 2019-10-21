Как решить головняк садовый ... с гортензией

«Надо ли укрывать гортензию на зиму?» - вдруг спрашивают меня…

У меня гортензии нет, я только мечтаю о ней. Но припоминаю, что видела на соседских участках. Точнее, не видела: замотанных кустов или каких-либо странных сооружений. А гортензия между тем на этих участках есть. Правда, соседи слева, пока кустик был мал, прятали его под перевернутый бак от стиральной машины – у нас почему-то у всех есть такие баки. Даже мне в наследство от прежних хозяев досталось три. Не иначе как кто-то, когда-то огородничавший здесь, на машиночной фабрике работал. Или в пункте приема металла…

Но ближе к гортензиям. Чаще всего на наших 6 сотках встречаются два вида растения, если, конечно, специально не искать гортензиевода: метельчатая и крупнолистная, или садовая. Отличаются они друг от друга формой цветочной кисти: у первой она вытянутая, у второй – кругленькая.

Вот с этой садовой требуется немножко дольше повозиться. Во-первых, еще с середины сентября следовало прекратить ее полив. Не знаю, какие у вас отношения с небесной канцелярией, возможен ли спецзаказ, но те, у кого «блата» нет, даже иногда устанавливают над кустами каркас с пленкой, чтобы дождевая вода не попадала под корни. Не очень живописно, на мой взгляд, но будущая красота требует сегодняшних жертв.

Кусты окучивают сухой землей и связывают.

У гортензии крупнолистной удаляют все листья до середины побега для лучшего одеревенения. Мнения об удалении соцветий – спорные. Кто-то считает: надо обязательно обрезать осенью, кто-то настаивает только на весенней обрезке. Для нее важна сохранность цветочных почек, поэтому утеплять приходится весь куст. Его либо пригибают к земле, засыпают землей или опилками, или укрывают полиэтиленом, досками, лапником. Процесс достаточно трудоемкий и сложный, если куст большой. Второй вариант – утеплить в высоту. Опять же – разновидностей укрытия может быть несколько. Бочка без дна – если куст позволяет вместить себя в своеобразный цилиндр. Обтянутые укрывным материалом колышки, вбитые по периметру, лист рубероида, обернутый вокруг куста. Но есть общее правило – между укрытием и цилиндром должно остаться небольшое пространство (его засыпают листьями), цилиндр должен хотя бы на полметра превышать рост куста. Когда сильно похолодает, на цилиндр натягивают полиэтиленовую «шапку».

Укрытие крупнолистной гортензии обязательно для наших непонятных зим, если хочется, чтобы в следующем году она радовала нас пышным цветением.

Второй такой «нежный» сорт – гортензия Саржента с большими листьями и лиловыми или фиолетовыми цветами (никогда не видела такой в Хабаровске, может, и не разводят у нас). Иногда требует укрытия и гортензия древовидная (невысокий кустарник с соцветиями, похожими на шары), считающаяся зимостойким сортом. Но, видимо, там, где зимы более предсказуемы.

Метельчатая же гортензия - самый холодоустойчивый вид. Она выдерживает понижение температуры воздуха до -40°С. Поэтому на зиму достаточно замульчировать приствольный круг, чтобы защитить корневую систему. Даже если побеги подмерзнут, то весной они восстановятся.

Зимостойкость гортензий меняется с возрастом. В первые два года посадки укрытия требуют абсолютно все кустики.

Важно помнить и то, что раскутывать гортензию весной надо постепенно. Начинают снимать укрытие с приходом первого тепла, снимая пленку или нетканый материал на день и возвращая обратно, пока не установятся стабильные плюсовые температуры. Листья, которыми засыпали растения, просушивают, но снимают с кустов только тогда, когда на гортензии тронутся в рост почки. Окучиваемую землю снимают последней. После удаления земли кустарник развязывают не сразу, оставляют на несколько дней до осмотра и обрезки.

Цветущих вам садов!



