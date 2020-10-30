Школьников из Николаевска-на-Амуре наградят за спасение тонувшего человека

Минувшим летом подростки с помощью пластиковых бутылок оказали помощь рыбаку, сообщает комитет по гражданской защите региона.

Данил Головушкин и Дмитрий Иванов – одиннадцатилетние мальчишки из города Николаевска-на-Амуре. Этим летом друзья спасли тонувшего человека.

Июльским днем ребята гуляли на морском берегу, загорали, ловили рыбу. Их внимание привлекла лодка, которую уносило в открытое море: в ней находился человек, весел на борту не было – они плыли рядом по волнам, мотор не работал. Такая странная картина обеспокоила друзей, они догадались, что случилась беда.

Взрослых рядом не оказалось, а времени искать или звать кого-то не было: расстояние от берега до лодки стремительно увеличивалось. Ребята решили, что надо спасать человека, но никаких специальных приспособлений у них для этого не было. Все, что они придумали – это прихватить с собой пустые пластиковые канистры, брошенные кем-то на берегу, их друзья использовали вместо спасательного круга.

«Когда мы отплыли до берега метров на сто, я обернулся назад. На несколько секунд мне стало немного страшно, – рассказывает Данил. – Но потом собрался и стал грести дальше, только смотрел, чтобы с Димой все хорошо было, он ведь немного отстал от меня».

Через несколько минут дети, выбиваясь из сил, сумели доплыть сначала до весел, а потом и до лодки. Казалось, что все почти закончилось. К тому же на берегу появились люди, которые что-то кричали им, ребята подумали, что помощь совсем рядом.

Но тут случилось неожиданное: когда они протягивать весла мужчине, тот неудачно потянулся вниз и упал в воду. Оказалось, что горе-рыбак еще и не умел плавать. Дети отдали ему канистры и помогали удерживаться на поверхности воды, как могли. Данил смог забраться на лодку, уже оттуда, сверху, он держал весло, чтобы тонущий человек схватился за него, а Дима оставался рядом с мужчиной в воде.

К этому времени все, что происходило, заметили на большом катере, который проходил неподалеку. Моряки быстро добрались до места и подняли всех на борт. Все трое благополучно сошли на берег. Спасенного мужчину ребята больше никогда не видели.

Правительством Хабаровского края уже принято решение о награждении юных спасателей.