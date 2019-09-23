

Кого можно считать профессионалом фотографии, зачем девушкам, снимающимся обнаженными, мозги и как оставить свой след в цифровой вечности? Приоткрываем завесу тайны вместе с известным фотографом Сергеем Богайцевым.

Два дня мастер-классов от вице-президента Лиги профессиональных фотографов, члена совета директоров и судьи от РФ Мирового кубка фотографии (WPC) Сергея Богайцева организовало в Хабаровске региональное отделение Союза фотохудожников России.



- Мы преследуем цель повышения уровня хабаровской фотографии, цель расширения границ, расширения кругозора. Это мероприятие нашло отклик у наших земляков: в первый же день записались 60 человек, лимит на запись был исчерпан, - рассказывает председатель регионального отделения СФР Дмитрий Моргулис.



Я б в фотографы пошёл…

Своеобразное повышение квалификации для всех желающих (а среди записавшихся мы заметили и хабаровских гуру, и совсем незнакомые в мире фотографии лица) - удовольствие бесплатное. Местом проведения встречи было выбрано арт-пространство «Лаборатория» в ЦУМе - точка притяжения творческих и предпринимательских сил города и края, о котором мы уже писали.

Лига профессиональных фотографов – некий профсоюз, который начал работать в России четыре года назад. Создана для того, чтобы помогать фотографам продвигаться на Запад, получать сертификаты, принимать участие в выставках.



- Мы оказываем юридическую помощь, помогаем развиваться, привозим иностранных звезд. Пробуем сделать из этого такое «окно в Европу». Мы сотрудничаем с Федерацией европейских фотографов и массой других организаций, активно ездим по миру, популяризируем российских фотографов, - говорит Сергей Богайцев.

На вопрос кого можно считать профессионалом получаем ответ, который наверняка вызовет недоумение у многих обладателей навороченных фотоаппаратов. Профессиональными фотографами, по аналогии с американской и европейской системами, Лига профессиональных фотографов считает тех, кто, работая в сфере фотоискусства, платит с этого налоги.

Сейчас едва ли не каждый пробует себя в качестве фотографа, пользуясь всего лишь камерой мобильника. Если есть «авторитетная» фототехника, ты уже практически профи. Так ли уж хороша эта погоня за моментами?



- Фотография - это искусство. Споры на эту тему велись еще с начала прошлого века. Но пришли к тому, что это искусство. Это креатив, новое видение мира. Мы живем в мире, который состоит из картинок. Человечество каждый год производит миллиарды снимков, но лишь некоторые из них остаются на века, несмотря на вечность цифрового файла. Это не всегда нечто исключительно прекрасное. Это может быть то, что воздействует на наше сознание, заставляет задуматься. Это могут сделать только мастера. Но иногда это происходит случайно, - делится вице-президент Лиги профессиональных фотографов. - И при этом фотография - один из самых доступных способов самовыражения.

Мэтр приводит пример Сильвестра Сталлоне, которому актерская удача улыбнулась далеко не с первого раза. Но он упорно шел к своей мечте и в итоге стал символом целого поколения. То же самое, считает Богайцев, и с фотографией. Если есть огромное желание и напор, это может привести к успеху.Питерский гость взялся поделиться с хабаровчанами тонкостями современной коммерческой фотографии: несмотря на то, что это искусство, никто не отменял цели зарабатывания денег. А поскольку у Сергея Богайцева есть опыт сотрудничества с эротическим журналом номер один в мире, он показал и некоторые нюансы работы с малоодетой моделью. Кстати, если кто-то готов сказать «фи» и порассуждать на тему, что «голых теток фотать много ума не надо», уточним - маэстро света и тени учился в Академии художеств и в свое время даже работал в Эрмитаже.





- «Плейбой» - это практически жанр. Специалист может определить какой-то снимок как «хороший «Плейбой», даже если фотография никогда на страницах журнала не печаталась, - рассказывает Сергей. - Вы не замечали, что чем более прикрыто тело, тем больше у зрителя разгорается воображение? Показать эротизм неприкрытого тела куда труднее. В этом сложность для многих фотографов, работающих в жанре «ню». Ну и для модели важно, конечно, иметь красивое тело. Вы не можете взять неподходящую модель и ее отретушировать. Ну и модель без мозгов - тоже не вариант.

Отсмеявшись, мы вновь вернулись к вопросу профессионализма и успешности коммерческого фотографа. Сейчас это - микс между желанием клиента и способностями фотографа. Если все получилось - отлично. Но это не значит, что фотографии получатся выдающимися. Это значит, что такому фотографу заплатят.

Ну а если фотограф рассчитывает на признание, ему прямая дорога на Мировой кубок фотографии. Это конкурс, созданный по олимпийской системе. У его истоков стояли организации профессиональных фотографов США и Европы, позже к ним присоединилась Азия.



- Этот конкурс открыт для всех. Не надо быть профессиональным фотографом, чтобы принять в нем участие. Достаточно быть начинающим фотографом или просто любить фотографию. И многие из них могут дать фору профессионалам. Мы принимаем все работы, никому не отказываем. Мировой кубок фотографии - это высшая лига. Это лучшие из лучших со всей России. Каждый год отправляем 18 работ, отобранных из огромного количества. И Россия несколько лет занимает топовые места! У нас есть люди из Ростова, Владивостока, Калининграда, Москвы, - перечисляет Сергей Богайцев. - Кстати, как попасть на Кубок мы расскажем и хабаровчанам.



Мария Левина

Фото Ольги Эйсмонт, Виктора Бурнашева







