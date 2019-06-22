По какому принципу члены партии ЛДПР решают, на какие пикеты им выходить?



Наверное, так. Фантазируем. В местном отделении либерал-демократической партии. «Ребята, до выборов осталось немного, поэтому предлагаю срочно озаботиться решением проблем простого народа. Прекратите смеяться над словом «решение»! Ладно, убираем его из повестки. Из протокола тоже вычеркните». Секретарь вычеркивает.



«Обыватель должен видеть, как мы о нем заботимся. Распределяем наряды. То есть тьфу, пикеты (собравшиеся переглядываются). Пикет за сохранение рабочих мест – три человека; пикет против плохих дорог – два человека; пикет против строительства завода на Байкале (все делают шаг вперед)… А, отбили же завод. Тогда не надо (все нехотя делают шаг назад); субботники – шесть человек. Придется немного поработать ручками, потаскать пакеты и поползать по земле (собравшиеся грустнеют). Да, без этого никак. Но! Потом, когда станете депутатами (собравшиеся оживают, появляется блеск в глазах), будете вспоминать об этом со смехом.

Вот еще можно автопробег сделать. Едем по городам и селам, встречаемся с жителями (собравшиеся грустнеют), собираем жалобы, обещаем решить все проблемы. Заодно парочку пикетов проведем. Разбили фонарь в деревне – организовываем пикет против засилья хулиганов, обещаем законодательно запретить рогатки. Ямы на дорогах – организовываем пикет против плохих дорог… Через пять лет вернемся, проверим, как заделали. В общем, вы поняли алгоритм.

Самое главное, помните - ваш лучший друг тот, у которого есть фотоаппарат! Увидели, например, свалку – фотографируемся на ее фоне, пишем гневный пост и выкладываем в социальные сети. Если уберут, скажем, что мы своим пикетом повлияли на ситуацию. Если нет, говорим, что проблема требует фундаментального подхода и нахрапом ее не решить. Итак, за работу!»

Дураки

Если проблемы населения начинают резко решаться, значит, скоро выборы. То есть если бы мы жили в Древнем Риме эпохи республики, где правители избирались сроком на один год, можно сказать, что у нас бы вообще не осталось проблем. Вопрос, однако, в другом – как вычислить ту дату, когда народные избранники (и не только они) вспоминают о простом народе?Если говорить об ЛДПР, скорее всего, это красный день календаря - 17 марта. Не берусь, разумеется, утверждать, но после просмотра официального «Инстаграма» краевого отделения либерал-демократов именно такая мысль и приходит в голову. После 4 сентября 2018 года аккаунт надолго замолчал. А оживился именно 17 марта 2019 года. После чего там стали появляться посты с более-менее периодической интенсивностью.О чем они? О том, как сторонники Жириновского заботятся о гражданах. Вот депутаты Фургал, Безденежных и Зюбр куда-то съездили, что-то посетили, что-то сказали, кому-то пожали руку, кому-то улыбнулись. Счастье для всех, даром, и пускай никто не уйдет обиженным! Как пели классики КВН: «Есть в Камызяке черная икра/ Ну не то, чтоб у всех прям есть/ Конкретно у депутата есть!/ И каждый год на день города Камызяк собирается/ Смотреть как он будет есть/ Стоят и смотрят люди/ Как ее он любит/ Как он банку открывает/ К сердцу прижимает/ Как на хлеб ее намажет/ Людям что-нить скажет/ Как он стопочку пропустит/ Выглядит все так вкусно».Смотрим «Инстаграм» дальше. Несколько раз активисты ЛДПР убрали мусор. Молодцы. Кедр посадили. Опять молодцы. Большинство остального контента – пикеты. Тематика проста. Сине-желтые против всего плохого и за все хорошее. Читатель, знай: если ты обеспокоен какой-либо проблемой в своем населенном пункте, скорее всего, против нее уже протестовали члены партии Владимира Вольфовича. Вряд ли, правда, тебе от этого станет легче, потому что, например, ямы имеют дурное свойство не устраняться от того, что на ее фоне сфотографировался мужик в куртке с четырьмя буквами.Опять потянуло на стихи. «Снят Володя на прополке/ И на празднике, на елке/ И на лодке у реки/ И у шахматной доски/ Снят он с летчиком-героем!/ Мы другой журнал откроем/ Он стоит среди пловцов/ Кто же он в конце концов?/ Чем он занимается?/ Тем, что он снимается!»., мусор и дороги – крайне благодатная почва для перетягивания симпатий населения на свою сторону. Наверное, так думают в хабаровском краевом отделении ЛДПР. Активисты партии постоянно возмущаются состоянием наших трасс и рапортуют об очередном дорожном мониторинге. А мусор для сине-желтых вообще какой-то фетиш!Вот они провели субботник. Тут убрались, там убрались. Это, разумеется, хорошо. Но можно я немного подскажу жириновцам – может, вы не в курсе, но у населения и помимо хлама куча проблем. А уборка территории от сора не решает даже проблему самого сора. Придут свиньи и снова загадят, не?Ведь так и Законодательную думу при таком подходе можно будет назвать «мусорной». Ведь будущие депутаты в основном катаются на плечах «отбросной темы». Тем они нашим гражданам и запомнятся.Однако даже в деле уборки чужой дряни местные либерал-демократы умудряются перегнуть палку. Вот, например, что пишет в социальных сетях пользователь под ником knamur о волонтерском экологическом форуме.«Придя утром субботы в парк Железнодорожников, чтобы отснять начало второго дня мероприятия, я был крайне удивлён представителям партии ЛДПР, которые, натянув на себя кепки, рюкзаки и куртки со своей символикой, занимались бурной деятельностью по покраске забора со стороны улицы Пирогова. Я был несколько удивлён этому, так как форум мне представлялся крайне аполитичным, то есть без участия политических партий, которые могли бы воспользоваться этим масштабным городским мероприятием в своих целях, что я, собственно, и наблюдал, ну и не преминул сообщить об этом организаторам форума.Орги попросили либералов, причём даже несколько раз, спрятать символику партии. И в итоге сегодня, по прошествии нескольких дней после мероприятия, в сообществе местного отделения ЛДПР появляется заметка о том, как их бравая команда помогла в благоустройстве парка, а одного из активистов партии даже наградили благодарственным письмом за подписью организаторов, причём на фотографиях к публикации некоторые партийцы были запечатлены за работой в своей сине-жёлтой атрибутике. И всё это было приправлено подписью о том, что, цитирую: «ЛДПР всегда с готовностью принимает участие в экологических акциях». Но хотелось бы уточнить несколько моментов: со слов организаторов, форум был аполитичным, то есть любым политическим организациям не рекомендовалось использовать свою атрибутику. Представителям ЛДПР ещё за день до этого события было сказано о том, что участие в форуме возможно только без использования атрибутов партии. Это требование организаторов партия проигнорировала. Кроме рюкзаков, кепок и курток со своей символикой, у партийцев не было ничего, всё необходимое для работы им выдали в парке, а на все инструменты и материалы были потрачены средства далеко не ЛДПР».Вот такой вот рецепт «успеха» от жириновцев. Хочешь стать депутатом? Светись где только можно! И даже там, где не можно. Боюсь, после выборов в думе будет много таких вот «светил». Мало хозяйственников, мало лоббистов, мало толковых. Одни «светилы».



Андрей Канев



