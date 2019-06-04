Опасная экспедиция Амурского казачьего войска

Восстановлению исторической справедливости и 160-летию со дня образования Амурского казачьего войска был посвящен трудный и полный опасностей поход, который возглавил 73-летний хабаровчанин Александр Мурашев, действительный член Русского географического общества и академик Дальневосточной народной академии наук. При этом никто из зверья не пострадал, из людей тоже.

«Дедовщину» еще никто не отменял. Поэтому именно Михалычу, известному исследователю Дальнего Востока России и путешественнику, который, зачастую в одиночку, исходил практически все труднодоступные места региона, в том числе и многие малоизученные уголки северного и центрального Сихотэ-Алиня, было доверено установить на безымянной высоте информационный щит с надписью «Перевал Амурского казачества, май 2019». Что он с присущей ему тщательностью и сделал, прикрепив баннер к дереву, далеко просматриваемому со всех сторон.

В прошлом году мне довелось в компании с ним и молодыми казаками принять участие в восхождении на самую высокую гору Шаман в Ульчском районе (1181 метр), где проходит граница кедрово-широколиственных лесов, состоящих из растений, сохранившихся с эпохи оледенений. Только здесь, наряду с типичными представителями флоры северной тайги, можно было увидеть в одном сообществе дуб монгольский, клен мелколистный, элеутерококк колючий, бархат амурский, тис остроконечный и растения-лианы. Александр Мурашев «бегал» по буеракам наравне с молодыми, где-то даже давал фору, а я вот, хоть и на полтора десятка лет его младше, постоянно отставал. Участники экспедиции преодолели сложный участок тайги, неприступный стланиковый пояс, каменные глыбовые развалы и вышли к горной тундре на вершине горы. Эта почетная миссия напоминала успешно проведенную боевую операцию.

На горе было водружено знамя Амурского казачьего войска. Из хищного зверья - и то на обратном пути - мы встретили только лису Алису. Живущая прямо у дороги черно-бурая плутовка с удовольствием умяла галеты, которыми ее угостили.



Опасная экспедиция

Михалыч, который принципиально не берет с собой оружия, а только петарды, был удостоен за восхождение на Шаман, гору тайн и легенд, нагрудного креста «За казачий поход». Но вот эта, крайняя экспедиция, действительно была полна неожиданностей и опасностей.



- Мы 100 километров прошли по безлюдной таежной местности. В иной дневной переход удавалось в буквальном смысле преодолеть чуть больше четырех километров, в лучшем случае уходили за двадцатку. Переходили реки по естественным «мостам» - огромным ветровальным тополям Максимовича, - рассказывает Александр Мурашев. - Через снежные заносы в узких распадках шли по медвежьим следам, ветровальные поля древесных стволов обходили по следам тигриным. Умные звери не полезут в такую западню, а найдут в этих полях проходы, следуя своему чутью. Ночевали у костров под открытым небом. Главное, баннер был доставлен и прикреплен к молодой лиственнице.

Из всех возможных путей перехода через хребет Амурского казачьего войска (водораздельный между бассейнами рек Хор и Анюй, пока безымянный) был избран маршрут по ключу Буреломному: через сопки в бассейн р. Правой Чуи и по ней уже подниматься к перевалу Амурских казаков, по которому пролегает кратчайший путь на р. Анюй. Здесь, в местах, не посещаемых людьми, царит первозданная природа. Вздымаются ввысь огромные тополя Максимовича, образуя прибрежные высокоствольные заросли. Правая Чуи грохочет среди скальных глыб. Осторожно выходят из зарослей по звериным тропам огромные сохатые и изюбри к чистейшим источникам. Обратный путь казаки прошли по охотничьим тропам и зимникам среднего течения Правой Чуи, где она сливается с Левой, а далее – лесовозами в Хабаровск.Мурашев отметил, что задача экспедиции была с пониманием и одобрением воспринята работниками лесничеств и лесопромышленниками, путешественникам старались оказать необходимую помощь. По его словам, выполнена важная геополитическая миссия. Казаки надеются, что на географических картах, наконец, появятся названия новых объектов, отражающих историю освоения воинами-земледельцами Сибири и Дальнего Востока. И это - только первый этап экспедиции. Уже осенью казаки намерены пройти по хребту Амурского казачьего войска.Кстати, маршрут крайней экспедиции был рассчитан почти на месяц. Но уложились чуть больше чем за две недели. Поход, по словам Михалыча, шел вдоль западной границы Анюйского национального парка. И народ действительно испытал те же трудности, с которыми сталкивались и первопроходцы: многодневные переходы по сопкам, ночевки у костра, встречи с крупными хищниками, неприятные сюрпризы погоды.

