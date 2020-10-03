На жительницу Хабаровского края навесили долг по ЖКХ за пропавшего сына

В 2009 году у жительницы военного городка села Князе-Волконское Натальи Захаровой пропал младший сын. Виталий поехал во Владивосток, чтобы подработать на стройке. Последний раз его видели спустя два дня после приезда в столицу Приморского края. Матери пришлось лично отправиться на поиски…

Мерзлый дом

Наталья Захарова показывает мне ДОС №39, где она живет. Состояние подъезда ужасающее – пол просел и потрескался, куски стен обваливаются. Проводка на первом этаже представляет собой лапшу из проводов, изоленты и кабелей, морским узлом выглядывающим из зева оголенного электрощитка.

В подвале страшная сырость. После дождей здесь все затапливает. Мокрота постепенно проникает в квартиры, отчего пол и стены ходят ходуном. Тяжелее всего зимой.

«Отопление включают, но тепла нет, - рассказывает жительница Князе-Волконского. - Одна труба теплая, а батареи холодные. Систему отопления не промывали лет двадцать. Сколько я жаловалась, все без толку. Мне сказали: это ваша квартира, вы и промывайте. Зимой двери промерзают, леденеют. Как-то сосед около часа двери своей квартиры выбивал, чтобы выйти, так дверь вмерзла».

При этом Наталье Захаровой каждый месяц исправно приходят квитанции за услуги ЖКХ. Смотрим за март, графа «Отопление» - 4978 рублей. Общий долг за квартиру составляет 89 тысяч.

…Целый год Захарова прожила во Владивостоке, занимаясь поиском сына. Заявления в полицию, рейды по больницам и моргам – все без толку. Отчаявшись, женщина уехала на Камчатку. Говорит, не могла жить в квартире, ставшей в одно мгновение пустой и неуютной.

Только спустя пять лет она вернулась в Князе-Волконское. Морально помог старший сын. В это время управляющая компания «Славянка», которая обслуживала ДОС №39, обратилась в суд и потребовала возместить сто тысяч рублей за услуги ЖКХ с 2009 по 2013 годы (в квартире были прописаны Наталья и Виталий Захаровы). Суд постановил сделать перерасчет.

Судьба сына

По словам селянки, перерасчет так никто и не сделал. В 2016 году было еще одно судебное разбирательство со «Славянкой».

«Я предоставила в суд документы, подтверждающие, что в указанное время проживала в другом месте, а сын был признан пропавшим без вести, - говорит Захарова. - В результате суд обязал меня выплатить «Славянке» 50 тысяч рублей».

Затем, продолжает женщина, произошло и вовсе странное. С октября 2019 года и по сей день с ее карты стали снимать 100% суммы.

«Я даже не знаю, сколько теперь у меня пенсия. Ее и остальные поступившие на карту деньги списывают все до копейки в пользу управляющей организации Домоуправление №2. При этом долг не гасится [судя по платежкам, даже растет. – Авт]. Потому что за месяц «набегает» новая сумма платежей за ЖКХ, и все происходит заново».

Пенсионерка вынуждена постоянно брать деньги в долг. Материально помогает старший сын.

Что же касается домоуправления №2, то оно находится по тому же адресу, что и в свое время «Славянка». По мнению Натальи Захаровой, организация только сменила вывеску, а сама продолжает собирать деньги с населения, ничего толком не делая взамен. С 2012 года в СМИ неоднократно появлялись критические статьи в адрес ОАО «Славянка».

«Во дворах дорога также отсутствует, нет детских площадок - дети играют в кучах мусора. Ремонт и техническое обслуживание домов не производится уже длительное время. С декабря 2012 по июль 2013 года «Славянка» вообще не выполняла свои обязанности, квитанций на оплату ЖКХ также не было. В июле напечатали первую квитанцию за январь с завышенными тарифами и полным отсутствием перерасчетов за те полгода, что «Славянка» отдыхала. За два месяца компания лихо накатала квитанции еще за полгода. С некоторых пор «Славянка» еще является исполнителем по энергообеспечению, - сообщила жительница военного городка Ирина», - писало в 2013 году издание «Амурмедиа».

…Только в 2018 году, после обращения в Генеральную прокуратуру, Захаровой пришел ответ касаемо судьбы сына. Его тело обнаружили спустя несколько дней после приезда во Владивосток. Нос Виталия был сломан, несколько зубов выбито, одежда порвана. На лбу след словно от удара топора. Причиной смерти указано самоубийство… Мужчину похоронили на Морском кладбище в могиле для неопознанных.

«Эксгумацию провести отказались, - рассказывает Наталья Захарова. - Так бы перевезла его тело в Хабаровск, кремировала бы».

Мы будем следить за этой, во многом странной историей. Слишком много в ней вопросов. Почему с пенсионерки взимают такие суммы, что ей не на что жить? Почему, несмотря на взимаемые суммы, долг не гасится, а растет? Почему управляющая компания как ничего не делала восемь лет назад, так ничего не делает до сих пор?

И самые главные. Почему девять лет никто не оповещал Захарову о судьбе сына? Что за странный способ самоубийства, при котором выбиваются зубы и остаются следы от удара топором? Что в действительности произошло с Виталием Захаровым? И, наконец, кто виновен в случившимся? Постараемся разобраться хотя бы с частью этих вопросов.

Андрей Канев

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