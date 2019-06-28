В Хабаровске видят патриотизм под своим градусом

Похоже, в Хабаровске будет свой парк «Патриот» - с ленкомнатой и комсомолками… А чем черт не шутит, может, в городе патриотично-ориентированных мест для прогрессивно мыслящей молодежи поколения ЕГЭ будет несколько? Кому-то с часовенкой и образами, кому-то с энкаведешниками и народом, кому-то с бейсболом и кока-колой…

Вот и день 22 июня, День памяти и скорби, сделал маленький «ой!» в некоторых СМИ.



Второй дубль

Два объединения хабаровских «конструкторов», не сумев договорится ни по деньгам, ни по деталям боя, ни по форме, ни по содержанию, решили делать каждое свое мероприятие, разнесенные в пространстве и времени. Первые, при поддержке камрадов из Приморья, давали постановку на набережной у стадиона Ленина, в лесополосе. Называлась реконструкция «Оборона Полоцкого укрепрайона». Для большей историчности ребята даже что-то типа пулемётного ДОТа сделали. А то все мешки да мешки… Есть куда развиваться.

Вторые, моряки - душа нараспашку, организовали постановку «Прорыв из Лиепаи» в парке «Динамо».

В первом случае зрителям был продемонстрирован ряд ретротехники и площадка «Юные связисты». Во втором - опять те же автомобили от «Авторетро-100» и частных коллекционеров плюс демонстрация образцов стрелкового вооружения Красной армии. Как все похоже! Кто у кого попер сценарий – так и не понятно. Ибо ряд эпизодов - один-в-один.

И там и там – пропускной пункт на дороге. В первом случае у шлагбаума стояли бойцы НКВД, что положили автоматной очередью «шпиона и диверсанта». Во втором – эсэсманы и вермахт устроили грабеж и унижение «мирного населения». И там и там задействовано два советских грузовичка конца 30-х – начала 40-х. В первом случае он подвозил бойцов и боеприпасы «на передовую», во втором – «вывозил из Лиепаи» мирное население. У первых «немцы» атаковали при поддержке мототехники, во втором - мотоцикл стоял у обочины. Бойцы НКВД блистали нашивками и сапогами, «немцы» выделялись упитанностью и гладкостью лиц, морячки форсили гюйсами, пехота радовала новеньким обмундированием.

И там и там была группа «штатских». Видимо, прошлогодня постановка - «Колонна беженцев», что показывали на набережной, пришлась по душе. В первом случае участвовали четверо взрослых и два ребенка. Во втором - порядка 15 человек, начиная от почтенных матрон и заканчивая молодежью. Кое-кто присоединялся в самый последний момент, но в обоих случаях мирное население паниковало и мешало Красной армии, пограничникам и бойцам НКВД защищать Родину. Но наши, что в том, что в другом случае, победили, ценой больших потерь отстояв и Полоцкий рубеж, и прорвав окружение под Лиепаей.



Все свободны

И та, и другая реконструкция заняла порядка 20 минут. Побывав на одном варианте начала войны, можно было увидеть и другой участок поля боя. И сравнить: какой из них более матери-истории ценен. Я так и не разобрался. Но вроде бы при серьезном наступлении силы концентрируются, а не дробятся? Или я что-то не понимаю в современных веяниях патриотизма? Или «с земли» все видится как-то по-другому? Участвуя в «толпе мирного населения», большую часть активных боевых действий не наблюдал. Сначала «в панике бежал», потом чуть «родину не продал», потом лежал, уткнувшись мордой в землю, потом нас «эвакуировали»… На этом мужские игры, по крайней мере для меня, на свежем воздухе и закончились.

Товарищи реконструкторы, есть одна просьба! Я понимаю, что всем хочется блистать в форме, быть героями и Родину защищать, но усильте политико-массовую работу с населением! Вместо ведущих, что надрывая глотку в течение часа пытаются донести зрителям массу нужных цифр и фактов, не лучше ли напечатать пару сотен листовок? Можно оформить в стиле фронтовой газеты или сводок Совинформбюро. В них и рассказать бы о сути действа и привести исторические факты обыгрываемого периода. Пока идет подготовка к мероприятию, человек прочитает листовку, ему станет понятней действие. Ведущий будет здоровее, реконструкторы будут слышать друг друга, зрители лучше усвоят прочитанное. Но это так, в порядке брюзжания зрителя.



Аноним хуже…

Да, все было на любительском уровне. Но и это простительно - на набережной ребята «играли» за идею. На реконструкцию в «Динамо», в основном на расходники (патроны, взрывпакеты), вроде была заложена смета. С огрехами, с недочетами - это из года в год, но ребята как смогли, так и провели мероприятие. Не профессиональные артисты, им простительно. Они тратят свое время и свои ресурсы в общем-то на благое дело. Но тут повылезали с идейными тараканами в голове анонимные деятели-«эксперты» по войне. Имею в виду телеграм-каналы «Вечерний Хабаровск» и «Достоверно».

Один опубликовал донос, другой разнес сплетню: «Скандал в Хабаровске! В День памяти и скорби на улицы города вышли молодчики с закатанными рукавами и в полной полевой форме войск SS. Всё как завещал «дедушка Гиммлер» - молнии на петлицах, черепа со скрещёнными костями на пилотках. Они нагло ухмылялись, кричали: «Матка, млеко, яйца!». Замаскировались ловко: они не неонацисты, а «реконструкторы».

Ошиблись вы, убогие! Вы вначале в теории бы разобрались – что такое фашизм, что такое национал-социализм. И поинтересовались, на чьи деньги пошито обмундирование и приобретено снаряжение. Даже в мелочах лажаете! Мужичка, что играл еврея (Денис Ольшевский), никто на колени не ставил. Его «выдернули из кузова», обыскали, отобрали «золотые часы» и «шлепнули». Описываете один эпизод, иллюстрируете фотографией из другого. И да, на губной гармошке во время первой реконструкции играли не мелодию Хорста Весселя, а «Лили Марлен». Это просто солдатская песня типа нашей «Идет солдат по городу…», с поправкой на время и менталитет.

Аноним, похоже, ничего тяжелее органа и ложки в руках не держал, историю проходил по современным телевизионным постановкам. Сразу видна «столбовая дорога» жертв современного рассеянного образования – коридор, ЕГЭ, телеграм-канал. Уровень общих знаний - ниже плинтуса, уровень историчности - нуль, уровень достоверности – двойка. Зато понтов и хайпа - полные штаны: «Сотрудника чернышовской газеты «МД» Дунаевского сегодня поставили на колени». Прямые наследники Коротеева и Кривицкого: пишете не по факту, а по слухам, тостам, легендам; перевираете фамилии и ситуации; информацию получаете из третьих рук. Самому выйти на поле боя? - Да ну, на, сочиняем по мотивам, судим о песне по паршивой записи, дальше «четвертого эшелона» носа не показываем.

Нет, я понимаю ваши действия. В преддверии сентябрьских политвыборов любое гуано будет в тему. Про таких сказал Сергей Довлатов: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?». Только тогда сводили счеты или за должность, или за квартиру, или за идею. Сейчас все мельче и подлее.





Андрей Дунаевский

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Фашизм - это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм - это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм - это власть самого финансового капитала. Фашизм во внешней политике - это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам.

Определение от Георгия Димитрова



