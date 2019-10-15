Камчатка рулит и рычит



Никогда бы не подумал, но по последним данным статистики, Камчатский край занял первое место в России по обеспеченности населения края легковыми автомобилями. Поэтому припарковаться в том же Петропавловске-Камчатском крайне трудно. Кстати, город поставили лишь на восьмое место в топ-10 городов с машинами с правым рулем. В камчатской столице, по данным аналитиков, их 58 тысяч.

Что еще интересно: в Петропавловске-Камчатском возле мусорных баков валяются горы покрышек. Поэтому мэрия выделила средства на вывоз с улиц города 23 тонн (!) «лысой» резины. Часть покрышек будет переработана на местном заводе, часть доставлена на утилизацию во Владивосток. Специалисты подчеркивают, что покрышки относятся к отходам IV класса опасности и складирование их в неустановленных местах, в том числе в зеленой зоне, является административным правонарушением. Поэтому, по большому счету, автолюбители обязаны самостоятельно утилизировать старую резину. Но, по оценке местных жителей, 23 тонны - это лишь капля в море.

Камчатскую рыбалку уважают даже местные медведи

Казалось бы, речка-переплюйка. На дне лежит нерка. Самцы в зелено-красном брачном наряде отдали свой долг природе и лежат рядом с отнерестившимися самками. Сверху, уже уставшая, стоит кета. Вокруг снуют гольцы, пожирая ее икру. Поверху носится какая-то бешеная горбуша: нерест уже закончился, но отдельные особи все никак не успокоятся. А в реку уже пошел серебристый кижуч. Всю эту красоту я увидел уже потом.

Тесть взял лицензии на кижуча, дал мне ключи от джипа и заставил проехать километров девять туда, где я его должен был подобрать вместе с другом. Они собирались сплавляться и по ходу ловить рыбу. А поскольку я был неопытным в этом деле товарищем, мне отводилась роль перевозчика.



Но когда они надули лодку и собрались отходить, я все-таки робко попросился оставить мне леску и крючок. Мне ответили, что рыбу поймают без меня. Рядом оказался такой же товарищ по несчастью. Но со спиннингом. И когда он начал одного за другим ловить кижуча, вы можете представить, что было со мной?

На моих глазах он вытащил 35 хвостов! Я же мог только откровенно радоваться за удачливого рыбака. Но, наконец, настало время «Ч», и я поехал за своими. Они, довольные, похвалились 22 рыбинами и никак не могли понять, почему я за них так не радуюсь. Наконец, я привез их к лагерю, добрый тесть попросил помочь разгрузиться. Вместо этого я схватил первый попавшийся спиннинг и бросился к реке. Когда я выдернул второго кижуча, приятель тестя начал надувать лодку. А когда выловил уже пять хвостов, к рыбалке подключился и сам тесть, Алексеевич. Все было ничего, пока я за хребтину не вытащил снулую кетину.

Тесть долго объяснял мне правила рыболовства и требовал отпустить рыбину, но почти килограмм икры меня настолько возбудил, что все его требования по поводу цивилизованной ловли как-то не принимались в счет. В итоге рыбу мы сварили, а икру-пятиминутку съели в один присест. Самое интересное, что нас чуть позже посетила рыбинспекция на крутых джипах. Очень долго мужики объясняли, как им мало платят и как плохо они живут. Проверив лицензии, сотрудники рыбнадзора напомнили о «проходных» днях. В это время, оказывается, нельзя ловить рыбу. Мы это учли. Однако представляете, каково было наше удивление, когда в районе нашего лагеря причалило несколько лодок и к ним подъехал ГАЗ-66. И именно те же инспекторы приняли на борт порядка пяти-шести мешков даже не с рыбой, а с икрой лососевых.

Впрочем, это все мелочи. Особенно на фоне столкновения с косолапыми друзьями. На Камчатке, оказывается, их тьма-тьмущая. Не хотелось в это верить, но буквально на каждой рыбалке за чертой города мы тут и там наталкивались на медвежий помет. Тесть с товарищем даже заспорили: что так понравилось Потапычу - шиповник или рябина. Кому-то, может быть, было бы смешно, но когда во время рыбалки тесть меня невзначай спросил: «Это впереди пенек какой-то или медведь?». А я смотрю – «пенек» пошел в воду, чего-то там рыщет. Там же рыба лежит, тухляк, как ее называют камчадалы. Конечно, струхнул, предложил Алексеевичу сваливать. А он успокаивает: дескать, надо косолапого посылать подальше, и все будет в порядке. Он покричал на медведя и успокоился. А я еще долго оглядывался по сторонам.



