Акции протеста в Хабаровске прекращаются — мэрия

Очередная неделя прошла без массовых выступлений в будни. Сегодня на площади Ленина во время обустройства ледового городка собралось едва ли 100 человек., сообщает пресс-служба администрации города.

Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий. Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур.

Отметим, что за время проведения несанкционированных публичных мероприятий, на территории Хабаровского края пресечено 440 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 426 решений: выписано 276 штрафов на сумму более 2,9 миллиона рублей, 84 административных ареста, 41 – обязательные работы.

Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 2109 предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.