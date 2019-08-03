От первого лица о трагедии в палаточном лагере "Холдоми"

Корреспондент интернет-издания «Флюгер» из Комсомольска-на-Амуре побеседовал с несколькими родителями детей, находившихся в палаточном лагере на горнолыжном комплексе «Холдоми» в ночь пожара. Они рассказали, почему отдали ребят именно в этот лагерь, о том, как дети описывали события той ночи, и о своем отношении к трагедии. Имена большинства героев статьи по их просьбам изменены.

Также следует обратить внимание на то, что показания многих родителей имеют значительные расхождения и противоречат друг другу.

Материал публикуется в сокращенном виде с разрешения редакции интернет-издания «Флюгер».





Татьяна и Наталья,

их сыновьям по 10 лет, они отдыхали в 10 отряде в палатке №4

Ольга,

мама 13-летнего мальчика из 14-го отряда, палатка №19

Анастасия,

мать 10-летнего мальчика из 11-го отряда, палатка №17

Константин,

отец 13-летней дочери из 16-го отряда, палатка №1

«Холдоми» - это очень популярное место, многие знакомые семьи туда отдавали своих детей, некоторые два года подряд. То есть детям этот лагерь нравится. Почему в палатках? Потому что вообще жить в палатках для детей это круто, они там повзрослеют, для них это такой элемент романтики.Я в свое время сама ходила в походы, мы жили в тряпичных палатках, на костре готовили. Когда я пришла в этот лагерь, была приятно удивлена: душевые, туалеты, умывальники. Дети радовались, такой позитив был.Естественно. Сын говорит: «Как дома у нас, маленький „дуйчик“». Спросила, кто его включал и выключал. Он ответил, что вожатые приходили, забирали телефоны на ночь, выключали свет и все остальное.Мой сын рассказал, что вечером они приходили к палаткам, вожатый включал обогреватель. Они умывались, потом ложились спать, вожатый забирал телефоны, выключал обогреватель. Забирал он его или нет, я не знаю.По дороге рассказывал: «Мы легли спать, как обычно, потом вбежал (вожатый) Леня, так заорал, что мы чуть с кроватей не попадали».Их вывели, построили, всех пересчитали, повели наверх, в трусах, босиком выбежали, хрен с ним, простуда в данном случае - это самое меньшее горе, дали футболки тем, кто голый выбежал. Детям там не распространяли ничего ни о пострадавших, ни о погибших. Мы и дома это не обсуждали, мой ребенок до сих пор не знает, сколько погибших. Он вообще говорит: «Мам, у нас смена не закончилась, сейчас там палатки поставят новые, поедем обратно в лагерь».Ребенок, когда это случилось, приехал домой и сказал мне: «Мам, большое спасибо вожатым, ведь мы действительно там все могли помереть».Понимаете, так быстро вывести такое количество человек… Сын говорит: «Они так кричали, наш вожатый голос сорвал, когда бегал по палаткам, нас искал и забирал». Действительно, вожатым низкий поклон. Наш сын, конечно, знает о жертвах. Потому что с тем мальчиком, который погиб, они вместе занимались теннисом.- Конечно, да. И в путевке было обозначено, что это палаточный лагерь. Очень хотели именно туда, очень ждали. Приехали туда с маленьким ребенком, он тоже хотел остаться, но в силу возраста нельзя.- Нет, мне самой там хотелось остаться. Мы с мужем обсуждали это, я говорила, что мне бы сейчас вернуться (в прошлое)…- Абсолютно нет. У меня ребенок не мерзнет, поэтому такого вопроса не возникло.- Мы созванивались в первый день, я спрашивала про питание, как кушает, куда ходит. После первой ночи он мне рассказал, что к ним в палатку (их в палатке было шестеро) всю ночь ходил вожатый и проверял их. Во вторую ночь - спасибо вожатым, что быстро среагировали. У меня муж уже как зацикленный каждый вечер об этом говорит.- Полторы ночи переночевал, ничего, под одеялом спал. Никакой (тепловой) пушки в палатке не было, это определенно и точно, я у ребенка специально спрашивала.- Нет, абсолютно.- Да, я спрашивала, греет ли батарея, он ответил, что да. Я спрашивала, откуда пожар начался, и он говорит, что у них ничего опасного в палатке не было.- Хорошее состояние. У мамы плохое, у него хорошее. Из-за того, что я мама. А он в порядке.- Мы приобрели путевку. Не могу точно сейчас сказать, когда, крайний платеж мы вносили в мае. Мы сразу выбирали палаточный городок, потому что с мужем придерживаемся того, чтобы было что-то спортивное, интересное и не банальное. Тем более у нас было видео о том, как палатки выглядят внутри: хорошие, кроватки нормальные стоят, не раскладушки, тумбочки есть. Нас это устроило.- Нет. Ну опять-таки по видео было ясно, что есть батареи. Там ходил мужчина, показывал: «Вот стоят батареи, у нас они там». То есть они прям обычного вида. У меня этот вопрос почему-то отпал полностью.