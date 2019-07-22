Есть ли жизнь в старости?



Молодость - продукт скоропортящийся. Не успеешь глазом моргнуть – и на тебе – старпер, пенсионер. У молодости приятное личико, а старческая морщинистая рожа редко вызывает восхищение, даже если ухожена. А не дай Бог пластическими хирургами исполосована, до неузнаваемости искорежена, так еще и ненависти по самое донце: «Незачем молодиться, стыдобище, ложись лучше и помирай!»

Дорога на Нараяму

Есть такая японская легенда. В одной деревне испокон веков соблюдался обычай. Когда старику или старухе исполнялось 70 лет, люди не должны были больше кормить бесполезный рот. Старший сын на своих плечах относил пожилого человека на вершину горы Нараяма умирать от голода и жажды. Впрочем, такая участь в конце жизни считалась достойной, так как умереть на священной горе - это, согласно обычаю, возможность встретиться с Богом, поэтому выполнить свой долг пожилому человеку надлежало мужественно, а плач и лишние разговоры во время восхождения были недопустимы.

То, что творится со стариками по мере наступления немощи – физической и интеллектуальной, та же «дорога на Наряму», правда, с постсоветской спецификой. Пенсии у нас лилипутские, зарплаты у детей, если они не воруют или не берут взятки, в среднем вполне посредственные - нанять хорошую сиделку, обеспечить надлежащий уход старому больному человеку редко каким детям под силу. Сколько пенсионеров раньше времени уходит из жизни только лишь потому, что дети вовремя не успели среагировать, недопоняли. Ну не должны они быть врачами и медсестрами, и требовать от них это слишком жестоко.

А все эти старческие капризы, болезни и прочие физиологические проявления жизнедеятельности? Вполне оправданный повод для ненависти, которую порой и не сдерживают самые близкие люди, попавшие в плен иллюзий: «неприлично сдавать стариков в дом престарелых».

«А кто поднесет стакан воды?» - эта фраза исполнена глубочайшим эгоизмом. Разве для этого мы рожаем детей? Неужели нам будет сладко от того, что самый главный человек на свете, твой ребенок, лучшие свои годы потратит на тебя, немощного, вредного, без ума и памяти? Если это месть, то за что?

Филантропия

Периодически размышляя над тем, как проведу старость, подумывая о доме презрения (так когда-то назывались в России благотворительные богадельни, дававшие приют престарелым и убогим), приглашение принять участие в акции «Друзей моих прекрасные черты», организованной благотворительным фондом «Филантропия» в краевом государственном бюджетном учреждении «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1», хотел было написать «встретил с радостью», но звучало бы это абсурдно, даже цинично. Скорее так, это было любопытно. Это из серии:

- Зачем ты купил себе дачу? Ты любишь возиться на земле?

- Нет, не люблю, но возраст таков, что пора привыкать к земле…

Мне казалось, что это будет местом концентрации старческой депрессии, боли брошенных людей, всех этих ужасов, запахов, плачей, жалоб и мутных глаз, однако я ошибался…

Так случилось, что фотографов было трое, а из СМИ – только специальный корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век». «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» – только и приходило на ум. Между тем обитатели Дома, узнав название газеты, оживали… Разве есть пределы для молодости?

…Встреча была назначена утром около Дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Горького. Проезжающих машин было мало, так же как и прохожих. Воздух был какой-то удивительный, сказочный, что ли, не надышаться… Словно это был старый парк, благородный в своей ухоженности. Так пахло в саду около императорского дворца в Токио… Или показалось?

«Привыкай», - подумал я и начал мурлыкать строки из полузабытой старой песенки:

Мы гуляли с тобой, мы бродили с тобой

По аллеям тенистого сада.

Я пытался прижаться к груди молодой,

Ты шептала "Не надо, не надо"…

В доме-интернате проживает 510 хабаровчан. У всех разные судьбы и разные причины появления здесь. Это не только одинокие пожилые, но и молодые люди, которые после детского дома оказались без жилья и семьи.

История первая: 94-летняя певица

Женщины, они в любом возрасте в глубине души девочки. А какая девочка не хочет быть принцессой, так, чтобы ею восхищались? Но это там, в глубине души. С виду - строгость, словно душа льдинками обросла. Слово за слово, и вот они, русские бабушки – мягкие, сама доброта, с глазами молодыми, лукавыми…

- Какая здесь территория хорошая - цветы, чистота. Ребята здесь - молодцы! Фамилия у меня Шарыгина, в девичестве - Евшакова. Я из Куйбышевской области. Это мы еще до войны в Хабаровск приехали по вербовке. Мне 93 года, 94-й пошел…

Ни за что не дал бы Марье Ивановне 93, максимум 65. Сухонькая, миловидная женщина, видно, лет семьдесят назад не одно мужское сердце разбила!

- Жить интересно?

- Очень хорошо я сделала, что пришла сама сюда. У меня две дочери, им уже больше семидесяти. Я сюда пришла и довольна, от души это говорю. Кормят как в санатории, четыре раза в день и все разным.

- Вкусно?

- Всяко бывает. А разве дома невкусно не бывает? Я - льготница. Живу одна в комнате площадью, наверное, около 15 метров, с балконом на солнечной стороне. Я так люблю солнце!

- Не скучно одной жить?

- Так рядом же все. Живу в доме шестой год. Бог миловал, но я человек неконфликтный, живем с соседкой по секции мирно. Она молодая - на пятнадцать лет меня младше, энергичная женщина, активистка.

«Марья Ивановна!» – позвали женщину. Спорхнула, как молодая. Позвали ее товарки по вокальному ансамблю, тоже певицы, фотографироваться ансамблем на память. Когда еще такое будет? А я-то все выпытывал: не скучно ли жить? Да ясно, что не скучно. С песней по жизни скучать не приходится, тем более что подруги – женщины молодые (на пятнадцать лет моложе, девочки еще), энергичные… Кстати, во время фотосессии артистки дважды сменили костюмы. Прямо хор Пятницкого, не меньше!

И что удивительно, может, правда, а может, показалось, но ни старческой скорби, ни пожилого одиночества я не заметил. И глаза живые, и живут обитатели этого дома полно… «Да у них расписаны культмассовые мероприятия на два месяца вперед!» - пожаловались мне общественники. Да разве это жалоба? Жильцы Дома бывают и в филармонии, и в Музыкальном театре на премьерах, да и кормят их четыре раза в день! И разве может быть скучной такая жизнь?





Юрий Рязинкин

Продолжение следует.



В акции приняли участие лучшие хабаровские фотографы - Виктор Бурнашев, Вячеслав Митинькин и Дмитрий Моргулис.

Благотворительный фонд «Филантропия» просит оказать поддержку в распечатке фотографий:

Реквизиты поддержки:

Благотворительный фонд «Филантропия»

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