Общество
Как прошел «Обрфест START-UP» в Хабаровске
На площадках комплекса «Платинум Арена» прошел образовательный фестиваль Хабаровского края - «Обрфест START-UP». Подобное мероприятие по профессиональной ориентации проводится в третий раз. В шоу грядущего выбора профессии приняли участие порядка 30 образовательных организаций края. На площадках представили весь спектр направлений подготовки специалистов среднего звена.
Хорошо забытое старое
Бросалось в глаза несколько площадок по робототехнике и 3D-печати. Модно, стильно, молодежно! Но уже не так завлекательно. Есть новая фишка - учащиеся техникумов во все глаза смотрели, как проводятся обычные эксперименты из учебника химии за 8-й класс. Я понимаю, когда на подобные «фокусы» с пусканием дымов и окрашивание жидкостей смотрят дошколята, но… Оказывается, за все время обучения в школе современные дети ни разу не провели ни одного опыта!
Подивился креативности Хабаровского технического колледжа – из сантехарматуры они сердечки изготовили. Но на словах все четко объясняли и показывали, парни в запорной арматуре знают толк. Вот только хорошо бы с заготовок еще и фаски снимать, дабы не порезать пальцы.
Обидно стало за Хабаровский судостроительный завод. Проект пассажирского судна А45-2 так и не «взлетел» - один кораблик бегает до Китая, два заложены. И когда будут достроены, никто из спецов не сказал. Похоже, что для них «выбрать будущее сегодня» не получится, учитывая, что ХСЗ и амурчанам так и не выдали средства на докапитализацию предприятий…
Деньги давай!
Педагоги модуля «Фабрика-Дети» провели курс бизнес-образования для подростков. Поиграл с ними в бизнес-игру. Надо было чупа-чупсы толкнуть подороже – от 100 до 500 рублей за штуку. Пацаны ни фига не секут в бизнесе. Внезапно «на рынок пришел новый эффективный собственник и, используя инновационную стратегию, увеличил процент прибыли за счет снижения доли расходов». Проще говоря, применив природную наглость и лучшую физическую и моральную подготовку, за 5 минут штук 7 конфет я тупо отобрал. Но тут же вернул, жалко этих будущих буржуинов. Жизнь их самих обломает, рынок отрегулирует.
Анонсируемая площадка «Твой профессиональный старт», где были представлены краткосрочные программы по подготовке и переподготовке тех, кому «за 50», не пользовалась успехом у молодежи. Из лиц предпенсионного возраста на русско-английском фестивале выбора профессий видел в основном педагогов. Они целыми классами приводили школьников.
И это - будущее
Если из мероприятия исключить свистелки, кричалки, яркие огоньки, пускание газов и дымов и прочую околофестивальную шумиху, то получится абсолютно ординарное событие. Но реально нужное для профориентации «юных и дерзких». Я так и не дождался своей очереди, дабы усвоить навыки сварщика на шикарном тренажере. Дикое столпотворение было и у стенда рестораторов-поваров. Хабаровский торгово-экономический техникум умеет «вкусно» показать! Очень внимательно наблюдал за симулятором ЖКХ, вначале приняв его за «левый» клон уже старой компьютерной игрушки Sim`s. А компьютерный тренажер «Оператора крана»? Тьфу на «Нид фо спид» - тут одно неверное движение и зданию каюк!
Но более всего «убили» несколько площадок. На стенде Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса из деревянных заготовок и клея «Момент» старшеклассники «креативили» машинки, танчики, кораблики и т.д. Для пацанов и это было в новинку. На другой половозрелые юноши, используя электроконструктор для детей среднего возраста, собирали действующие модели вентилятора и иного оборудования. Оказывается, в их образовательных учреждениях нет подобных вещей для технического творчества. На третьей девятиклассники из наборов «Лего» собирали механизмы и программировали их по тому же принципу - из уже готовых «кубиков»-подпрограмм. М-да, не творцы, отверточная сборка.
Эдуард Попов, большой любитель труда на свежем воздухе
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По данным Счетной палаты РФ, озвученным на правительственном часе по реализации национального проекта «Образование», на сегодняшний день 32% выпускников вузов и 41% выпускников организаций профтехобразования работают не по специальности.
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