Выражение «Врать - не мешки ворочать», похоже, стало лозунгом чиновников



Долгое время не замечали проблему аварийного фонда. Ради «красивой цифры» в отчетах закрыли глаза на сотни (порядка 800!) аварийных домов только в Хабаровске. И ситуация назрела – «сытые» долгими обещаниями чиновников жильцы аварийных домов готовы объявить голодовку перед зданием краевого правительства.

Именно так - на грани социального взрыва - обстоит дело с жильцами дома №13 (чур меня!) по улице Нагорной. Ещё в 2012 году многострадальный дом мог благополучно попасть под программу переселения из аварийного жилья. Нужно было просто признать его таковым, на что были все основания. Но муниципалитет этого не сделал: «А вдруг пронесёт?». Статистику по количеству аварийного жилья, как того осетра, сильно урезали.

Вот такая пачка

Уважаемый губернатор Сергей Иванович! Вы, надеюсь, помните наш разговор 1 мая этого года? Вы еще попеняли, дескать, «Молодой дальневосточник» всякие гадости про вас пишет, используя порой непроверенные источники вроде телеграм-каналов (пока еще не запрещённой в РФ организации). За все СМИ не скажу, но я всегда пользуюсь лично перепроверенной информацией. В случае с Нагорной в моем архиве пачка бумаг в два пальца толщиной. Как те дыры в стенах дома №13, что вы лично осмотрели 8 мая: в них уже не ладонь, а кулак проходит. Вы объявили в присутствии чиновников краевого и городского веса и объема: «Да как его можно ремонтировать? Его сносить надо». Вы еще побывали в паре домов на улице Нагорной. Жаль, что в доме №7 вы так и не поднялись на чердак! Иначе бы в другом тоне что с министром ЖКХ Дарием Тюриным, что с первым замом мэра по городскому хозяйству Сергеем Чернышовым разговаривали. Там потолок второго этажа вот-вот окажется на полу первого. За три года дома на Нагорной облазил сверху до низу. Так что положение с ними знаю. И вы правы: такое только под снос!

Дом под реконструкцию

Но в мэрии подумали иначе. На свет появилось заключение №679 по дому 13 на улице Нагорной, где черным по белому, казенно-обыденно написано: «Признать аварийным и подлежащим реконструкции». Смотрим на дату выхода бумаги - 13 мая и потихоньку дуреем от скорости работы городских чиновников. 8 мая губернатор высказался, за два дня собралась комиссия солидным таким составом – десять с лишним человек – и смогла подготовить документ. Правда, заключение по оценке санитарных норм взяли старое – за 2016 год. И пожарные в этот раз забыли сказать (у меня на руках есть прошлые экспертизы) про 5-ю, самую пожароопасную категорию подобных сооружений.

Дальше скорость «переобувания на лету» чиновников только возросла. Обалдев от услышанного и прочитанного, жильцы дома №13 готовы были от слов перейти к решительным действиям. Последняя акция гражданского неповиновения, когда сироты сели «на матрацы» перед правительством края и к ним понеслись все, начиная от сотрудников краевого аппарата и заканчивая городским чиновничеством, показала, что таким действом можно выбить преференции. Пусть не для всех, но можно.

Дом – под снос?

И чиновников прослабило. Втихую, 10 июня, комиссия из городской администрации якобы провела еще раз, в 101-й, обследование дома №13 по улице Нагорной. И заказными письмами уведомила жильцов: «Предлагаем принять участие в рассмотрении вопроса о проведении оценки соответствия многоквартирного жилого дома. Заседание городской межведомственно комиссии состоится 10 июня 2019 года в 17 часов 30 минут». Как я понял, бумаги ушли из мэрии 9-го, на следующий день в 11:27 они были в 51-м отделении связи. В почтовые ящики жителей дома «письма счастья» упали 11 июня. Бинго! Кто не успел - тот опоздал!

Если верить словам секретаря комиссии Александра Калягина, здание было-таки признано аварийным и подлежащим расселению. Как так? Еще месяц назад его хотели капитально ремонтировать вроде бы в 2025 году? Какая скотина сдохла в нашем лесу? Я не буду тыкать пальцем в личности, но, похоже, приближается хорошо упитанная северная полярная лисичка.

Тем более что жильцы этого дома настаивали на личной встрече с губернатором края. Но их вежливо отвадили. Дескать, Сергей Иванович уже побывал на объекте и дал соответствующие распоряжения. Очень хочется верить, что чиновники правильно интерпретировали «слово и дело» губернатора Хабаровского края.



С пламенным приветом Андрей Дунаевский

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