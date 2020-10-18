«Метеоры» вновь будут ходить от Комсомольска до Николаевска

Движение судов было остановлено по вине перевозчика.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, перевозчик возобновил транспортное обслуживание населения водным транспортом на скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре».

Движение «Метеоров» выполняется в соответствии с действующим расписанием. Дни отправления из Комсомольска — вторник, четверг, пятница, суббота. Отправление из Николаевска — понедельник, среда, пятница, суббота. По пути следования судно заходит в восемь населенных пунктов: Киселёвку, Софийское, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тыр, Тахту, Иннокентьевку. Стоимость билетов для взрослых составляет 5 тыс 171 рубль, для детей предусмотрена 50% скидка.

Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, перевозки пассажиров по данному маршруту являются социально значимыми и финансируются из краевого бюджета.

В этом году ООО «КомПасс» получило субсидию в полном объеме, однако 9 октября перевозчик нарушил обязательства по государственному контракту, прекратив предварительную продажу билетов и отменив рейсы. После оперативного вмешательства регионального минтранса, «Метеоры» вновь выходят на линию.

Вместимость теплохода 117 чел. В связи с ограничительными мерами, пассажирам предлагается приобретать билеты без посещения кассы. Оформить их можно на сайте или Федеральной транспортной системы. На судах сохраняется масочный режим, поэтому пассажирам необходимо обеспечить себя средствами индивидуальной защиты.