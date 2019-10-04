Дороги Хабаровска постепенно превращаются из направлений в удобные маршруты

Намедни стал очевидцем ударной работы наших дорожников. Сердце забилось, душа возрадовалась, руки сами потянулись к перу.

Слаженная работа, точность движений, быстрота выполнения – просто песня! И ни минуты простоя. За несколько часов солидный кусок улицы Постышева – от улицы Ленина до улицы Гамарника – стал лучше и чище. Мужики реально ударно отработали. У них даже времени на разговоры не было – все силы, возможности кинули на выполнение и перевыполнение планов. Я за их работой более получаса наблюдал. Все четко: один пыль и грязь с дорожного полотна сдувает, другой из лейки гудроном (знакомый с детства запах!) проливает, начальник (более чистая роба) контролирует и замеряет, техника стоит в полной готовности. Чу! Из-за поворота вываливается транспорт, полный свежего продукта – еще горячего асфальта.

Но еще есть время, чтобы лишний раз убедиться в верности выбранного решения. Нет, нет! Не семь, но пару раз специалист проверил уровень горизонта. Не завален. И толщина слоя «черного золота» соответствует. И не на надо хихикать: вы знаете, сколько сейчас стоит тонна асфальта? А доставка, а оплата труда дорожников? Я тут грубо, на пальцах, прикинул, и вышло, что стоимость тройной унции золота примерно равна тонне асфальта - начиная от его выработки и заканчивая укладкой.

Хотелось расспросить о тонкостях таких вот процессов у конкретных людей, но специалист скромно от интервью отказался, сославшись на очень плотный график работы. Оно и понятно - зима близко. Не успеешь оглянуться, и теплый октябрь закончится мерзко холодным ноябрем. Да тут и слов не надо, так бы и любовался без конца – как гляжу на текущую воду и горящий огонь - как специалисты работают. Мне же по этим улицам и ходить. Спасибо вам! И очень хочется верить, что в зиму Хабаровск въедет по безопасным и качественным дорогам.