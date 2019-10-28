В Хабаровском крае с помощью дрона пытались доставить в СИЗО мобильные телефоны



Сбивать и перехватывать беспилотники научились не только в Сирии. Любопытный пример привел мне начальник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин. Благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы удалось предотвратить попытку доставки с помощью дрона на режимную территорию следственного изолятора № 2 г. Комсомольска-на-Амуре средств сотовой связи, запрещенных к использованию следственно-арестованными.

В результате оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками СИЗО была предотвращена попытка переброса запрещенных предметов с помощью радиоуправляемого вертолета, который был перехвачен и изъят. Злоумышленники, видимо, делали ставку на увеличенную грузоподъемность и легкую управляемость дрона, а также его способность выполнять сложные фигуры пилотажа. Однако осуществить задуманное у них не получилось. Этому воспрепятствовали и современные средства охраны, и бдительность сотрудников СИЗО.

По словам Баданина, многоэтажные постройки, возведенные в непосредственной близости от охраняемой территории, порой подталкивают родственников обвиняемых к противоправным действиям. Так, «добрые люди», забравшись на балкон восьмого этажа общежития, расположенного напротив следственного изолятора, направили «заряженный» сотовыми телефонами и сим-картами вертолет на территорию СИЗО при помощи пульта дистанционного управления.

Народ регулярно изыскивает все новые способы доставки запрещенных грузов на режимные объекты. Уголовно-исполнительной системе давно известны случаи попыток переброса запрещенных к хранению и использованию в местах лишения свободы предметов с помощью спортивных арбалетов, а также передачи их ухищренным путем в продуктах питания. Технологии доставки запрещенных грузов на режимные объекты с каждым годом становятся все сложнее, поэтому сотрудникам УФСИН приходится применять новейшие средства их обнаружения, проявлять особую бдительность.

«Пушки» для дронов

Кстати, обязательная регистрация дронов в России вступает в силу. А ряд силовиков уже получили специальные «пушки», которые позволяют перехватывать управление незарегистрированными беспилотниками.

В настоящее время, как рассказал Баданин, сотрудники научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России начали тестировать оборудование по защите проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Не секрет, что дроны все чаще используются для доставки в колонии и следственные изоляторы наркотиков, мобильных телефонов и алкоголя. С помощью полученных таким образом мобильников осужденные связываются с сообщниками на воле и организовывают новые криминальные схемы по выманиванию денег у доверчивых граждан.

Сотрудники ФСИН стали все чаще сталкиваться с подобными ситуациями. При этом преступников не смущают неудачные попытки, ведь квадрокоптеры дешевеют и становятся все более доступными.



- Защита от нежелательного проникновения на режимную территорию беспилотника состоит в том, чтобы перехватить управление и посадить его в обозначенном месте. При подлете квадрокоптера к территории исправительного учреждения происходит срабатывание системы обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер дрона и после этого приступает к захвату управления над ним, - рассказывает начальник Центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в УИС подполковник внутренней службы Сергей Овчинников.

По словам экспертов ФСИН России, комплексы выявления и блокирования систем управления беспилотных летательных аппаратов прошли тестирование и уже показали хорошие результаты в нескольких регионах России. Они работают в любое время суток и независимо от погодных условий. При этом системы исключают влияние человеческого фактора: защитная система способна самостоятельно засечь беспилотный аппарат и приземлить его за территорией колонии или в обозначенном месте во внутреннем дворе СИЗО. Отключить систему не смогут даже сами сотрудники исправительного заведения.

«Дорога», «дорога»…

Помню, как после побега четырех осужденных из хабаровского СИЗО был «большой шмон». У заключенных изъяли столько мобильников и прочих запрещенных предметов, что не хватило грузовика, чтобы вывезти все изъятое. Но оказалось, что все это мелочи.

Мобильники тогда уже давно не были проблемой. Но устраивать что-то типа какой-то телеконференции все-таки не было возможности. Не до каждого дозвонишься, да и прочие разности… Поэтому «дорога» в СИЗО так и осталась.

«Дорога» - это самое ценное, что есть в тюрьме. Как система кровообращения. Каждая хата должна иметь «дорогу», а если не имеет, то это позор - такая хата называется лунявкой, и считается, что в ней луни сидят, а не пацаны. Лунявок обычно в тюрьме несколько, туда собираются все обиженные, все, кто из своей хаты выломался. Скажем, ушел такой на прогулку, а в хату не вернулся: обратился к контролеру. Их опера и собирают вместе. Впрочем, иногда даже лунявки имеют «дорогу», хотя с них и нет никакого спроса.

Один бывалый мне объяснил, что в целом по тюрьме за существование и сохранность «дороги» отвечает самая строгая хата - Индия, где собраны первостольники из ранее осужденных.

- А как им удается так подобраться в одну хату?

- Опера специально собирают их вместе.

- Для чего?