Мишки даже снятся

Мне приснился мишка. Наученный тестем, я начал орать благим матом. Естественно, супруга подорвалась и попробовала меня успокоить. А я едва не начал отбиваться: первой мыслью было, что тесть все-таки обманул и косолапый на меня бросился.

Шурин рассказывал, как мишка ловил на реке рыбу: поймает, довольный, сует себе под зад. Потом – следующую рыбину. Естественно, когда отрывает тело, лосося уносит течением. В конце концов косолапому пришла в голову мысль, что, пожалуй, и хватит. Но когда он привстал и посмотрел на свой улов… Представьте себе его огорчение, у него даже на морде было написано, что его обокрали. Рыбу-то унесло. А уж рев возмущенного топтыгина стоял на всю округу…

Про рев вспомнил историю товарища. Сидел он на дереве и поджидал добычу. Из берлоги вылез мишка. Он в буквальном смысле выкорчевывал деревья и орал благим матом. Оказывается, медведи перед лежкой наедаются всяких шишек и потом не сразу могут сходить по-большому. Товарищ даже испугался. А мишка наелся какой-то ягоды и, наконец, опростался. И рычал от счастья. А товарищ так и сказал: «Не поверишь, счастливее человека я никогда не видел…».

Я хочу возвращаться туда снова и снова… Хотя, когда самолет заходит на посадку практически посреди вулканов, честно говоря, берет оторопь. Все, конечно, красиво и здорово, но немного страшновато. Однако когда ты оказываешься на земле, восторгу нет предела. И не только превосходные виды камчатской природы тебя прельщают - главное, в это время не одолевают насекомые, как у нас в Хабаровском крае. Хотя потом, на какой-нибудь речке, они тебя все-таки достанут.

Но страшнее косолапые. Они вроде как и сытые, но не знаешь, чего от них ожидать. На реках мы их встречали не раз. Мой товарищ даже нашел банку из-под сгущенки, раздавленную лапой мишки. А потом один крутился вокруг нас, но ближе метров 20 не подходил. Потапычей здесь хватает. Местные жители относятся к медведям абсолютно спокойно. Впрочем, не все. Когда тесть привез нас собирать грибы, навстречу выехала иномарка с мужчиной и женщиной. Глаза у супругов были, как говорится, ну очень большими. Следом бежала их овчарка. Оказалось, они голубику собирали и нос к носу столкнулись с мишкой. Овчарка убежала первой. Поэтому собака до Петропавловска (а это километров 20) в наказание бежала за авто.

Тесть ничуть не смутился, и мы после его достаточно убедительных уговоров пошли в лес. Только время от времени он покрикивал и нас заставлял повторять: «Косолапый, уходи!». Иногда выражался чуть покруче. Мишку мы, слава Богу, так и не встретили, зато насобирали уйму грибов.

Интересно, что в это же время - а было начало сентября - мы ели клубнику, малину, смородину, крыжовник, а также еще какую-то местную ягоду. Дачный сезон на Камчатке закрывается попозже. Еще обратил внимание: на деревья вешают новогодние блестки - они отпугивают птиц. Стоит попробовать…



Ловить рыбу - это что-то

Морская рыбалка меня зацепила еще больше. Понравилось удить навагу даже в черте Петропавловска-Камчатского. Ловили на креветку - рыба цеплялась порой сразу на оба крючка. За пару часов у нас было полное 25-литровое ведро. Когда пожарили, сильно удивился: оказывается, свежая навага, когда ее бросаешь на сковородку, рассыпается, как картошка. Мы стояли рядом с местными, но никто никому не мешал.

А вот лицензионный лов кижуча - совсем другое. Люди стоят на мосту, можно сказать, на головах друг у друга. Шаг влево, шаг вправо - не расстрел, конечно, но тут настолько надо все знать и уметь, что рядом даже не хочется становиться. Зацепить чью-то леску не составляет никакого труда, поэтому надо быть виртуозом, чтобы не переплести снасти. Местные все это, конечно, знают и особых проблем не испытывают. Но приезжим в диковинку. Возможно, поэтому тесть увозил нас рыбачить за тридевять земель. Сто с чем-то километров по асфальту и еще примерно столько же, а то и больше, по грунтовой дороге. Плюс медведи. Экстрим, конечно, поэтому лучше все-таки морская рыбалка.

