У приюта для бездомных под Хабаровском появились помощники

Энтузиасты «ЗА ДВИЖ» собрали и отвезли в Виноградовку, где находится приют, теплые вещи

Сейчас под Хабаровском в Виноградовке живут 30 людей, оставленных жизнью на обочине. Инвалиды, пенсионеры, люди без установленного факта инвалидности, не обеспеченные пенсией и неизвестные. Они тут живут и умираю, личности некоторых не удается установить.

Всё пристанище — несколько старых автобусов, отапливаемых обычными печками. Это круглогодичное жилье. Отсюда никого не выгоняют после ночлега. Тут, как говорится, постоянное место жительства.

Еду готовят сами, есть и небольшое подсобное хозяйство. За бездомными с тяжелыми заболеваниями в этих почти полевых условиях умудряются ухаживать. Конечно, обездоленные нуждаются во многом. Например, в теплых вещах.

На днях общественники из «ЗА ДВИЖ» собрасли сколько сумели теплых вещей — впереди тяжелая дальневосточная зима — и привезли в Виноградовку. Этот «завоз» не станет разовым, конечно. Энтузиасты продолжают искать вещи, которые не пригодятся хабаровчанам, в соцсетях и через знакомых. Как только накопится внушительный груз, собранное вновь повезут в приют.

«Нам очень нужны сейчас строительные материалы: утеплитель, доски, пенопласт и прочее. Собираемся сделать тут у нас еще одну небольшую постройку перед зимой, времени мало. Поэтому будем рады любой помощи, очень нужно строиться. А у нас есть ведь еще и интернат для инвалидов в Петропавловке, туда тоже нужны стройматериалы», — поделился руководитель благотворительной организации «Соучастие» Иван Маньковский.

А еще бездомным, тем кто живет в Виноградовке, нужны средства гигиены — памперсы для взрослых, желательно четвёртого размера. Инвалидность в полевых условиях штука непростая.

Хабаровчан, готовых помочь «Соучастию», с удовольствием выслушают по телефону 89143134127 — это номер директора Ивана Маньковского.







