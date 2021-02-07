Ирис и просветление

"Из тумана томный ирис гордо смотрит в полутьму..."

А вы знаете, что популярный геральдический символ "флер-де-лис" в переводе с французского цветок лилии, произошел вовсе не от лилии?! Это стилизованное изображние ириса.

Ирис самый богатый по цветовой палитре цветок. Насчитывается 800 видов с различными оттенками! Но, как ни странно, нет алых! Хотя, именно такой цветок изображен на белом фоне флага Флоренции. И этому символу 750 лет. Флоренция - "цветущая" - названа в честь ириса, обильно произрастающего в окрестностях города.

Каждый цвет имеет свое значение. Синие ирисы - вера и надежда. Желтые - страсть. Белые - чистота. Лиловый оттенок во многих странах символ высших государственных чинов. В Японии ирисы - мудрость и сила: слово "ирис" и понятие "воинский дух" в языке обозначаются одним символом.

1995 год. Первая моя выставка в Японии, чудесной стране с необычными для европейца традициями и праздниками. Сбывается давняя мечта - посещение сада цветущего ириса, мхов и загадочного сада камней в Киото, древней столице островного государства. Великолепные заводи с лотосами и ирисами доставляют ни с чем несравнимое наслаждение: тишина и благоухание! Paradies!

А вот садом камней, находящимся рядом, оказалось совсем небольшое песчаное поле, на котором хаотично разбросано разного размера и формы 15 камней.

Хм. Что здесь интересного? А вот что: камни расположены так, что с какой бы стороны ты ни подошел, увидишь лишь 14. В восточной философии сказано: "Человек не сможет познать все, что-то от него всегда будет сокрыто", как и этот пятнадцатый камень. По древней традиции, сидя напротив, на специальных деревянных настилах, можно получить просветление, стать другим человеком, чуть ли не ангелом.

Кто же устоит и не попробует? Не устояла. Сбросила сандалии, уселась, настроилась. Жду.

НИ-ЧЕ-ГО! Ну, думаю, не там сижу. Пересела, настроилась, жду! НИ-ЧЕ-ГО: ни просветления, ни осветления, ни усветления! Японец, сопровождавший меня, посмеивается: "Вам, европейцам, здесь ничего не откроется, хоть на голову встаньте! Вы можете получить просветление, или как у вас называется ОТКРОВЕНИЕ, только на своей родине".

И он был прав. Через некоторое время, будучи в Москве, решила сделать панорамный снимок на Соборной площади в Кремле. Топталась, топталась, дабы выбрать лучшее место так, чтобы все церкви попали в кадр...

И вдруг:

- ААААААААА!

Неописуемой силы энергия радости, восторга и умиротворения пронзила меня от макушки до самых пят! Слезы и какое-то необъяснимое внутреннее сияние! Блаженство! Вы, конечно, поинтересуетесь, с чем можно сравнить подобное ощущение. Оргазм? Не-е-ет! Оргазм - сильное наслаждение, конечно, но грубое. А здесь - тихое счастье. Думаю, религиозный экстаз, божья благодать именно таковы. Сколько времени длилось это состояние определить сложно. Нет, ангелом я не стала, и даже, придя в себя, место отметила.

Одна из легенд гласит, что свою красоту ирис получил от рассыпавшейся на мелкие кусочки радуги: они спустились на землю и проросли нежными цветами чудесной окраски. По преданиям древних славян цветы эти появляются лишь в тех местах, куда Перун ударял молнией, и назывались они перуникой. Лечебные свойства в большом количестве имеются во всех частях растения.

Ирисовое масло обладает удивительной стойкостью аромата. Правда, процесс производства настолько труден, что полученное масло стоит дороже мускуса! Любопытно, эфирное масло с ароматом фиалки получают не из фиалки, а из сухих корневищ ириса.

P.S. Если вы хотите увидеть вещий сон, то на ночь у изголовья поставьте букет этих восхитительных растений.

Ирина Оркина

Рецепт. Корень ириса измельчают в блендере, заливают спиртом или самогоном, ставят на 15 дней в темное место. Применяют для лечения ран, кожной сыпи. На пяточные шпоры накладывают компрессы. Очень помогает.

Мироздание слышит нас. Стоило прийти к выводу, что главное в моей дачной жизни тишина и созерцание, а не деятельность, как Вселенная подарила встречу. Прилетела весточка от застрявшей в Мюнхене из-за пандемии Ирины Оркиной. Ирина, известная художница и скульптор, прислала свои зарисовки о родной хабаровской природе. Менее впечатлительные люди во всех этих кустиках-травинках будут искать чисто утилитарное назначение, а у Ирины о какой-нибудь манжетке выйдет живописное полотно. С пожеланием в борьбе за высокие урожаи не забывать об окружающей нас красоте передаю слово члену русского литературного клуба. Ирина Северцева