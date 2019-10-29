Флоксы и хирургическое вмешательство





Осень подарила нам чудесные выходные, чтобы с удовольствием поработать на участках. Делаем последние приготовления, проверяем, не забыли ли чего.



- А флоксы? – спрашивают читатели, - надо ли обрезать или лучше просто пригнуть, чтобы в следующем году получить пышное цветение?

Мои флоксы еще вовсю цветут на балконе наравне с геранью. Но то – солнечный и теплый балкон, иное дело - открытая клумба. Да и, к слову, обрезать их не собиралась.

Но для обрезки есть свои резоны.

Во-первых, вместе со стеблями уничтожатся и вредители, разные грибки и инфекции, которые в противном случае успешно перезимуют. То есть, если кусты этим летом выглядели не слишком здоровыми, лучше резать.

Во-вторых, флоксы перед зимовкой обычно обрабатывают фунгицидными препаратами, а почву в цветнике мульчируют. Удобно провернуть операцию без обрезки, не затруднят сухие стебли весной рождение новых ростков, не напрягает сухостой? Оставляйте как есть. Но…

Обрезанные кусты успевают накопить в корневищах больше питательных элементов, а больше пищи – крепче весенние побеги. Опять же, необрезанный куст всю осень будет продолжать свое развитие, а корни у флоксов располагаются близко к поверхности, нарастут за осень – подмерзнут. Значит - резать?

И тут свои тонкости. Главное – не торопиться и не обрезать слишком рано: пока куст еще зеленый, пока идет период вегетации, ни в коем случае не стоит трогать. А то ослабнет. Чем пышнее у флоксов наземная часть, тем больше питания они накопят. Но если засохли, а в это время – мороз, да без снега, да замульчировать не успели, – замерзнут. Вот такие они, флоксы, нежные и удивительные. Красивые, правда, особенно гигантские, которые до 180 см вырастают. Обычно смотрят так: отцвели – выждать месяц-полтора и в «хирургию». Цветут-то разные сорта в разное время.

Еще один момент, который предугадать не могут даже метеорологи: а будет снег или нет. И если будет, то как много?

Если много нападает, то лучше обрезать совсем коротко, а то почки возобновления сгниют. А то как не будет? Тогда лучше оставить стебли сантиметров 10, чтобы снег задерживался. Честно, на свой страх и риск выбрала бы вариант ближе к последней цифре. Все равно более здоровые ростки получаются из тех почек, что зимовали под землей, но когда теплее, как-то лучше.

Но надежнее защищает от холода все же мульчирование.

Подходящая мульча – перегной, торф, листва, прелый компост или смесь этих компонентов. Идеальным считается перепревший конский навоз в сочетании с торфом. Если мульчируете листьями, помните, что их надо убрать после таяния снега, они не дают никакого питания.

Поверх мульчи уложите хвойный лапник или овощную ботву. Под укрытием мульча постепенно перегнивает и отдает тепло. Так кустам не страшны перепады температуры.

Чтобы восстановить насаждения весной, потребуется подкормить растение гранулированным составом, когда полностью сойдет снег. Одновременно с подкормкой к корням закладывают плодородный грунт, компост или измельченную траву, а сверху присыпают небольшим слоем песка. Обрезать сухие побеги. Если не удалить отмершие части, это приведет к задержке цветения или полному его отсутствию.

Если растение плохо перезимовало, спасти его можно, срезав стебли в середине куста и оставив их только по краям. После этого нужно заполнить опустевшую центральную часть плодородной почвой и обработать составом «Эпин». Это стимулирует корневую систему и спящие почки флоксов.



