Общество
Зоозащитники в соцсетях беснуются: Алину Орлову выпустили из тюрьмы
До чего же быстро бежит время! Еще, кажется, вчера радовались, что хабаровских звезд российского живодерства за решетку отправили. А тут тебе новая радость: одна из них, Алина Орлова, на 10 дней раньше положенного срока вышла из тюряги.
Отбывала наказание в женской колонии № 11, которая находится в поселке Бозой, в 100 километрах от областного центра в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Преступница проживала в общежитии, где была обеспечена всем необходимым - не менее 3 кв. метров площади в общей спальне. У нее были свои кровать, тумбочка и стул. Алина все это время шила форму для стражей закона.
В «Инстаграме» девчонки-зоозащитницы уверяют, что якобы Алина поменяла имя и фамилию на Аделину Кузьмину. Как и ее мать, живодерка теперь промышляет маникюром и педикюром. Зоозащитники беснуются в соцсетях, некоторые призывают к рукоприкладству, чуть ли не к убийству, что и противозаконно, и аморально, и странно для тех, кто вроде бы грудью встает на защиту всего живого.
Стоит напомнить, вся эта зверская история стала известна широкой общественности благодаря интернет-пользователям. Две малолетние подружки выкладывали в социальные сети фото и видео, где они мучили и убивали животных.
С июня по август 2016 года Алена Савченко и Алина Орлова на втором этаже недостроенного здания на улице Юнгов убили не менее 15 собак, кошек, голубей. Кроме того, девицы ограбили хабаровчанина. Одна из девиц разместила на своей странице в сети «ВКонтакте» изображения, оскорбляющие религиозные чувства верующих.
В итоге Алена Савченко приговорена к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца, Алина Орлова - на три года и десять месяцев.
Некоторые хабаровские СМИ стращают горожан: вон-де среди нас живодерка инкогнито. И что? В Хабаровске много кого живет. Ну и считается, что тюрьма ее исправила. Хотя, как гласит народная мудрость, горбатого и могила не исправит. Что в итоге получилось, покажет время. Поживем, как говорится, увидим.
Юрий Вязанкин
Фото: save-animals.info
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