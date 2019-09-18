Общество
Для многих жителей Хабаровского края 8 сентября стало знаковым днем
Многие с нетерпением ждали эту дату. Многие даже со страхом. Сколько было разговоров, возмущения (подчас ругательного!), проклятий. Нервы щекотало как ощущение непредсказуемости (знаете ведь, в какой стране живем), так и одновременно чувство «нострадамусизма» - ведь даже не специалисту было все понятно.
И вот этот день настал! Люди, живущие в зоне обслуживания ТЭЦ-3, наконец-то смогли нормально помыться. Ибо горячую воду дали еще 6 сентября, но истинно горячей она стала только через два дня. Потребителей остальных ТЭЦ ждут нелегкие времена. Ах да, еще в этот день были выборы…
Платошкин друг, но истина дороже
Восьмого сентября надежда коммунистов Хабаровского края рухнула, аки тополь, надломленный бушевавшим в тот день тайфуном «Линлин». Москвич Николай Платошкин пытался за два месяца стать другом всех жителей нашего региона. Он много ездил по краю, много встречался с избирателями, участвовал в митингах и ораторствовал в средствах массовой информации.
Я побывал на одном из митингов КПРФ на Комсомольской площади. Когда на трибуне появился Платошкин, народ рукоплескал. «Кто это?» - спросил я одну пожилую женщину. «Вы что, - возмущенно сказала она. – Это же Николай Николаевич Платошкин!» Последние три слова были произнесены с интимным придыханием и легкой томностью. Да уж, с таким восторгом у нас в стране встречают только отопление!
Слова приятные, но нас, дальневосточников, не проведешь. Как оказалось, мало ездить по краю, ругать действующую власть и делать «Линлин» избирателям. Платошкина депутатом Госдумы не избрали.
Другой кандидат от КПРФ, только в Законодательную думу Хабаровского края, Евгений Попов, тоже проиграл. Отчего стал сильно возмущаться в «Фейсбуке». Я тут, мол, и пикеты чуть ли не каждый день проводил, и подписи для решения проблем избирателей собирал, а мандат в итоге ушел хоккеисту (Василию Грановскому из ЛДПР). Обидевшийся Евгений пообещал жителям своего округа не помогать, а стать обычным партийным тютей.
Хочешь в депутаты? Иди на завод!
По итогу выборов «Единой России» досталась всего пара мандатов. «Прокатили» даже таких «мастеров» предвыборных лозунгов, как игрока ногами Галицына, делателя руками Федорова, помогателя людям Ларионову, парня с нашего двора Солоненко, дочь Хабаровского края Цыганову и многих других.
«Партии Роста», «Коммунистам России», «Родине» достался большой моржовый этот, как его… Ус. «Справедливой России» и КПРФ повезло чуть больше. «Эсерам» прямо совсем чуть-чуть.
Перед выборами кто-то расписал стены домов надписями «ЛДПР. Мы здесь власть!». В социальных сетях появлялись то ролики, где непонятные личности развозили бюллетени с уже поставленными галочками за партию либерал-демократов, то фото странных «шпаргалок» с именами кандидатов-жириновцев. Может, в этом секрет успеха?
Хотел написать больше о победителях выборов, но большинство этих людей я не то, что не знаю, я даже никогда о них не слышал. Думаю, избиратель тоже.
Есть интересное совпадение: немало новоиспеченных парламентариев работают в компании «ТОРЭКС» (ей принадлежит завод «Амурсталь», совладельцем является Лариса Стародубова, жена губернатора Сергея Фургала). В гордуму Комсомольска-на-Амуре прошло шесть человек, трудящихся на различных должностях в этой фирме или на этом заводе (Олег Пешков, Владимир Гинзбург, Виталий Савин, Владислав Сухоплюев, Сергей Плевако, Станислав Осауленко). В Законодательную думу Хабаровского края – еще три «торэксериста» (Сергей Кузнецов, Дмитрий Козлов, Сергей Зюбр). Хочешь в депутаты? Иди на завод!
Сине-желтые ботинки
После губернаторских выборов 2018 года у Хабаровска отобрали статус столицы Дальнего Востока. После этих выборов у нас теперь, наверное, отберут и статус краевого центра. Перенесут… Куда? В Комсомольске-на-Амуре мэр сине-желтый, в Амурске – сине-желтый... Эх, быть Советской Гавани столицей края! А то владивостокчане нос задирают – «мы порт, поэтому развитее вас». А у нас тоже будет столичный порт!
Да, главой города президентского внимания тоже стал элдэпээровец Александр Жорник. Карьера у этого человека типичная для многих членов партии Владимира Вольфовича. В 2016 году участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, признавался в симпатиях к видным единороссам Борису Гладких и Павлу Симигину.
Праймериз Жорник не прошел. Тогда он поменял «чешки», примкнул к партии с четырьмя волшебными буквами и успешно избрался. О «Единой России» теперь вспоминает с некоторой брезгливостью.
Интересно, почему? Напрямую заявил бывшим соратникам, что, выдвигаясь от «ЕдРа», получит не желанное мэрское кресло, а большой моржовый этот, как его? Поэтому пришлось переобуться…
Я, кстати, на выборы не пошел. И не потому что не смог, а потому что впервые в жизни не захотел. На мой взгляд, большинство новых депутатов – это люди, ничего полезного для края и города не сделавшие. Единственным их «достижением» является принадлежность к ЛДПР. Теперь мы рискуем получить самые некомпетентные думы из всех, что существовали.
Когда-то в избирательных бюллетенях существовала графа «против всех». И вот там я бы поставил галочку. Но графу убрали. Сейчас некоторые говорят, что в Хабаровском крае появилась настоящая демократия. Это не так. Настоящая демократия - это не победа оппозиционной партии, а именно право голосовать против всех. Мы еще застали те времена…
Андрей Канев
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