- Видимо, чтобы не было беспредела. В принципе, тут есть много непонятного. Вот – «дорога». Это веревка, которая натянута по наружной стене корпусов СИЗО. Ее администрация не может не видеть. Каждая хата имеет четыре дороги вверх, вниз, вправо и влево, то есть ко всем соседним хатам протянуты ночью веревки, по ним резво движутся мешочки с ксивами, посылочками и так далее. Подельщики, разведенные по разным камерам, договариваются о совместных показаниях.

Да, время от времени устраиваются облавы, срываются веревки, но все это авралами. Хотя, в принципе, я думаю, можно и полностью исключить существование «дороги».

В хатах полную ответственность за функционирование «дороги» несет первый стол. Именно поэтому первый стол ставит коней - тех, кто смотрит за «дорогой», в привилегированное положение. Конями, кстати, называются как люди, гоняющие мешочки, так и сами эти мешочки. Надо сказать, что если создается экстремальная для коней ситуация, то в улаживании этого дела участвует вся хата. Конь занят «дорогой» и приказывает дежурному - «Сделай Федю». Дежурный идет на Федю, то есть становится к двери. Он командует: «Все к решке!». На это реагируют четвертый и пятый стол - чтобы создать толпу у двери и успеть закрыть окно. Два человека держат дверь, отжимают ее и вообще всячески затрудняют ее открытие. В этот момент конь может приказать даже первому столу. Например, стукнуть в стену, предупредить соседнюю хату об опасности и так далее.

Еще об Индии. Их вообще-то две, поскольку в одной собраны те, кто по первому разу, в другой - те, кто были уже осуждены. Индия строгого режима и отвечает за изолятор. В ней сосредоточена вся информация, туда обращаются за советом, за ней последнее слово при всех конфликтах. В Индию обязательно направляются подогревы: сало, сахар и все прочее. Решение любого человека из Индии является окончательным для прочих и обжалованию не подлежит. Скажем, на этапе столкнулся с человеком из Индии, и штаны ему твои понравились. Скажет снять - должен подчиниться беспрекословно. Если этого не сделаешь, в хате тебе наподдают за то, что навел на всю хату косяк. И никого не волнует, что ты раздет оказался. Если же просто любой осужденный привяжется с таким требованием, то можешь защищаться - твое право.

Индия решает какие-то глобальные разборки. Если же речь идет о чем-то не таком важном, то спрашивают совета у Тюрьмы.

- В каких случаях это бывает?

- Когда хотят поиграть в демократию. Понятно и так, что намерены человека либо запарафинить, либо на парашу посадить. Но чтобы не было момента личного участия, обращаются к Тюрьме. Делается это так. Тот, кто спрашивает, вылезает на решетку и кричит: «Тюрьма, что делать?». И любой первый голос, который отозвался и выложил, что, по его мнению, делать, является определяющим, это высшее решение, голос Тюрьмы. И даже если первый стол отменит это решение, то на хату ляжет клеймо отступников - это серьезнейший косяк. Хотя ведь в данном случае произвол очевиден: крикнуть может кто угодно и что угодно, лишь бы успел первым.

- А если Тюрьма ответит - повесить! Или - вскрыть вены! Это тоже будет исполнено?

- Обычно так не отвечают. Но если ответят, то, конечно, так и будет. Впрочем, иногда к Тюрьме обращаются и просто для того, чтобы выбрать кличку новичку.

Убрать мобильные

Только в минувшем году оперативными подразделениями УФСИН России по Хабаровскому краю было оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии свыше 800 преступлений, при попытке доставки было изъято около двух килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Колонии и СИЗО оборудуются специальными устройствами подавления радиосигналов, но полностью подавить мобильную связь в границах учреждений по-прежнему пока не удается.

Операторам мобильной связи было направлено больше 400 решений начальника УФСИН России по Хабаровскому краю о приостановлении действий сим-карт, выявленных в нелегальном пользовании осужденных и следственно-арестованных. Всего в результате обысковых мероприятий за период прошлого года было обнаружено порядка 300 нелегальных единиц средств мобильной связи. Кроме того, было изъято свыше тысячи литров спиртосодержащих жидкостей. При попытке передачи запрещенных предметов были задержаны 40 человек. 29 из них привлечены к административной ответственности, пятеро понесли уголовное наказание.

Так, в Ивдельскую колонию Свердловской области из Хабаровска пришла посылка с запрещенными предметами - сотовым телефоном, зарядным устройством и МР3-плеером. Все это было спрятано в баллончике пены для бритья. Передача предназначалась заключенному, осужденному на восемь с половиной лет лишения свободы. По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка.

Гашишным маслом оказалась «заряжена» морковь, предназначенная для осужденного в Комсомольске-на-Амуре. А другой родственник хотел передать в Ванинскую колонию спиртосодержащую жидкость...



Вадим Решетняк

Фото предоставлено УФСИН России по Хабаровскому краю



