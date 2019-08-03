Пить или не пить - выбор каждого



Люди приходят сюда с бутылками. По полтора литра – не больше и не меньше. Люди приходят сюда за истиной. Сразу вспоминается Александр Блок с его известным «In vino veritas!». А все совсем не так. В бутылках вода обыкновенная, которую несут в лабораторию Центра агрохимслужбы «Хабаровский».

Люди хотят знать, что они пьют. Примерно пять тысяч желающих знать истину. В год. Это уже прилично. Ведь еще лет тридцать назад таких желающих не было ни единого.

И вот тогда в 80-е годы прошлого века наша краевая агрохимслужба задалась вопросом качества воды. Худо-бедно, но в городах водой занимались, а вот до сел и сельхозпредприятий руки у власти почему-то не доходили. Как раз тогда вокруг Хабаровска создавался настоящий агропояс из крупных сельхозпредприятий, стоки жидких удобрений которых шли в основном на поля. Стало быть, могли попадать в колодцы, в скважины и, разумеется, накапливаться в бассейнах малых рек.

Предположение подтвердилось – в воде очень часто обнаруживался избыток нитратов. А это одна из мотиваций для новообразований в человеческом организме, о чем специалисты знали уже тогда. Но почему ни сельхозпредприятия, ни жители сел не проверяли качество питьевой воды? Понадобились десятилетия, чтобы народ пришел к такой мысли, чтобы появилась хотя бы некоторая культура потребления чистой воды.

В те же годы агрохимслужба была удивлена большим содержанием железа в воде. Набрав количество анализов по всем территориям, поняли: железо и марганец – бич Хабаровского края, их превышение норм доходило от пяти до десяти раз. Особенно в низинах Хабаровска-2, районов имени Лазо и Хабаровского. Что называется – природная некондиционность воды.

Власть информацию получала. По крайней мере в села стали возить воду. Но… На дворе уже ХХI век, а бочки у сельских домов стоят до сих пор. Привозная вода стала бичом для нашего края на долгое время.

Однако народ в последние годы все-таки поумнел. И те, кто маленько разбогател, стараются пробить скважины, особенно владельцы коттеджей и дач. Привозят воду на анализ даже из дальних районов. Но автономная скважина – еще не гарантия чистоты. Особенно если водоносный слой на небольшой глубине. Недалеко может быть ферма или поле, да даже собственный огород или некое предприятие, откуда невидимые глазу стоки попадают в этот слой. Что называется, пейте собственную «настойку» с нитратами. А то и грязный «компот» с железом и марганцем, от которых никуда нам не деться – так боженька распорядился. Еще может присутствовать сероводород, гидрокарбонаты, литий и барий. Лаборатория экологического мониторинга делает анализ воды примерно по 20-30 показателям. Чистой воды, которую можно пить прямо из скважины без очистки, очень мало.

Как избавиться от железа? Хотя бы элементарно – дать воде отстояться и слить. Избавление от марганца – процесс намного сложнее. В домашних условиях в обоих случаях лучше воспользоваться специальными фильтрами, чтобы довести воду до питьевого стандарта.

Предприятия тоже проверяют воду – и водопроводную, и из своих автономных скважин. Их много: кто производит продукты, напитки, лекарства и прочее. За многие годы аналитики не выявили каких-то особенностей. Они дают заказчикам фактическое состояние воды. А уж что делать дальше – решают хозяева. К примеру, давно известно, что вкус пива весьма зависит именно от качества воды. И раньше самой подходящей считалась вода всего из двух скважин – корфовской и биробиджанской. Сейчас, возможно, обнаружили и другие места.

Прежде чем строить, изыскатели тоже проверяют воду. Казалось бы, зачем? Анализ грунтов понятен. А по воде, оказывается, делается подстраховка. То есть в случае жалоб есть «бумага», что поверхностные и подземные воды имели определенное качество, а стройка его не изменила. А с другой стороны, застройщик убеждается, что строит в нормальном месте, где нет ничего вредного: радиоактивности, тяжелых металлов, розлива нефтепродуктов и т.д. Существует еще агрессивное влияние воды на свинцовые оболочки кабелей, на бетон.

В крае насчитывается немало целебных источников. А может ли агрохимслужба сделать открытие нового? Вполне. Допустим, по некой информации я предполагаю, что вода в моей скважине целебная. Приношу ее на анализ, и это действительно подтверждается. Но зачем мне афишировать открытие? А сотрудники лаборатории тем более молчат. Понятно, да?

Наши целебные воды – тумнинская, мухенская, анненская… Есть и другие, официально не зарегистрированные, но известные населению. Из открытых уже в двухтысячные годы – фторированная вода в поселке Восточном Хабаровского района. Что интересно: если ехать из Хабаровска по Комсомольской трассе, то по всей левой стороне от села Тополево и до села Скворцово на определенных глубинах залежи фторированных вод. Местный Клондайк! Настоящий полигон для бизнеса! Но будущий.

