О бедном Кульдуре замолвите слово



Открытое обращение к губернатору Хабаровского края Сергею Ивановичу Фургалу.





Уважаемый Сергей Иванович, считаю необходимым обратить Ваше внимание на судьбу принадлежащего некогда Хабаровскому краю курорта, бывшего многие годы флагманом дальневосточной курортологии.

На днях мне довелось побывать на курорте Кульдур, с которым жизнь связала меня 45 лет назад. Связала настолько крепко, что и сейчас состояние курорта мне далеко не безразлично. Наконец-то, через 30 лет, с меня снят статус «не въездного». Тридцать лет, после моего перехода на работу в мединститут, новые поколения главных врачей разваливали его, стараясь при этом изжить память о своем главном предшественнике, объясняя разрушительные деяния тяжелым наследием от Завгорудько. Очевидно, хорошо склеил курорт, если за 33 года после моего отъезда смогли только частично развалить, но не уничтожить.

Провозглашенная почти три десятка лет назад псевдодемократией свобода разрешила вольное плавание в экономическом море, но… владелец частного санатория «Санус» Артур Тян не только достроил в Кульдуре свой санаторий, но и активно помог выжить в целом курорту и поселку. Я не знаю другого поселения, где бы местный предприниматель вложил деньги в восстановление и асфальтирование поселковых дорог, выставил наружное освещение поселка, ежегодно готовит школу к новому учебному году, построил православный храм и многое другое. А вот для «владычицы» санатория «Кульдур», некогда бывшим градообразующим учреждением, свобода проявилась в позволении безнаказанно воровать, уничтожая при этом курорт. Был сожжен замковый вариант чайного домика, понравился запах дыма – сожгли единственный теремоподобный спальный корпус, которому суждено было стать музеем курорта, развалились хозяйственная и техническая службы, параллельно уничтожался коллектив, в запущенном состоянии поликлиника и водолечебницы, прекратила свое существование курортная столовая. Но и этого показалось мало. Преднамеренно выведены из строя пять спальных корпусов, принимающих одномоментно до 500 больных. Про территорию лучше не говорить.

Вершиной поддержанного властями «людоедства» стало уничтожение первого и единственного на Дальнем Востоке санатория для родителей с детьми - «Жемчужина Хингана». Ежегодно около 3000 детей получали возможность восстановить здоровье, а еще столько же родителей. Что особо ценно, так это оздоровление семейного звена. Не надо напоминать, что дети – наше будущее, будущее региона.

В условиях отсутствия действенной помощи восстановление утерянного не просматривается. А ведь у курорта есть главный хозяин: 70% акций «Кульдура» принадлежат Хабаровскому крайсовпрофу, при полном попустительстве которого курорт попал в такую разруху. При его поддержке главный врач превратилась во «владычицу». Более того, на этом фоне разрушительницу и расхитительницу представили к званию заслуженного врача России. Но сколь верёвочка не вейся… был суд, вынесено символическое наказание, тут же амнистия под какие-то торжества, и сейчас преступница наслаждается жизнью в теплых краях. А крайсовпроф в стороне. И нет заметных признаков, что положение курорта будет кардинально исправлено. Есть еще одна хозяйка – ЕАО, но её доля в курорте 30%, и если у области сейчас нет возможности помогать курорту хотя бы в рамках 30%, то везти воз на все 100 явно не под силу. Не по карману.

Остается одно. Вместо потерявших свою значимость в жизни общества профсоюзов передать курорт под власть Хабаровского края с перспективой на восстановление. ЕАО тоже должна иметь возможность вносить свой вклад в развитие курорта и иметь полное право на пользование чудодейственной водой.

А что может дать краю, области, России сам курорт?

Проведенные нами еще в 70-90 годы исследования экономической оценки результатов лечения дальневосточников на курортах страны показали, что снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности в течение года до и после курорта по основным, т.е. показанным для курортов заболеваниям, произошло после пребывания на признанных курортах Запада России в 1,14 раза, а по сопутствующим даже рост; на курортах Сибири и Забайкалья снижение по основным заболеваниям в 1,7 раза, сопутствующим – в 1,23 раза; на курортах Дальнего Востока соответственно в 2,2 и 1,4 раза. Отдельно выделенный нами курорт «Кульдур» показал снижение заболеваемости соответственно в 3,1 и 1,4 раза!

