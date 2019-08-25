Что происходит на космодроме Восточный?



Впечатления от посещения космодрома Восточный: гигантская территория, спутники, побывавшие в космосе, гордость за отечественную науку.

Боровск. Конец XIXвека. Ехавшему через Боровск в Петербург студенту Василию Лаврову Философ передает свою работу «Теория газов». Философ гордился этим трудом -полуглухой (последствие перенесенной в детстве скарлатины), отчисленный из гимназии, оторванный от научного сообщества, он, самоучка, всего за несколько лет освоилинтегральные исчисления, сферическую геометрию, высшую алгебру и смог разработать революционную теорию только лишь на основе прочитанных им книг.

Лавров передал рукопись в авторитетное Русское физико-химическое общество. Каково же было разочарование Философа, когда он узнал, что кинетическая теория газов была открыта еще 25 лет назад… Изолированность от мира науки сыграла с ним дурную шутку.

Город Циолковский, Амурская область. Наши дни

Ранее этот город назывался Углегорском. Во времена Карибского кризиса понадобилось срочно организовать дополнительную защиту дальневосточных рубежей нашей родины. В 1962 году из Приморского края сюда перебросили 27-ю ракетную дивизию. А чтобы американские шпионы не догадались, откуда вдруг на пустыре стали возникать многочисленные дыры в земле (шахты баллистических ракет), назвали возникший поселок Углегорск. На транссибирской магистрали организовали разгрузку вагонов с «горючим камнем» - копи, мол, угольные, антрацит добываем.

Искусственных сооружений старались сделать как можно меньше. Командный пункт разместили в бункере, расположенном в естественной сопке. Меньше зданий – меньше вопросов.

Хотя с тех времен прошло немало лет, советская секретность до сих пор прослеживается в некоторых деталях. Например, на непротяженной улице попадаются дома с номерами 219 или 225. Это при том, что на весь город наберется всего с пару десятков пятиэтажных многоквартирных домов.

Микрорайон «Звездный» является основным местом проживания работников космодрома Восточный. Пока он не особо заселен. Космодром молодой, на нем состоялось всего пять ракетных запусков. Однако планируется его расширение и строительство дополнительной инфраструктуры. В «Звездном» есть симпатичный парк отдыха «Ангара». Назвали его так в честь одноименного космического аппарата – флагмана отечественного ракетостроения.

Боровск. Конец XIXвека

Русское физико-химическое общество все же признало заслуги Философа. Ученые получили еще два его труда – о биологии и о механизме действия звезды. В последней работе описывалисьалгоритмы определения температуры Солнца, его время жизни и давления в центре. Лучшие умы Российской империи позвали Философа в свои ряды. Однако тот не согласился.

Почему он так сделал, неизвестно. Может быть, неудача с кинетической теорией газов подкосила и без того не особо уверенного в себе человека, а может, что-то другое. Однако Философ потом неоднократно жалел о своем опрометчивом поступке…

В Боровске Философ приступает к разработке проекта металлического дирижабля. Он пишет научно-фантастические произведения. Все больше его увлекает тема космоса. Философ формулирует принцип о реактивном движении как о единственно возможном методе передвижения в «свободном пространстве» - то, что потом прославит его имя на века. Однако современникам непонятны столь оригинальные идеи. Кто-то над ним открыто смеется, называет его разработки бредом. Кто-то и вовсе пишет доносы.

Боровск того времени представлял собой удивительный сплав всевозможных религий, конфессий и сект. Бывало, что члены одной семьи принадлежали к разным деноминациям и даже ели из разной посуды. Некоторых крайне консервативных жителей раздражал малообщительный чудак, который хотел заставить людей улететь за небеса. В места сакральные и неприкосновенные.

К счастью, находились те, кто заступался за Философа. Тому, правда, приходилось ехать за разъяснениями в Калугу, потратив на дорогу большую часть и без того небольшого жалования, которое он получал, работая учителем арифметики и геометрии.

Были и те ученые, кто умеренно поддерживал Философа. Его работы даже печатались в местных изданиях. Однако толку от этого мало. Инструменты, реактивы, книги приходилось покупать за свой счет. Эксперименты проводились из подручных материалов.

В 1887 году в доме Философа произошел пожар. Имущество, рукописи, модели, чертежи, приборы, разработки, библиотека – все погибло в огне. Через два года город затопило. Вода уничтожила то, что к тому времени удалось восстановить…

Город Циолковский. Наши дни

Возле музея космонавтики стоит спасательная капсула. Она настоящая. В 2013 году в ней вернулись на Землю космонавты Роман Романенко, Крис Хэдфилд и Томас Маршберн. Аппарат довольно сильно обгорел в атмосфере, однако успешно приземлился в двухстах километрах от казахстанского города Джезказган.

Внутри капсулы очень тесно. Пятую часть пространства занимает основной парашют – девятьсот квадратных метров искусственного шелка. А ведь там сидят еще и три космонавта! Немудрено, что в отряд покорителей космоса не допускают претендентов тяжелее девяноста килограммов.

