В Хабаровске начала работу новая городская дума VII созыва



Заседание № 1 обновленного состава парламента отмечалось полным единодушием. Каждый из 31 явившегося депутата по всем вопросам поднимал мандат «за».

Но сначала в торжественной обстановке удостоверения депутатов были вручены тем, кто ни разу в думе не был.



- От души поздравляю. Впереди у нас очень много конструктивной работы. Надеюсь, что мы вместе будем идти семимильными шагами вперед, - поздравил новоиспеченных мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Выдвигаясь в качестве кандидата в депутаты в Хабаровскую городскую думу VII созыва, я руководствовался одним, но главным принципом: к светлому будущему невыгодно идти семимильными шагами. Необходимо делать один шаг в день, но наполненный конкретными делами, всем тем, что делает жизнь хабаровчан по-настоящему комфортной. При рассмотрении главного финансового документа города основная часть бюджета будет направлена на развитие социальной сферы, строительство новых и модернизацию уже существующих детских садов, школ, работу с молодежью, укрепление промышленного сектора экономики, поддержку и развитие муниципальных предприятий. Уверен, у меня нет никаких сомнений, что новый депутатский корпус во взаимодействии с администрацией города в порядке конструктива будет осуществлять весь комплекс мероприятий, направленных на развитие всех без исключения отраслей, на благо его жителей.

В повестке дня первого заседания – снова выборы. Выбирают председателя думы и его заместителей, руководителей постоянно действующих комитетов.Михаил Сидоров, генеральный директор Хабаровской краевой типографии, от поступившего предложения возглавить городской законодательный орган самоотвода не взял. Его однопартийцы и примкнувшая к ним эсэрка Мария Огненная дружно проголосовали «за».Выразив благодарность коллегам и хабаровчанам за оказанное доверие,сразу же конструктивно ответил исполнительной власти:В заместители Михаилу Викторовичу единогласно избраны директор ремонтно-строительной компании и самый мудрый с точки зрения возраста депутат Наталья Жирякова и генеральный директор юридической компании Юрий Ягодин.Последний вопрос в повестке - образование постоянных комитетов Хабаровской городской думы и выборы их председателей. Чтоб вы знали, к кому обращаться, перечислю всех поименно.Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию возглавила Наталья Жирякова. Вместе с ней решать вопрос распределения средств на нашу комфортную жизнь будут: Михаил Мурылев, заместитель регионального директора акционерного общества по производству бытовой химии, гидролог Сергей Перепечкин, преподаватель колледжа Виталий Морозов, заместитель директора компании, торгующей широким ассортиментом, Тарон Григорян, сметчик-расчетчик Дарья Зубкова, референт войсковой части с пропиской на Курилах Владимир Матвеев. Под руководством Игоря Соколова, директора благовещенского микропредприятия по управлению жилфондом, в комитете по городскому хозяйству будут трудиться инженер-энергетик Александр Федчишин, машинист паровых турбин ДГК Александр Каян, начальник отделения эксплуатации приборов учета ЖКС Минобороны Денис Выходцев, инженер «Водоканала» Константин Головко, безработный Арсен Клычев, генеральный директор компании по оценке ущербов и рисков Денис Куратов, начальник участка в компании по обработке металлолома Сергей Бочкарев, пенсионер Олег Ланков, специалист ФОМС Павел Тупченко, архитектор Мария Огненная, а также Владимир Матвеев и Наталья Жирякова.Социальными вопросами в думе займутся председатель комитета Юрий Ягодин, предприниматель Владимир Майсак, Александр Федчишин, учитель музыки Наталья Ибрагимова, неработающие Сергей Гнутик и Александр Мелека, военный пенсионер Олег Миненко, специалист по надзору в сфере охоты Павел Шестопалов, Константин Головко, кассир Ольга Ващенко, финдиректор компании по производству хлеба Рамиз Гогуев, Олег Ланков.Комитет по местному самоуправлению возглавил Денис Куратов. В его команде - Виталий Морозов, пенсионер МВД Евгений Плетнев, замруководителя ремонтно-строительной компании Илья Цыбров, Дарья Зубкова, специалист по работе с молодежью Михаил Чувашов, эксперт по борьбе с картелями Евгений Шепета, сотрудник отдела по предотвращению внештатных ситуаций Кристина Корнеева, инженер Антон Никольский, специалист контрольно-ревизионного управления управляющей компании Иван Фоменко.





