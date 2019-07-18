«Это были незабываемые месяцы: мы были так счастливы и так влюблены…»



Таня родилась в далеком сорок восьмом году в приморском селе Сандагоу, что в переводе с китайского «третья большая долина». Ее детство и юность прошли среди бескрайних лесов, величественных рек и библейских скал.

Воспоминания о малой родине все еще теплятся в памяти Тани, а вернее, Татьяны Ивановны, моей бабушки. Она смогла сохранить их, пронести сквозь тернии лет и поделиться ими с нами, читателями. Далее рассказ бабушки.

Ирония судьбы

Детство - это поле ландышей. Детство - это море, ласкающее песчаный берег. Это купание в горной речке вместе со старшими братьями и сестрами. Это небесная бездна, усеянная звездами. Это мириады мерцающих, будто маячки, светлячков. Это цветения яблонь и груш...

В шестом классе к нам пришел Клим Штырц. Он был настолько закомплексованным, стеснительным и молчаливым, что вряд ли хоть кто-нибудь мог с ним в этом сравниться, однако это не мешало его гордости, которая была опорой всегда поднятой голове...

Помню, меня сразу к нему потянуло. Его копна кудрявых волос, незаурядный ум и совершенное безразличие ко мне не могли не заставить мое сердце биться чаще... По иронии судьбы, ему понравилась моя подруга, жившая со мной по соседству. Почти каждый день Клим приходил к ней заниматься английским. Разумеется, я понимала, какой у них там «английский», но и эти доводы не могли заставить меня не наблюдать за ним в окно каждый раз, когда он проходил мимо моего дома...

Вальс

Мои любовные терзания продолжались четыре года. А потом начался не только новый учебный год, но и новая жизнь. Одиннадцатый класс. Выпускной 1966 года. Я, в белом платье, с волнистыми, впервые распущенными волосами, которые прежде заплетались в мышиные хвостики, пришла в зал и завладела сердцем Клима на долгие годы.

Весь выпускной вечер он приглашал меня танцевать. Казалось, что, кружась в вальсе, мы постепенно начинали парить в воздухе. Как говорилось в одном фильме: «Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух». Того момента, думаю, мне хватило на целую жизнь... Ближе к рассвету мы взяли букеты садовых ромашек и отправились на мост встречать солнце.

Именно там я поняла, что этот молчаливый, неловкий парень - моя судьба. И действительно, несмотря на то, что дороги наши разошлись (Клим поступил в хабаровский вуз, а я - во владивостокский), мы поддерживали друг с другом связь, ежедневно отправляя письма...

Закончился первый курс. Помню, тогда мы поехали в Кавалеровский район, домой. Это были незабываемые месяцы: мы были так счастливы и так влюблены... А потом я забеременела, и спустя девять месяцев у нас родился сын. Узнав о рождении Димы (так мы его назвали), Клим прислал мне письмо, которое я до и сих пор храню в шкафу и в своем сердце.

«Танюшка, Мышонок мой! Я так рад, как никогда в жизни. Когда мне сказали, что родила мальчика, прыгал, как ребенок, и кажется, перецеловал всех знакомых и нет. Я так волновался за тебя. Сегодня до четырех не сомкнул глаз. Только в эту ночь до конца почувствовал, что буду отцом. Так страшно было за тебя...Как ты себя чувствуешь, Мишка мой косолапенький? Он (Димка) такой большой! Танек, так хочу увидеть тебя и его, моего сыночка. Танек, ты не забыла посмотреть, какой он, на кого похож и какие у него глаза? Танюш, выписывайтесь побыстрей. Мне не терпится вас увидеть».

Две простые истины

В семьдесят втором году мы переехали в Хабаровск. По распределению меня направили сюда на практику. Длилась она три года, и по ее окончании я вместе с семьей решила остаться в этом городе. Живу я в Хабаровске почти пятьдесят лет. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что он расцвел.

Несмотря на то, что многие считают жизнь до перестройки лучшим периодом для страны, его вряд ли можно назвать легким: дефицит продуктов, многокилометровые очереди, постоянная слежка со стороны властителей... В годы перестройки же все было еще хуже... Но не об этом.

Нынешний Хабаровск – это город, развивающийся со скоростью геометрической прогрессии: на фоне советских и постсоветских зданий появляются новые, с другой архитектурой, происходят реконструкции парков, ежедневные мероприятия, проходят выставки. Для хабаровчан с каждым днем открывается все больше возможностей...

И да, я ничуть не жалею, что сорок семь лет назад приняла решение остаться в этом прекрасном месте, городе воинской славы. Здесь прошла моя молодость, здесь выросли мои дети и внуки, и я надеюсь, что они смогли усвоить ценности, которые им попыталась привить их семья.

За свою долгую жизнь я пришла к двум простым истинам, о которых нам всегда говорили, однако лишь немногие их придерживались. Во-первых, нужно быть добрым. Всегда. Думаю, это самое главное в жизни. Во-вторых, ловите мгновение, наша жизнь коротка, быстротечна, и я это знаю не понаслышке, поэтому сделайте ее яркой и полнокровной...



Мария Штырц