При падении аппарата на землю звездоплаватели испытывают перегрузку в 4G. То есть массу тела умножаем на четыре -вот такой вес давит на каждого из них. Пребывание на космической станции обязательно включает в себя физические двухчасовые упражнения на тренажерах. В состоянии гравитации начинают атрофироваться мышцы. Если не тренироваться, этот процесс происходит гораздо быстрее.

Роман Романенко дважды приезжал в Циолковский. Сотрудница центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Екатерина рассказала: космонавт сетовал, что когда космодром Восточный станет запускать пилотируемые космические корабли, он к тому времени уже выйдет на пенсию. Нет, это не ирония по поводу любви отечественных чиновников тянуть кота за хвост, а лишь констатация неутешительного факта -с возрастом здоровьяне прибавляется. А требования к здоровью космонавтов по-прежнему очень высокие.

Наши дни

Восточный занимает большую территорию (около семисот квадратных километров, и это при том, что он самый небольшой российский космодром). Просто так сюда не попасть,объект режимный, как никак. Дороги здесь ровные и гладкие. Объекты инфраструктуры такие же, как и на промышленном предприятии – административные здания, склады, котельная, автохозяйство и т.д.

А вот и «святая святых». Стартовая площадка! Стоит гигантская мобильная башня. В ней ракету готовят к пуску, после чего башня, будучи на рельсах, отъезжает назад. Подкораблем располагается огромное углубление с наклонным желобом, выложенное бетонными плитами. При взлете именно сюда бьет реактивная струя (то есть в пол и как бы вбок). Желоб называется «огнеотвод».

По бокам у мобильной башни видны вертикальные шахты. Считается, что там находятся лифты. На самом деле это эвакуационные проходы. Высокие металлические конструкциивокруг стартовой площадки ни что иное, как громоотводы.

Перед запуском просчитывается путь ракеты (точнее, куда именно упадут ее ступени). Первая ступень отваливается уже через десять секунд после отрыва от земли. После того, как все три ступени сожгут свое топливо, в дело вступает разгонный блок (принцип «ракетного поезда»), а потом оставшуюся «голову» направляют, куда надо. Полет на международную космическую станцию (МКС) занимает около девяти минут.

Специалисты успокаивают: куски космического корабля не упадут на жилые дома. Путь проходит над незаселенной частью региона. А если там окажутся какие-нибудь пастухи или охотники, разбившие лагерь в таежной глуши? В Роскосмосе (корпорация, управляющая космической отраслью) существует отдел, который занимается эвакуацией такихлюдей из потенциально опасных территорий.

Ракету привозят на космодром в 17 железнодорожных вагонах. Здесь же ее и собирают. С собой на борт аппарат может взять полезной нагрузки всего полтора процента от собственной массы. То есть 327 тонн летит в космос, чтобы доставить на орбиту чуть более трех тонн груза. Из-за этого полеты стоят фантастических денег. Так, доставка литра воды на МКС будет стоить 54 тысячи долларов. Доставить спутник – 80 миллионов долларов. Доставить космонавта – порядка 120 миллионов долларов.

Правда, американские конкуренты из частной компании SpaceX(Илон Маск там главный, если кто не в курсе) «наступают на пятки». А именно, обещают удешевить полеты до 55 миллионов долларов за одного астронавта.

Нашим, впрочем, тоже есть чем ответить. Ракета «Ангара», которая сейчас активно дорабатывается в отечественном научно-производственном центре имени Хруничева, будет иметь восстанавливаемые части. Это значит, что аппарат после запуска пойдет в утиль не весь, только его часть. Экономическим эффектом станет снижение стоимости старта на космодроме Восточный до пяти миллиардов рублей. «Ангару» пока запускали только два раза (в 2014 году, оба с космодрома Плесецк). Также Россия в 2023 году намерена возродить свою лунную программу.

Калуга. Начало XXвека

В Калугу Философ переехал в 1892 году. По сравнению с Боровском это был мегаполис: 40 церквей и 50 тысяч жителей. Философ продолжил преподавать в учебных заведениях арифметику, геометрию и физику. Вместе с тем, он много размышлял в своих трудах о месте человека во Вселенной, о природе и гармонии, о разуме и эволюции, об идеальном обществе будущего.

Слава чудака переехала вместе с ним. Он, как и ранее, мастерил экспериментальные, непонятные для посторонних модели, проводил странные (опять же для непосвященных) эксперименты. Философские работы он публиковал за свой счет — иначе их просто не печатали. Насмешки вызывали и его научные теории. Их Философ разработал немало. Он верил, что человечество скоро покорит космос, а его цель – приблизить этот день.

Но как заставить человека летать в безвоздушном пространстве? Философ приступил к работе над своим opusmagnum– «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Он пришел к выводу, что самым лучшим аппаратом для выхода в космос является ракета. А гравитацию лучшевсего преодолеть по принципу «ракетного поезда».