Любопытна история воды из Восточного. Давно говорили: у тамошних жителей проблемы с зубами, а вода там нехорошая - борщ плохо закипает, чай непонятного цвета… Когдастали привозить на анализ, обнаружилось, что вода сильно щелочная и с большим содержанием фтора. А один предприимчивый человек подумал: почему это зло не перевести в добро? Разбавить плохую водичку хорошей, довести домедицинской нормы и продавать населению? И сделал предприятие. Правда, с фтором есть коварные нюансы: при его недостатке – плохо, а при избытке – очень плохо. Также и с литием: избыток в воде вреден, а недостаток в организме грозит болезнями нервной системы, проявлениями суицида и пр.

А вот в мухенской воде много железа. Но мухенское двухвалентное железо полезно, а хабаровское трехвалентное железо вредно. Такая вот география: боженька, выходит, делал исключения. Есть также в крае места, где в воде много бора и других целебных элементов, но не будем говорить где. Другими словами: копни и выясни, что есть в воде, и делай полезный минеральный бизнес. Глядишь, и появятся у нас доморощенные конкуренты кавказской минералке. Ведь если следовать логике, то не мог боженька оставить наш замечательный край без своего божественного благословения. Это правда: иногда приносят на анализ такую редкую воду, в которой просто кладезь пользы!

Ведь развился же у нас бизнес бутилированной воды. Причем стремительно и в большом объеме. Чуть ли не в каждой деревне ее сейчас разливают – это, конечно, немного утрированно, но почти реально. Хотя кто бы представил такое еще лет тридцать назад? Обсмеяли бы как бузотёра…

Кстати, на днях было доложено президенту Путину, что минимум 40 процентов бутилированной воды в стране – фальсифицированная. А в некоторых районах доходит и до 80. Стало быть, грядут некие меры… Но можно ли сейчас отличить подделку? Можно: фальсификат (из-под крана) содержит хлор, а в воде из скважины его нет. Хотя как сказать про наших ушлых бизнесменов: на анализ в лабораторию они могут привезти воду из скважины, а продавать из-под крана… Очень велико искушение из простой воды выжать грандиозные деньги. А специалисты говорят, что в нашем крае вся бутилированная вода из скважин. Кому верить? Но это уже другой разговор.

Оказывается, Хабаровск первым в регионе стал выпускать бутилированную воду. Как будто предчувствовал. А резко подстегнуло процесс ядовитое цзилиньское пятно на Амуре в ноябре 2005 года.

Проблема с водой в мире очень остра. И нам недооценивать ее тоже нельзя. Некоторые озабоченные страны якобы уже принимают меры. Говорят, в Японии начали делать унитазные бачки небольшого размера – демонстрируют экономию и рачительный подход. Неспроста! Сейчас дерутся за нефть, а лет через сорок будут драться за воду. Примером тому и ситуация, когда хотели продавать за границу байкальскую воду, но народ – против.

А с водой Амура вопрос очень ранимый – она беззащитна от многих факторов. Но это отдельная тема – водозабора из пограничной реки. Ее качество аналитики смотрят по нескольким десяткам параметров. Довели водичку до ума и помахали рукой. На входе в городскую водопроводную систему она хорошего качества. А вот какая будет вода в кране – забота других ведомств. Ведомства жеуверяют, что в городе просто космическая проблема старых, ржавых и грязных водопроводных сетей. На нашем многокилометровом пространстве ее никогда не решить – таких огромных денег у нас нет, а столица их просто не даст. Перевод Хабаровска на скважины также непрост. Очистка подземных вод от пресловутого железа и марганца – удовольствие чрезвычайно дорогое. Но кто сопоставит эту цену с ценой безопасности города?

Ситуация запредельная от логики. Живем на огромной и уникальной реке, а пьем в большинстве покупную бутилированную воду. Специалисты считают, что это неоправданноенедоверие. Как знать… Десятки миллионов рублей тратятся ежегодно на водоподготовку, чтобы чистая вода пошла в грязные сети. При этом очищенная питьевая вода идет не только в кухонный кран, но и в унитазный бачок… Все нужные люди это знают, с пониманием кивают, но даже намёков на изменение порочной системы не предвидится. Один мудрый человек сказал, что вопрос экологии – это предмет заботы богатой, здоровой и сытой страны. Понимаете?



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

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Текст подготовлен на основе информации, предоставленной главным специалистом Центра агрохимслужбы «Хабаровский» Виктором Степановичем Гаркушей и руководителем лаборатории экологическогомониторинга Ларисой Николаевной Дитинюк.