- Физическое нормальное. А моральное… Я сейчас еду на консультацию, потому что я понимаю, что в первый день он был вообще молчалив, мы его смогли разговорить только, наверное, в районе обеда, после обеда, когда он начал рассказывать, его там накрыло. То есть он нам рассказывал, рассказывал…Он очень сильно переживал за мальчика Лешу, потому что это мальчик из его палатки, он очень переживал, что это он его не разбудил, он не вывел его (10-летний Алексей Мартыненко сильно пострадал от огня и позднее умер в больнице. - Прим. ред.). Он это сказал, вроде бы он это отпустил, но при этом он говорит: «Я не хочу об этом говорить с бабушками, с дедушками»… Кому-то, в общем, рассказывать он это не хочет. Я просто понимаю, что это может во что-то вылиться дальше. Поэтому решили, что надо все-таки проконсультироваться, чтобы знать, как ему помочь, если возникнет такая необходимость.На данный момент ничего такого сверхъестественного в поведении не наблюдается, но один раз он расплакался сильно: «Я теперь боюсь, вдруг произойдет то же самое, но только там будут не посторонние люди, а там будете вы и вы погибнете». Он прям расплакался, очень сильно разрыдался.- Он проснулся, как он сказал, примерно в час ночи, но я не могу достоверно сказать, потому что время он точно не посмотрел, но у него возникло ощущение, что он спал недолго. Проснулся, увидел там огонек красный, ему сначала показалось, что это лампочка светит. Потом он понял, что это не может быть лампочка. По запаху дыма понял, что это пожар, начал будить своих мальчишек, которые были у него в палатке, всех вывел. То есть он понял, что с одной стороны палатки, где жарко, дымно, судя по всему, уже огонь, и они выбежали в другую сторону. Он выбежал в одних трусах.- Да, в палатке было два выхода.- Я не знаю, я думаю, что они туда даже не пошли, в ту сторону. Но тот, который был со стороны пожара, он был центральный, основной, и они туда не пошли, потому что с той стороны было жарко, дымно и так далее.Они пошли в другую сторону, они выбежали все, он выбежал в одних плавках, без ничего, без обуви, без футболки, без телефона, без ничего. Выскочили, он очень сильно кричал, будил мальчишек, они выбежали, тоже начали все кричать, увидели вожатого. И вожатый им показал путь, немножко их проводил, просто показал направление куда бежать. Все было в дыму, все горело, они мимо этого всего бежали, потом их отвели на спортивное поле. Как он сказал, они достаточно долго там стояли, ждали, пока всех собрали, пересчитали. И только потом их отвели уже в штаб. Но пока они стояли возле палатки и кого-то звали, пока вожатый их не увидел, он видел девочку: «Я видел, как девочка стояла в шоке, обгоревшая достаточно сильно, у нее уголек на ноге еще тлел, волосы были обгоревшие, она стояла в шоке, не могла даже пошевелиться. Видел, как вожатые из палаток кого-то вытаскивали».- Мы путевку еще в феврале купили, практически все путевки были разобраны, то есть мест очень мало оставалось.- Вообще не смущало, дети сами хотели. Многие дети, которые ездили в коттеджи, на второй-третий день сами просились перевести их в палатки, потому что там реально было веселее и круче. Пожить в деревянном домике можно и на даче на выходных. А когда живут в палатках, в более туристических походных условиях – это круто.Там двести человек в палаточном лагере, то есть желающих хватало. У дочери три одноклассницы в этой же смене были, они жили в домике. На следующее утро приехали, там в палатке два места свободных оставалось, они подходили к вожатым, просили, чтобы их из дома перевели в палатку.- Мы его осматривали. По интернету смотрели фотки, в офисе все узнавали. Фоток была у них куча в «Инстаграме», видео во всех соцсетях они выкладывали. А туда мы приехали на следующий день (после того, как в лагерь приехала дочь). Прошлись с ней по лагерю, зашли в палатку. Она показала, где у них там что. Все было вполне адекватно.Единственное, что теперь уже понимаешь, когда начинаешь все сопоставлять, зная, что произошло, - огнетушителей нет, палатки стоят близко, но они и на форуме «Амур», например, стояли близко. И проверки же тоже были и перед форумом. Они давно уже стоят, то есть там в любом случае были люди, которые все проверяли. Ну если даже сам директор лагеря отправляет туда своего сына - это же о чем-то говорит. Если бы он знал, что там все на грани, чуть что не так и там все пыхнет, он явно бы туда сына не отправил, а отправил бы куда-нибудь в «Артек» в Крым. А он его со всеми детьми засунул туда же, в палатку. Это о многом говорит.- Ужасно она описывает события. Она говорит, никаких взрослых она там не видела, всем занимались вожатые, потом она вожатых в санчасти уже видела, все они сидели запененные, с руками в ожогах, а пожарка уже приехала, получается, потом, позже, минут через 20, там, по сути, уже все сгорело. Она говорит, взрослые появились уже потом. Она общается со своей девочкой-вожатой, та в панике. Она говорит, когда уже стали выводить, пацаны всех вытаскивали, а они побежали за медиками, ломились к медикам, дверь никто не открывал. Выбили стекло и тогда они только проснулись. Вожатых я не считаю взрослыми, это, по сути, дети, студенты. Почему там не было взрослых воспитателей? Насколько я помню, в детстве у нас они всегда были. В каждом отряде был свой воспитатель. Где они находились, почему не с детьми, тоже вопрос.- Нет.- Ну, такое, хреновенькое, стресс, она ходит-ходит, со всеми общается, вчера сидела рыдала полвечера.



Алексей Ларин (полная версия: https://fluger.pro/holdomi-parents/)