Однако природа как будто мстит смелому ученому, посмевшему бросить ей вызов. Пятеро из семи детей Философа умирают еще при его жизни. В 1908 году его дом снова затопило. Оказались утеряны многие приборы и расчеты. После революции в стране царила разруха. Только пенсия от Русского общества любителей мироведения спасала его семью от голодной смерти. В 1919 году Философа арестовывают. Его привозят в Москву, сажают в тюрьму на Лубянке и в течение нескольких недель изнуряют многочисленными допросами. Потом, правда, отпускают.

За четырнадцать лет до смерти заслуги Философа, наконец, признают, как перед отечественной, так и перед мировой наукой. Ему назначают пожизненную пенсию. За шесть дней до смерти он передает государству все свои разработки в области авиации, ракетоплавания и межпланетных сообщений. В сентябре 1935 года Философ скончался в возрасте 78 лет.

Космодром Восточный. Наши дни.

«Успех космоса куется на земле». Это надпись на одном из зданий космодрома. Добавлю без всякой иронии – если смотреть на ситуацию с точки зрения интернациональногоосвоения Вселенной, то, в основном, этот успех куется именно в нашей стране.

Россия стоит на втором месте по количеству космонавтов. Во всем мире пилотируемые экипажи с 2011 года и до сих пор запускаются только с космодрома Байконур. Многие изобретения в космической отрасли сделаны отечественными учеными. Так, в музее космонавтики в городе Циолковский можно увидеть спускаемую капсулу спутника фоторазведки (эдакая «космическая флешка»), радиобуй для обнаружения приземлившегося космонавта.

Оба изобретения, правда, устарели. Сейчас поиски звездоплавателя осуществляется в течение всего лишь двух часов. То есть бродить двое суток в тайге, как когда-то довелось Алексею Леонову, не получится.

А вот скафандр «Орлан» используется до сих пор для выхода в открытый космос. Он представляет собой не столько облачение, сколько 120-килограммовый модуль, в который космонавт входит через отстегиваемый ранец. Про ракету «Ангару» я уже писал выше. В настоящее время ведется разработка космического корабля «Федерация». На нем планируется исследовать Луну. Эксплуатируется спутник «Зея» (первый запуск состоялся в 1997 году), разгонные блоки «Фрегат». В 2022 году появится прототип космического буксира на базе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса.

Планируется запускать пилотируемые корабли и с космодрома Восточный. Уже существует проект строительства расширенной инфраструктуры для обеспечения космическихполетов.

Эпилог

Если бы Философ - Константин Эдуардович Циолковский - родился хотя бы на четверть века позже, он бы дожил до торжества своих идей: до запуска спутника, до полета ЮрияГагарина. Именно его работы стали фундаментом отечественной космонавтики. Но, видимо, таков удел гениев – опережать мыслью свою эпоху, но быть непонятым современниками. Однако для будущих поколений, для всех нас они несут свет просвещения и непоколебимую веру в Прогресс и Разум.

Когда-то первые люди со страхом смотрели на небо. Их пугали гром, молнии, ливни, град. Они считали это гневом высших сущностей. Однако и среди первобытных были те, кто смотрел туда не только со страхом, но и с любопытством, пытаясь понять законы мира, в котором они живут.

Теперь мы полетели в космос. Может быть, когда-нибудь, мы увидим и то, что находится за порогом Вселенной. Если в погоне за знаниями не уничтожим себя. Ибо стоит признать – любое познание человек сумеет обратить во вред человеку, из любой технологии он может сделать оружие.

Освоение пространства невозможно без сотрудничества с другими странами. Здесь не место распрям или надуманной по вине политиков ненависти. Мы должны помнить – мы все живем на планете Земля. Здесь мы родились, здесь зародился разум и цивилизация. Это наш голубой прекрасный шар, наша колыбель. Но нельзя же вечно жить в колыбели…





Андрей Канев

Фото автора

Благодарим хабаровского туроператора «Аквамарин» (Уссурийский бульвар,6, visa-khv@mail.ru) за поездку на космодром Восточный.





Многим интересно, как устроен туалет на международной космической станции. Он похож на обычный, только снабжен фиксаторами для ног и бедер, в него вмонтированы мощные воздушные насосы. Космонавт пристегивается специальным креплением к сидению унитаза, затем включает мощный вентилятор и открывает всасывающее отверстие, куда воздушный поток уносит все отходы. Твердые отходы складываются в специальные контейнеры, которые потом отправляются дежурным бортом на Землю. А вот моча поступает в систему регенерации, где восстанавливается до состояния питьевой воды. А иначе где еще воду взять?





Летом 2019 года с Байконура в полет отправился «союз трех полковников». То есть экипаж состоял из космонавтов, состоящих в этом звании - российского, американского и итальянского. Российский звездоплаватель был отобран в отряд космонавтов еще восемь лет назад. И все эти годы он ждал своего часа. Дождался. Это к вопросу о состоянии здоровья. Ведь было необходимо, чтобы почти десять лет будущий покоритель космоса соответствовал всем требованиям и подходил по всем медицинским показателям!





Международная космическая станция находится на высоте 420 километров, ее скорость обращения вокруг земли – 28 тысяч километров в час. За одни сутки космонавтывстречают 16 рассветов и закатов.