Историческая несправедливость: попытка преодоления

Известно, что казаки стали первооткрывателями и основателями всех городов за Уралом. Но что интересно: при рассмотрении топографических карт Сибири и Дальнего Востока об этом – ни намека. Знакомые сказали: а как же село Казакевичево в том же Хабаровском крае? Ага, деревня гольдов Турмэ (Фурмэ), переименованная в честь адмирала П.В. Казакевича, участника Амурской экспедиции Г.И. Невельского.



- В связи с особенностями социально-политических преобразований в России преднамеренно принижалась пионерская роль русского казачества в разведке и освоении территорий Сибири и Дальнего Востока, - говорит почетный атаман Амурского казачьего войска Владимир Крюков, дальневосточный писатель и член-корреспондент РАЕН, свято хранящий историю своих дедов и прадедов. - Это выразилось в недопущении географических названий, увековечивающих память о роли казачьих формирований, но история помнит своих героев-первопроходцев.

- Для преодоления этой исторической несправедливости и увековечивания памяти об амурских казаках, мы и предложили совершить горно-таежный поход в центральный Сихотэ-Алинь, к безымянному водораздельному хребту, простирающемуся между реками Хор и Анюй более чем на 200 километров, с инициированием в дальнейшем присвоения ему названия «хребет Амурского казачьего войска», а перевалу в истоках реки Правая Чуи – «перевал Амурского казачества», - рассказал Владимир Крюков.

Казаки Амурского казачьего войска решили, что пора устранить эту историческую несправедливость. Но сама процедура присвоения названий неоправданно усложнена. По словам Крюкова, в настоящее время, чтобы присвоить наименование какому-нибудь безымянному природному объекту (например, сопке, перевалу, горному хребту, ручью, скалам и т.п.), существует определенный регламент, требующий согласований через муниципалитет, руководство края и т.д. Но в основе процесса, как правило, лежит общественная инициатива. В данном случае инициатива принадлежит амурским казакам.

Кроме того, общество сказало «любо» присвоению названия «Казачий ключ» безымянному левому притоку ключа Чистого, впадающего в реку Анюй слева у перевала.

Немного истории

Без малого 700 экспонатов подарил городскому музею Хабаровска почетный атаман Амурского казачьего войска Владимир Крюков. Дальневосточный писатель и член-корреспондент РАЕН начал собирать свою коллекцию сразу, как только открыл дедовский сундук. Силами амурских казаков также постоянно пополняются и другие экспозиции. Например, в краеведческом музее подшефного нанайского села Сикачи-Алян появился бронзовый дух-оберег сэвэн – один из трех имеющихся в мире. Казаки помогают возводить храмы, ставят поклонные кресты, поддерживают детские военно-патриотические клубы. А недавно помогли восстановить Памятник морякам-амурцам – главный символ краснофлотцев «Бронекатер-302», экипаж которого встретил День Победы у стен рейхстага, а 30 лет спустя навсегда «бросил якорь» в краевой столице.



– Мы свято чтим память своих предков. Ведь именно сословие воинов-земледельцев сыграло огромную роль в открытии, защите и развитии всего Дальнего Востока России. И дело отцов и дедов следует продолжать с такой же самоотверженностью их прямым потомкам, – сказал Владимир Крюков.