Брат жены на своем катере увез нас чуть дальше известных скал Три брата. И хотя мы потом потеряли там якорь, рыбалка вышла, что называется, на ура. На три удочки мы в течение каких-нибудь двух с половиной часов натаскали почти два пятидесятилитровых ведра рыбехи. Три вида окуней, самый известный из которых терпуг, а потом еще какие-то зеленые и красные хвосты, название их даже местные камчадалы толком не знают. Но больше всего попалось так называемого ленка - что-то типа морского ерша. А мой товарищ дважды выловил здоровенного бычка. Этот обжора, вытащенный поначалу, был нами отпущен. А потом снова попался. К нему присосалась какая-та пиявка-паразит, по ней и узнали недавнего гостя. Дальше нам предложили половить камбалу. Но, как я уже оповестил раньше, пришлось обрезать застрявший в камнях якорь, поэтому решили возвращаться домой.

Правда, мы еще проверили крабовые ловушки. Тоже интересная штука. Что-то вроде сеток-авосек, натянутых на каркас. Внутрь кладется пластиковая банка с приманкой. Чаще всего это селедка или еще какое-либо мясо с душком. Авоськи связаны между собой длинной веревкой-шнуром. Все это опускается на дно и пеленгуется. А через какое-то время вытаскивается с помощью «кошки» - большого крюка, привязанного на тросе.

Больше половины авосек-ловушек оказались пустыми. Но некоторые были просто забиты крабом. Как мне объяснили, это просто удачно попали на их «тропу». И если так повезет, улов будет обеспечен. Крабы почему-то ходят только им известными, своими путями и в случае рыбацкой удачи непременно оказываются в расставленных силках. Что еще поразило - камчатский народ не жадничал, при мне почти все самки были отправлены обратно в море. Впрочем, оно и понятно: люди отсюда уезжать не собираются, поэтому хорошо помнят про завтрашний день.

Часть ловушек мы, кстати, так и не выловили. Поэтому я в очередной раз убедился, насколько это тяжкий труд - ловить краба в обычных условиях. А сколько усилий приходится предпринимать, чтобы его потом приготовить! Мы залили бак литров на 80 чистой морской водой, притащили его домой и потом варили в ней краба. Но это еще ерунда. Самое тяжелое - резать его ножницами, выковыривая вареное мясо. И почему в свое время краб на Дальнем Востоке России был самой дешевой закуской: банки с нынешним деликатесом стояли в главном гастрономе Хабаровска стройными рядами и стоили, если не ошибаюсь, пять рублей. Старыми деньгами, еще до реформы 1961 года. Это, считайте, пятьдесят копеек по более поздним советским временам.



Меня здесь согрели

Понравилась долина гейзеров. Здесь, прямо на берегу, в крутом кипятке, извергающемся прямо из земли, можно даже варить яйца - вода-то до 200 градусов по Цельсию. Единственное, не пойму, почему люди этим особо не пользуются: можно ведь и отапливать помещения, и какие-никакие теплицы держать. Смешно сказать, но товарищ, вернувшись из Анадыря, рассказал, что там без всяких горячих источников понаделали теплиц и рублей по 70 за килограмм помидоры продают. Признаться, в Анадыре не был, только в Магадане. В 1981 году. Так там картофель, как яйца, десятками продавали и по одной цене.

Грибы и рыба - далеко не главное на полуострове, но Камчатка запомнится надолго. И гейзерами, и вулканами. Конечно, народ, который отправляется во Вьетнам или Таиланд на теплое море, пускай едет. Но если хочется нормальной рыбалки или «тихой охоты» в лесу, купального сезона даже в зимнее время в горячих источниках, а также много чего еще, советую заглянуть в этот заповедный край земли. Ценник, правда, кусается. Яйца, например, стоят от ста рублей и выше. Рыба на рынке дороже мяса. Икра в этом году - от двух с половиной тысяч рублей. Но есть и по сто. Ее называют «вонючкой». Такая икра используется как приманка для ловли того же гольца.



Вадим Решетняк

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