На запасной путь: 77 лет под грифом «секретно»

Контрразведчики Восточного округа хотели приоткрыть некоторые тайны

Подремонтированный вагон-теплушка, выделенный Министерством обороны России, должен войти в состав «Эшелона Победы». В нем решено разместить историческую экспозицию, которую подготовили накануне 77-й годовщины сильнейшей военной контрразведки мира (служба была создана 19 апреля 1943 года).

— Смерш — это слово знакомо даже человеку, далекому от истории спецслужб. Оно наводило ужас на немецких шпионов и диверсантов, фашистских пособников и предателей. И вызывало уважение у фронтовиков, плечом к плечу с которыми армейские чекисты добывали Победу, — рассказывает председатель Совета ветеранов военной контрразведки Восточного военного округа Владимир Пнев, которому была поручена подготовка экспозиции. — Смерш приблизил наступление Победы, сберег жизнь многим тысячам бойцов и командиров. Свыше шести тысяч оперативников отдали жизнь за Отечество.

По его словам, оперативники обеспечили надежную защиту военных секретов и скрытность подготовки операций советских войск. Благодаря их работе ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника. Контрразведчики выявили и обезвредили свыше 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов, 6 тысяч террористов. Передали в немецкие разведцентры большой объем стратегической дезинформации.

Во время 180 радиоигр они арестовали более 400 сотрудников и агентов германской разведки, захватили тонны взрывчатки, большое количество шпионского снаряжения и оружия, уничтожили при высадке парашютистов десятки вражеских самолетов. А кроме того, они не позволяли уйти от возмездия нацистским преступникам, ответственным за многочисленные злодеяния на захваченных территориях, сотрудникам спецслужб и карательных органов Германии, изменникам Родине, палачам и пособникам фашистов. Отмечено немало случаев, когда именно сотрудники особых отделов вели за собой подразделения (хотя эта функция уж точно не входила в круг их обязанностей), к примеру, в случае гибели командира. И вели отнюдь не за спинами солдат.

Владимир Алексеевич подчеркнул, что за время существования Дальневосточного подразделения Смерш среди его сотрудников не было ни одного факта предательства, ни один из агентов спецслужб противника не смог проникнуть в ряды Смерша, а также обслуживаемых штабов. И, по статистике военных лет, контрразведчик жил в действующей армии в среднем до трех месяцев. Затем либо погибал, либо выбывал по ранению, с последующим возвращением в строй.

Владимир Пнев еще многое может рассказать, а главное — показать людям. И очень переживает, что «его» теплушку «могут загнать в тупик».

Цитирую письмо начальника военных сообщений Дальневосточного управления военных сообщений руководству нашей дороги: «В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации по маршруту движения воинского эшелона, формируемого в рамках проведения агитационно-пропагандистской акции «Эшелон Победы», решением министра обороны Российской Федерации проведение акции перенесено до особого указания».

Вадим Решетняк