С его помощью в православной деревне Беловодье под Хабаровском был открыт музей. Если коротко – его можно назвать горницей атамана. Как рассказала директор музея Екатерина Казакова, Александр II за год до отмены крепостного права в России подписал «Положение об Амурском казачьем войске». Но фактическое время появления на границе России и циньского Китая казаков датируется серединой XVI века, когда сюда отправились экспедиции, в которые вошли преимущественно донские, кубанские и сибирские казаки. Побывать в Китае впервые казакам удалось в 1567 году: Иван Петров и Бурнаш Елычев отправились в Северный Китай.Их путевые заметки рассказали о том, что на востоке России есть сильный противник, который свысока смотрит на своих северных соседей. В 1618 году сибирский казак Иван Петлин повторил путь своих предшественников и прибыл с дипломатическим визитом в Пекин. По возвращении казак стал известен как составитель «Росписи Китайскому государству и Пообинскому и иным государствам, жилым и кочевым улусам и великой Обе реки и дорогам» - одного из первых полных путеводителей по Поднебесной. Его обзор говорил о значительной силе и мощи Китайской империи. Российская власть решила, что граница с Китаем станет местом, где будут служить казаки. К этому времени они как раз построили вдоль Амура несколько острогов, крупнейшими из них были Албазин и Нерчинск.Однако расселение казаков на границе обеспокоило правителей Китая. Они потребовали выселить их с берегов Амура. В ходе переговоров возник вопрос: «А где граница между двумя империями?». Пока монаршие особы вели дипломатические переговоры, на Амуре пролилась первая кровь -китайские войска напали на Албазин. Они были поражены отвагой казаков. Всех, кого удалось взять в плен, китайцы зачислили в привилегированный отряд «Знамя с желтой каймой». Так простые сибирские казаки вошли в высшее общество Поднебесной. Многие китайцы обучались у казаков умению отважно сражаться и не терять самообладание. Только в конце XVII века две стороны перешли к подписанию договора о границе. Нерчинский договор разъяснял не только официальные границы между двумя империями и создание буферной зоны возле берегов Амура.Через полтора столетия Россия вновь подняла вопрос об освоении Дальнего Востока и Приморья. Иркутский и Енисейский генерал-губернатор Н.Н. Муравьев отправлял в Петербург прошения разрешить исследование Амура и доказать, что река может стать проходом к Тихому океану. Муравьев из числа забайкальских казаков собирал отряды, которые отправлялись в самые глухие места Приамурья. К середине XIX века казаки построили на берегах Амура десятки станиц и хуторов. Места для постройки станиц генерал-губернатор выбирал сам - так появились станицы Благовещенская и Хабаровская.Муравьев был настолько увлечен делом освоения Приамурья, что даже обратился к Его Императорскому Величеству Александру II с просьбой организовать Амурское казачье войско. Разрешение было дано. Для урегулирования вопроса о спорных территориях на реке Амур между Россией и Китаем был подписан новый договор. На основании Айгуньского договора государственная граница проходила по реке Амур: левый берег - русский, правый - китайский. За активную деятельность по расширению границ государства Муравьев был возведен в графское достоинство, а к фамилии получил приставку «Амурский». С фамилией Муравьев-Амурский он и вошел в историю как основатель Амурского казачьего войска.После возвращения с переговоров Муравьев поздравил казаков: «Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России. Святая православная церковь молится за вас! Россия - благодарит! Да здравствует император Александр и процветает под кровом его вновь приобретенная страна. Ура!».Казаков не зря называют воинами христовыми. А еще – воинами-земледельцами. Амурские казаки приняли участие в закладке храма в поселке Тельман Еврейской автономной области, взяли под свою опеку православную деревню Беловодье под Хабаровском. Здесь, в живописном месте предгорья Хехцира, рядом с дальневосточной столицей, местные жители вместе с казаками Амурского казачьего войска заложили церковь Святой Новомученицы Екатерины Арской. Храм превратился бы в долгострой, но деревянная церковь высотою в 27 метров скоро примет своих прихожан.



Вадим Решетняк

Фото Александра Мурашева





«Самым первым исследователем нижнего Амура является казацкий старшина Василий Поярков, который в 1643 году со 132 казаками… прошел в Амурский край таким путем, который после него никто из русских не повторил. Поярков поднялся из Якутска по рекам Алдану, Учуру и Гонаму и, перевалив через Становой хребет, спустился по рекам Брянте и Зее к Амуру…» (В.К. Арсеньев. «В горах Сихотэ-Алиня»)