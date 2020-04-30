Няням дадут денег

А также водителям, кастеляншам и буфетчикам, которые работают поблизости от зараженных коронавирусом

В правительстве Хабаровского края создан специальный перечень сотрудников медицинских учреждений, которые работают с пациентами, больными COVID-19. Этим людям в зависимости от занимаемой должности выплатят от десяти до пятидесяти тысяч рублей. На эти нужды из краевого бюджета будет выделено 237 миллионов рублей.

В перечень входят следующие сотрудники: врачи-эпидемиологи, ​ специалисты, осуществляющие лабораторную диагностику коронавируса, работники патолого-анатомических отделений и судмедэкспертизы, сотрудники, выполняющие противоэпидемические мероприятия при въезде на территорию Хабаровского края, водители, осуществляющие перевозку медработников, а также дезинфекторы, кастелянши, няни, буфетчики и уборщики помещений, где лечатся пациенты с COVID-19. Выплаты им начислят с 1 апреля.

Напомним, что существует федеральный перечень, куда входят категории медицинских работников, которым в течение трех месяцев будут доплачивать за работу с зараженными коронавирусом людьми. Врачам, непосредственно лечащим пациентов с COVID-19, выплатят 80 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагается 50 тысяч рублей, среднему персоналу — 25 тысяч.

Игорь Свинников