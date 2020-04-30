Твое яблочко с моей яблони

О поправках в Гражданский кодекс, регулирующих права соседей рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете»

По его словам, в проекте, поступившем на общественное обсуждение, «регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок». Депутат уточнил, что в этом случае по умолчанию это собственник того участка, на который упали плоды.

Ох, уж эти упавшие плоды! Соседская груша (справа) постоянно засоряет ими мою канаву. А мои сливы падают в соседский компост (слева). И никто никогда не задумывался чьи плоды. Хочешь – сам собирай, хочешь – соседу оставь. Было б, конечно, интересней, если б прописали кому принадлежат плоды, пока они не упали. Вот, к примеру, у соседей – что справа, что слева – вкусная ремонтантная малина. Если ее ветки клонятся к моим грядкам, срывать можно?

Ну а если серьезно, поправки предусматривают более серьезные вещи: соседи смогут требовать от владельца снести строение на земельном участке, если оно оказывает «недопустимое воздействие на соседний участок», например, вне разумных пределов отбрасывает тень.

Вопрос: что такое неразумные пределы? Однажды слышала ссору. Сосед установил забор, не со злым умыслом, конечно, просто хотел обозначить свою территорию. А получил такой скандал от соседки, что даже мне через дорогу каждое слово было отчетливо слышно. Вот только не припомню, какое именно растение пострадало в результате огораживания. Были ли то допустимые пределы или недопустимые? Или моя соседка (слева) все норовит попилить мою «отдохновенную» грушу, потому что она свет ее клубнике загораживает. Пока сошлись на том, что груше не один десяток лет, а грядка с клубникой новорожденная. Кому проще исправить положение? Но вдруг примут закон, и дерево мое с гамаком спилят?

Нельзя будет и вырыть колодец или посадить деревья, если это ухудшит положение соседей.

Зато придется терпеть воздействие исходящих с соседнего участка «газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов».

Да уж, лучше договариваться, чем начинать действовать в рамках законов.

Да здравствуют добрососедские отношения!

Ирина Северцева