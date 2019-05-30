Планов много, денег нет: Сергей Фургал выступил с отчётом перед депутатами

Губернатор Хабаровского края выступил с отчетом перед депутатами Законодательной думы. Вместо

изначально запланированных тридцати минут выступление длилось около полутора часов.

Сергей Фургал сразу оговорился, что прошло не так много времени с момента его вступления в должность –

восемь месяцев.

За этот период глава региона успел побывать в семи районах края (Николаевском, Советско-Гаванском,

Ванинском, Бикинском, Амурском, Охотском и им. Лазо). В ближайшей перспективе собирается совершить

повторный вояж на побережье Татарского пролива в Ванинский и Советско-Гаванский районы, а также

намерен съездить в Солнечный район.

Отчет был построен не по принципу заявления планов сродни предвыборной кампании.

Фургал остановился на проблемах жилищно-коммунального комплекса, заметив, что на ремонт и

содержание объектов ТЭК и ЖКХ краю ежегодно требуется около 900 млн руб., однако в бюджете на эти

цели закладывается 80-90 млн.

Отдельно губернатор сообщил о разработке стратегии «Развитие и модернизация авиаперевозок на

территории Хабаровского края», одним из первых шагов которой должно стать понижение цен на

авиабилеты для жителей Охотского района. Предполагается, что они смогут четыре раза в год летать между

Охотском и Хабаровском, тратя на билет 4,5 тыс. руб. (на детский – 3 тыс. руб.) взамен действующих сейчас

расценок, превышающих 12 тыс. руб. в одну сторону. Будет ли это сделано за счет регионального бюджета

или переложено на плечи авиаперевозчика, Сергей Фургал не уточнил.

Не обошлось без традиционно острой для Хабаровского края темы состояния дорог. Глава региона попенял,

что ранее в Москву уходили отчеты о том, что 60% автодорог соответствуют нормативам, а на самом деле

эта доля гораздо ниже – 24%. К тому же на содержание отрасли выделяется в четыре раза меньше денег,

чем требуется. Себе в заслугу Сергей Иванович приписал передачу в федеральное ведение автотрассы

Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, хотя в перечень в перечень трасс общего

пользования федерального значения она была включена в июне прошлого года.

Развитие промышленного производства, сельхозкооперация, капремонт объектов здравоохранения и

другие животрепещущие вопросы также прозвучали в отчете в качестве перспективных планов. Отметив,

что при текущем уровне расходов краевой казне не хватает 16 млрд руб., а для модернизации социальной

инфраструктуры требуется не менее 30 млрд руб. ежегодно, губернатор не назвал очевидных источников

покрытия дефицита.

Выросшие с прошлого года на 12% собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета внушают

оптимизм, но не покрывают существующей потребности. Правительство намеревается провести ревизию

рыбной, лесной и добывающей отраслей, чтобы оптимизировать поступления в бюджет от них.

Говоря о проблеме госдолга, Сергей Фургал не преминул вспомнить, что на 1 января 2012 года он составлял

2,8 млрд руб., однако тактично умолчал, что почти в 18 раз он вырос с тех пор в том числе и ввиду

необходимости исполнения на уровне региона «майских указов» Президента по повышению зарплат

бюджетникам.

Несмотря на то, что отчет был положительно воспринят депутатами, четкой выверенной стратегии

деятельности он не содержал. Очередная порция обещаний тиражируется в СМИ и социальных сетях,

однако на их выполнение потребуется не один и даже не два года.

Фото: пресс-служба губернатора Хабаровского края