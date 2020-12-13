В Хабаровском крае выбрали стипендиатов им. Муравьева-Амурского

Выплаты получит 51 учащийся вузов, техникумов и колледжей Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Состоялось заседание совета по назначению стипендий им. Муравьева-Амурского студентам вузов и техникумов края под председательством министра образования и науки региона Виктории Хлебниковой. На соискание краевой стипендии претендовали 80 человек. Их кандидатуры представили девять вузов и 23 профессиональных образовательных организации.

По итогам заседания стипендия назначена 24 студентам вузов и 27 студентам техникумов и колледжей. Размер выплат составит 1 тыс. 929 руб. в месяц (в центральных и южных районах края) и 2 тыс. 226 руб. в месяц (в северных районах края). Они будут перечисляться двумя равными долями в декабре и июне.

Стипендия им. Муравьева-Амурского учреждена в 1993 году. Она назначается на конкурсной основе за хорошую и отличную учебу, а также высокие достижения в научно-исследовательской и общественной работе.