В перерыве председатель городской думы Михаил Сидоров дал свое первое интервью.

О чем говорил? Цитируем.

- Мое мнение, мы все разные, переживаем по-разному: кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Хочется, чтобы осталось положительное мнение о ЛДПР, потому что мы здесь представляем эту партию. Думаю, это нормальная, хорошая реакция людей. Никакого сговора нет. Это однозначно.

- Неожиданно. Почти. Честно. Да, со мной на эту тему неоднократно говорили, со своей стороны неоднократно пытался доказать своим коллегам и соратникам, что есть более достойные, более грамотные депутаты.- Хочу сообщить: мы сюда пришли работать. Только в рамках или только в порядке конструктива. Мы сюда пришли не кресла делить, не за какими-то космическими зарплатами, а решать те задачи, которые перед нами ставят избиратели нашего красивого города.- Депутатский корпус не имеет практического опыта в этой сфере. Однако могу заявить 100-процентные гарантии, что каждый из вновь избранных депутатов нацелен заниматься повышением своего самообразования и использовать возможности жителей г. Хабаровска. Даже уже сейчас к нам неоднократно обращались жители и предлагали свою помощь: в направлении развития бюджета, в направлении иных аспектов деятельности Хабаровской городской думы. Мы однозначно будем общаться с людьми, будем изыскивать любую возможность для того, чтобы как минимум разъяснять, чем мы занимаемся. Мы все пришли из народа, очень простые и ответственные.Скажу следующее: в 2016 году, когда вступил на должность генерального директора АО «Хабаровская краевая типография», мне поступило негласное указание: добить это предприятие. Оно находилось в крайне тяжелом положении. Ко мне обращались работники предприятия, в том числе пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и говорили: «А мы куда?». Мы не пошли на поводу у тех руководителей, которых сейчас уже нет. Мы выстояли и сохранили производство. Мы гордимся тем, что сохранили производство. Предприятию 120 лет будет. Я сожалею, что ухожу, для меня это предприятие стало очень родным.(На вопрос одного из журналистов, какие партийные принципы будут они использовать в своей работе, трое из депутатов ответили: «Без комментариев». Не сговор ли?)Партийная дисциплина, конечно же, будет соблюдаться всегда, везде и во всем. Да, мы все равны, да, у нас у всех общая задача, но в любом случае субординация должна быть, должна быть дисциплина. Это придумали не мы, не депутаты, это придумали наши деды, это исторический факт. Субординация есть в семье, на работе, в армии, на гражданской службе…Принципы? Прежде всего это открытость перед избирателями. Мы сюда, еще раз повторяю, пришли не ради личных интересов, не ради интересов какой-то отдельной категории граждан, чиновников либо лиц из числа их окружения, мы пришли отстаивать интересы всех хабаровчан, независимо от возраста, социального положения, вероисповедания и т.д.- Разные мнения. Разные избиратели, по-разному относились. Некоторые шли на голосование, потому что считали, что оно является протестом, некоторые - потому что реально поддерживают ЛДПР, некоторые голосовали за конкретных людей, которые, по их мнению, должны отстаивать их интересы на всех уровнях власти. Конечно, все хотят честности и порядка. Все хотят, чтобы финансовые средства, которые сюда поступают и которые мы должны каким-то образом распределять, шли в первую очередь нуждающимся, чтобы в первую очередь они поступали на социальные вопросы. И мы будем это отстаивать. Я не сомневаюсь, будет поддержка со стороны администрации.



Ирина Северцева