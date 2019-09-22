В Хабаровске впервые на одной площадке встретились сразу несколько эпох



Отгремел межрегиональный военно-исторический фестиваль. Средневековье, 13-й линейный батальон, Гражданская война на Дальнем Востоке, Вторая мировая, советская война в Афганистане – такие разные бойцы на одной площадке еще не встречались. С полудня на территории аэродрома регионального отделения школы ДОСААФ начали свою работу площадки первого в Хабаровском крае межрегионального фестиваля клубов военно-исторической реконструкции.

Мастер-классы, интерактивные площадки, выступление творческих коллективов, две военно-исторические реконструкции и фаер-шоу - далеко не полный перечень того, что ожидало гостей и жителей города в «Дальневосточном форпосте», а его посетили более 5000 человек!



Особой популярностью у гостей пользовались две исторические эпохи - Гражданская война на Дальнем Востоке и Великая Отечественная.

Эпоху Гражданской войны представляли двумя военно-историческими лагерями "Партизанский хутор" и "Лагерь белых сил", в котором находился фельдшерский пункт Красного Креста. Ярким событием стала, конечно же, военно-историческая реконструкция боя между калмыковцами и красными партизанами.



Самая популярная в Хабаровском крае военно-историческая эпоха - Вторая мировая война - в рамках фестиваля была представлена интерактивными площадками: "Германские войска", "Лагерь РККА", "Квантунская армия". Для работы площадок были сооружены земляные укрепления, которые не только использовались во время военно-исторической реконструкции, но и стали местом паломничества зрителей.

Особой страницей фестиваля и одной из самых масштабных в Хабаровском крае стала военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны. На поле боя встретились более 60 человек, представлявших советские войска и части немецкой армии.



Напомним, что главным организатором фестиваля выступил городской Центр патриотического воспитания при поддержке администрации города Хабаровска.

За неоценимую помощь организаторы хотели бы сказать слова благодарности членам военно-исторических клубов ДВИОО «Уссурийский фронт», КИР «Рось», ХКОО «Амурский рубеж», детскому военно-историческому клубу «Старый солдат».

А участниками фестиваля стали не только реконструкторы Хабаровска, но и города воинской славы Владивостока, Уссурийска и Читы. Это ВИК «Приморский Бастион» (Приморский край), КВИР «Забайкальский фронт» (г. Чита), ВПИК «Влад-камрад» (г. Владивосток), ВИК «Первый Дальневосточный фронт» (г. Владивосток).

Особые слова благодарности - коллективу регионального отделения школы ДОСААФ в Хабаровском крае.

Первый межрегиональный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции завершился, но организаторы уверяют, что в следующем году фестиваль не только состоится вновь, но и поразит всех новыми масштабами.





Алина Потиханова

Фото предоставлено Центром патриотического воспитания г. Хабаровска



Главным организатором фестиваля выступил городской Центр патриотического воспитания при поддержке администрации города Хабаровска.



