В следующем году семьи Хабаровского края смогут получить почти 3 миллиарда рублей

Большая часть средств, направленных на улучшение демографической ситуации поступит из федерального бюджета.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, 1,6 млрд рублей предполагается направить на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка. На сегодняшний день ее размер составляет 14150 рублей. Пособие получают на 11960 детей.

На ежемесячную выплату за рождение первенца предусмотрено почти 870 млн федеральных средств. Напомним, со следующего года размер пособия вырастет больше, чем на тысячу и составит 15181 рубль. Кроме того, срок выплаты с 1,5 лет увеличится до трех лет. С начала года в крае пособие за первенца назначено 3339 семьям, – сообщают в пресс-службе губернатора и правительства края.

Еще 167 млн рублей запланировано на единовременную выплату за первенцев, рожденных с начала 2019 года. Со следующего года размер выплаты также будет проиндексирован и составит 30302 рубля.

Почти 295 млн рублей в 2020 году будет направлено на региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. Суммой в 135 907,8 рубля, которая была введена в нынешнем году, уже распорядились 339 семей. Всего капитал оформили 2819 семьи.

В ведомстве обращают внимание, что оформить положенные выплаты можно в центрах соцподдержки по месту жительства и МФЦ. Также документы можно подать, не выходя из дома на сайте «Услуги27». Подробную информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» 32-64-93 (в рабочее время).