Общество
Зачем девушкам, снимающимся обнаженными, мозги?
Кого можно считать профессионалом фотографии, зачем девушкам, снимающимся обнаженными, мозги и как оставить свой след в цифровой вечности? Приоткрываем завесу тайны вместе с известным фотографом Сергеем Богайцевым.
Два дня мастер-классов от вице-президента Лиги профессиональных фотографов, члена совета директоров и судьи от РФ Мирового кубка фотографии (WPC) Сергея Богайцева организовало в Хабаровске региональное отделение Союза фотохудожников России.
Я б в фотографы пошёл…
Своеобразное повышение квалификации для всех желающих (а среди записавшихся мы заметили и хабаровских гуру, и совсем незнакомые в мире фотографии лица) - удовольствие бесплатное. Местом проведения встречи было выбрано арт-пространство «Лаборатория» в ЦУМе - точка притяжения творческих и предпринимательских сил города и края, о котором мы уже писали.
Лига профессиональных фотографов – некий профсоюз, который начал работать в России четыре года назад. Создана для того, чтобы помогать фотографам продвигаться на Запад, получать сертификаты, принимать участие в выставках.
На вопрос кого можно считать профессионалом получаем ответ, который наверняка вызовет недоумение у многих обладателей навороченных фотоаппаратов. Профессиональными фотографами, по аналогии с американской и европейской системами, Лига профессиональных фотографов считает тех, кто, работая в сфере фотоискусства, платит с этого налоги.
Сейчас едва ли не каждый пробует себя в качестве фотографа, пользуясь всего лишь камерой мобильника. Если есть «авторитетная» фототехника, ты уже практически профи. Так ли уж хороша эта погоня за моментами?
Мэтр приводит пример Сильвестра Сталлоне, которому актерская удача улыбнулась далеко не с первого раза. Но он упорно шел к своей мечте и в итоге стал символом целого поколения. То же самое, считает Богайцев, и с фотографией. Если есть огромное желание и напор, это может привести к успеху.
«Плейбой, клёвый такой»
Питерский гость взялся поделиться с хабаровчанами тонкостями современной коммерческой фотографии: несмотря на то, что это искусство, никто не отменял цели зарабатывания денег. А поскольку у Сергея Богайцева есть опыт сотрудничества с эротическим журналом номер один в мире, он показал и некоторые нюансы работы с малоодетой моделью. Кстати, если кто-то готов сказать «фи» и порассуждать на тему, что «голых теток фотать много ума не надо», уточним - маэстро света и тени учился в Академии художеств и в свое время даже работал в Эрмитаже.
Отсмеявшись, мы вновь вернулись к вопросу профессионализма и успешности коммерческого фотографа. Сейчас это - микс между желанием клиента и способностями фотографа. Если все получилось - отлично. Но это не значит, что фотографии получатся выдающимися. Это значит, что такому фотографу заплатят.
Ну а если фотограф рассчитывает на признание, ему прямая дорога на Мировой кубок фотографии. Это конкурс, созданный по олимпийской системе. У его истоков стояли организации профессиональных фотографов США и Европы, позже к ним присоединилась Азия.
Мария Левина
Фото Ольги Эйсмонт, Виктора Бурнашева
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