Крысота земная

С Крысой, вступившей 25 января в свои права, нам предстоит провести почти 400 дней. Значит ли это, что грызуны станут основной напастью дачного сезона?

Прошлой зимой-то половина вымерзла, не успели, поди, наплодиться. Но не исключено, что этим летом и начнут поднимать демографию.

Надо задобрить хозяйку года, говорит нам Восточный гороскоп. Поэтому посадите на участке фасоль, горох, подсолнечник. Пусть виртуальная Крыса лакомится.

Еще Крыса – очень хозяйственная девушка. Если прочитали материал моего коллеги на стр. 11, любит норку украшать. Значит, придется заняться благоустройством участка – он должен гармонично дополнять жилой дом.

Крыса трудолюбива и запаслива. Озаботимся и мы системами хранения, настроимся на работу от зари до зари с самой ранней весны. Говорят, в год Металлической Крысы хороший урожай бывает только у тех, кто применяет передовые технологии и много экспериментирует.

А что же урожай? Опираясь на опубликованные данные, замечаю, что и в годы, когда хозяйничала хвостатая, урожаи зерновых были рекордными. Особенно, если считать с точки зрения центнеров с одного гектара. А это что значит? Приложил к земле руки, сердце и голову – можешь рекорды бить. Правда, крещенские морозы в этом году подвели, все виды на урожай отбили.

Если углубиться в народные приметы и пойти от обратного, можно ожидать холодный май, половодье, теплый грозовой июнь. Впрочем, Металлическая Крыса - знак водный, может и дождем зарядить. Но что гадать попусту, пора за летние бизнес-планы браться, посадки размечать, интересоваться передовым опытом.

Что же касается грызунов на участке, то попробуем выстроить экологическую защиту. Не любят они багульник, бузину, ромашку, пижму, нарциссы. Сажайте эти красивые цветы на своем участке, содержите в порядке двор, позаботьтесь о чистоте окружающего вас пространства, не ссорьтесь с соседями, терпеливо кормите их заблудшего кота, тогда ощущение счастья будет вам попутчиком весь год.

А самое главное растение 2020 года – мята. Обязательно разведите, а потом сорвите веточку, положите вместе с палочкой корицы в кошелек и… Увидите, как все заработает! Главное, лапками живее перебирать.

Ирина Северцева