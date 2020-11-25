В Хабаровске открылась фотовыставка, посвященная многодетным семьям

Мероприятие проходит в фойе кинотеатра «Совкино». Организатором весьма необычной экспозиции «Моя семья – мое богатство» выступил сектор семьи, отцовства, материнства и детства отдела по церковной благотворительности и социальному служению хабаровской Епархии Русской православной церкви.

В многодетные семьи пришли и работали два фотографа из общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» по Хабаровскому краю Ольга Эйсмонт и Дмитрий Моргулис.

«Проект длился достаточно долго - снимали в семьях в течение трех лет начиная с 2017 года. На выставке представлен не весь объем отснятого материала», - рассказывает о работе Ольга Эйсмонт. «Мы не просто фотографировали происходящее. Приезжали в семьи как к родным. Со многими подружились и дружим до сих пор», - дополняет Дмитрий Моргулис, высказывая здравую мысль о возможности продолжить выставку в виде виртуального проекта.

Ольга Эйсмонт подхватывает тему: «Не было никакого позирования, заранее отказались от съемок в студии. Только вживую, в реальной обстановке, что есть в семье, то и снимали. Пусть интерьер не богат, зато полная непосредственность. В одной семье к нашему приходу испекли пирог, вот и получился целый сюжет – семейный завтрак. В другой семье поснимали в квартире, потом внезапно собрались – кошку под мышку и на улицу. Такие теплые отношения – дети друг за друга горой. Забота - самое главное в таких многодетных семьях, вера в семье должна быть обязательно».

Тогда почему такие светлые и радостные события в черно-белом варианте, этакий позитив-негатив? «Сейчас мы хотим видеть красивую картинку. Черно-белая фотография - ничего лишнего. Мы предлагаем зрителям увидеть семью как реальный мир. Многие стеснялись некоторой неухоженности - давно не было ремонта. Мы же хотим показать красоту не обстановки, а красоту взаимоотношений», - высказывается Ольга Эйсмонт.

Апостол Павел говорил: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния, 20:35). В первую очередь это касается больших и дружных семей. Именно в таких семьях надо учиться терпению, взаимопониманию, любви и дружбе.

Андрей Дунаевский

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