Нами было проведено углубленное изучение эффективности лечения в Кульдуре с оценкой обращений в поликлиники, стационарного лечения, а также стоимости упущенной в связи с болезнью продукции на 100 курортников, побывавших в Кульдуре. Экономия составляла в течение года 57,4 тысячи советских рублей. Сейчас трудно оценить этот показатель, но если потраченные ранее 3 копейки для поездки в трамвае сравнить с нынешней стоимостью билета в 26 рублей, то соотношение составляет аж 866 раз. А если перенести этот показатель на былые 57,4 тысячи рублей, то получается 40708 тысяч современных рублей. Конечно, это деньги виртуальные, но и они впечатляют. А если учесть, что медицинский эффект проявляется как минимум 3-5 лет, и перевести на общее количество больных трудоспособного возраста, то от цифр голова закружится. Вот вам и Кульдур! Стоит за него биться? Надо лечиться дальневосточникам на местных курортах! Не на «крутых» западных, не в Таиланде или Турции, а на наших курортах, и в первую очередь с азотно-кремнистыми термальными водами, т.е. типа кульдурских.

А ведь кроме медицинской и экономической эффективности есть другие формы и показатели ценности санаторно-курортного лечения именно в Кульдуре. Например, профилактика назревающей инвалидности, формирование здорового детства и активной старости, пролонгирование продолжительности жизни, демографические процессы через восстановление репродуктивности женщин и мужчин, обороноспособность страны и др. Это не фантазии, любую позицию я готов подтвердить нашими научными материалами, и самый главный показатель – мы возвращаем людям радость, даём новое качество жизни.

Не случайно курорты и иные средства и методы немедикаментозной терапии стоят первыми на ликвидацию в списке тех, кто «за бугром» работает на уничтожение российского народа. И уничтожают нашими же руками. Где по глупости, где ради наживы, где от лености в уютных кабинетах. Даже ученые от медицины, упорно воспевающие продукцию зарубежных фармфирм и пробивающие им дорогу через сочиненные ими стандарты, попутно охаивающие минеральную воду, лечебные грязи, физиотерапию, рефлексотерапию, и т.п., являются участниками, иногда платными, выполняя эти программы.

И еще одно: прошу учесть, что обращение пишет не любитель побрюзжать, а человек, который уже один раз поднимал курорт из не меньшей разрухи, когда стоял вопрос об остановке курорта, и, отработав в нем одиннадцать лет, два месяца и два дня, оставил его в числе лучших курортов Советского Союза, что подтверждено награждением курорта Почетной грамотой Президиума РСФСР. Это приравнивалось к ордену. А что дни подсчитал – так каждый день всего периода работы в тех условиях должен считаться по-фронтовому – день за три. В благодарность за всё тридцать лет я был «не въездным». Ревновали главные врачи, курортный совет, но и эти годы я жил и сейчас живу Кульдуром. Нами проведено 20 региональных научно-практических конференций с реабилитационной тематикой, где «забойной» темой был Кульдур, его минеральные воды. С научными докладами о нашей волшебной воде выступал на многих международных форумах, конгрессах, в том числе в Японии, Китае, Корее, Турции, Израиле и др. Издано несколько монографий, прославляющих воды типа кульдурских. Осуществлены десяток экспедиций по поиску и изучению подобных кульдурским минеральных вод. По их результатам начато курортное освоение Тумнина, Тутто. Около 8 тысяч врачей и медсестер получили новые профессии или повысили квалификацию на нашей кафедре, прослушали при этом многочасовые лекции о целебных водах Кульдура, о методах ее использования, чем частично восполнили дефицит знаний медицинских работников о возможностях санаторно-курортного лечения.

Непрерывен наш вклад в развитие курорта, хотя не все это понимают. Уверен, что придет осознание Кульдура как ценнейшего дара Природы Человеку, и он станет, с Вашей помощью, визитной карточкой Дальнего Востока. Юридической и концептуальной основой развития курортов является постановление Правительства России о стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.



Валерий Николаевич Завгорудько,

д.м.н., профессор, руководитель Дальневосточного научного центра медицинской реабилитации и курортологии при ДВГМУ,

заслуженный врач РСФСР,

заслуженный путешественник России,

заслуженный деятель науки и образования (РАЕ)



