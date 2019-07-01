Как научиться радоваться собственной жизни

22 июня по почину общественного объединения «РОДЪ» любой желающий имел возможность встретить летнее солнцестояние и Купалу в прибрежных кущах за санаторием «Уссури».

После жизнеутверждающего хоровода перед началом праздничного обряда его ведущий Артем Бахматов в память о трагическом начале Великой Отечественной объявил минуту молчания. По старинной традиции в честь наших предков и павших воинов зрелые мужи и молодые парни устроили состязания на силу и ловкость. Далее были игры с забавами, торжественные проводы весеннего солнца Ярилы, спуск на воду свечей и венков с загадыванием желаний, завораживающее жонглирование огнем, пылающее слово «КУПАЛА» из деревянных жердей, огромный костер, хождения по раскаленным углям, купание в речке, вкуснейший суп на костре, безветренная сказочная погода…

И что не менее ценно - встречи старых друзей, новые знакомства, симпатии, интересы, бесподобные речные просторы, песни и разговоры под звездами. Многие здесь оказались впервые. Одному из новичков, бывшему военному Алексею, больше всего легло на душу, что вокруг родные русские лица и умиротворенное благодатное настроение. Не иначе оно от Купалы и Костромы, супружеские объятия которых наполняют наш мир любовью, гармонией, творческим вдохновением и полетом.



Все бы хорошо, если бы ближе к ночи в свободном столпотворении не замелькали отдельные нетрезвые физиономии, несмотря на то, что устроители праздника безоговорочно против всякого алкоголя. Дабы удержать непрошенных пьяниц от прыжков через костер с неминуемыми падениями и ожогами, организаторам пришлось приложить уйму усилий. Слишком много вокруг оболтусов, для которых любой досуг начинается с пива и водки, что, между прочим, несовместимо с исконной народной традицией. Один такой молодой и зеленый, назвавшийся местным охранником, умудрился в изрядном подпитии посреди ночи забрести на полкилометра в болото. После криков о помощи заблудшего крикуна пришлось выручать нескольким добровольцам. К сожалению, последствия вековой алкоголизации общества придется расхлебывать еще долго. Сегодня едва ли не самое важное - научить молодежь радоваться собственной жизни без разрушительных для тела и для сознания допингов. То, что это красиво и здорово, продемонстрировали неслучайные участники прошедшего праздника, для которых Купала – это прежде всего замечательная возможность осознанно приобщиться к живым истокам волшебной природы и необъятного роскошного космоса.





Виктор Марьясин

Фото Сергея Макогонова