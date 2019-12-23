Хабаровчан в 2020 году ждёт очередной рост тарифов

Документ, подписанный губернатором, предусматривает индексацию тарифов с 1 июля 2020 года на 4%. Примерно так же расценки на услуги естественных монополий и услуги ЖКХ выросли в цене в этом году (на 1,7% - с 1 января, на 2,4% - с 1 июля).

Давно забыты предвыборные тезисы нынешнего главы региона, с которыми он завоевал народное признание в сентябре 2018 года. «Нет ничего страшнее квитанций на оплату коммунальных услуг, особенно если эти услуги не предоставляют, а дом трещит по швам. В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение тарифов, активное переселение из аварийного фонда, решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов домов - наши цели», - дословная цитата из программы Сергея Фургала.

Напомнить об этих намерениях краевому правительству в сентябре 2019 года пыталась группа активистов, выдвигавшихся в городскую думу Хабаровска. Они предложили провести независимый аудит расценок в сфере ЖКХ, причем сделать это под патронажем главы региона. Однако такая инициатива удостоилась стандартной чиновничьей отписки. «В соответствии с пунктом «Ж» статьи 71 Конституции РФ основы ценовой политики находятся в исключительном ведении РФ. Регулирование цен (тарифов) на коммунальные ресурсы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами», - было сказано в официальном ответе, который подписал не адресат обращения с 6 тысячами подписей - губернатор края, а руководитель регионального комитета по ценам и тарифам Александр Орлов.

Уточним, что РИА Рейтинг по итогам 2018 года определило наш регион на 72-е место из 85-ти по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. По подсчетам агентства, среднестатистическая семья в Хабаровском крае в прошлом году заплатила по квитанциям 73 тыс. рублей (в среднем по РФ - 52,6 тыс. рублей).

Постоянно растущие расценки на отопление, водоснабжение, канализацию, газ, электричество, капремонт и прочие коммунальные блага привели к тому, что на сегодняшний день судебными приставами почти 9,5 тысячам жителей Хабаровского ограничен выезд за пределы РФ. Причина - в долгах перед поставщиками услуг. Неплательщиков по счетам ДГК и ДЭК за электричество, тепло и горячую воду насчитывается более 20 тысяч человек, а их совокупные долги подбираются к 400 миллионам рублей. Более 30 тысяч абонентов имеют просроченную задолженность за услуги газоснабжения перед компанией «Газэнергосеть Хабаровск». Общая сумма - почти 120 миллионов рублей (на 26 миллионов больше, чем в 2018 году). Еще 5 тысяч жителей края задолжали 9,3 миллиона рублей за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (на 8 миллионов больше, чем год назад).

Кроме увеличения цифр в квитанциях, объясняемых общими для субъектов РФ нормами, в Хабаровском крае продолжают взимать дополнительные сборы по обработке платежей граждан за горячую воду и тепловую энергию. Избежать комиссии можно, лишь явившись в абонентские отделы ПАО «ДЭК» - по двум адресам в Хабаровске и одному - в Комсомольске-на-Амуре.

Ну и еще одно повышение цен в жилищно-коммунальной сфере ждет жителей края с 1 января 2020 года. Глава региона подписал документ об увеличении взносов в фонд капитального ремонта.