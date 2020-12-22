В Хабаровске наградили детей-героев

Отвага и мужество этих ребят – пример для всех. В Краевом центре образования наградили шестерых подростков за героические и мужественные поступки в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

«В жизни всегда есть место подвигам» – слова старухи Изергиль из рассказа Горького доказывает Максим Трещев из с. Святогорье района имени Лазо. Летом он спас одноклассника.

Ребята отдыхали на берегу реки Ханда, когда случилась трагедия. В жаркий день Святогор решил искупаться и поплыл на середину реки. В холодной воде у мальчика свело судорогой ноги, и он, успев крикнуть лишь «Помо….», скрылся под водой. Максим, не раздумывая, бросился на спасение друга. Доплыв до Святогора, наш герой поднырнул под него, стараясь вытолкнуть его повыше, чтобы он смог набрать воздуха в легкие. Но пострадавший запаниковал, стал цепляться за плечи, едва не утянув за собой своего спасителя. Несмотря на то, что тонувший выше и крупнее, Максим сумел рывками вытащить его на берег.

Вспомнив уроки ОБЖ, подросток стал оказывать первую помощь пострадавшему. У Святогора посинели губы, он побелел и не двигался, Максим даже испугался, что он умер. Мальчик давил на грудь товарища, перевернул его на бок, когда из него хлынула вода и он, наконец, задышал.

- Мама всегда учила меня: если человек нуждается в помощи, надо помогать. Она сильно переживала, когда узнала о произошедшем, ведь мы вместе могли утонуть. Но, успокоившись, похвалила и сказала, что гордится мной, – рассказал отважный герой.

Героический поступок также совершили подростки из села Даппы Комсомольского района – они вытащили из озера Хумми тонувших сверстников. Алексей и Иван находились на берегу, когда услышали пронзительные крики о помощи. Алексей молниеносно бросился в воду, схватил захлебывающуюся девочку и поплыл к берегу.

Передав ее Ивану, мальчик устремился спасать второго утопающего. К тому времени его голова уже скрылась под водой и догадаться о его местонахождении можно было только по пузырькам на поверхности воды. Алексей набрал в грудь воздуха и нырнул в мутную воду, стал шарить по дну руками. После нескольких попыток юный спаситель наконец схватил пострадавшего за руку и вытащил его на берег.

Мальчик уже не дышал. Никого из взрослых рядом не было, а нельзя было терять ни минуты – ребята стали оказывать первую помощь сами: Иван делал искусственное дыхание, Алексей – непрямой массаж сердца. У девятиклассников никогда не было опыта в оказании первой помощи утопающему, но теоретические знания из уроков по ОБЖ всплыли в голове сами собой. Усилия были не напрасны – скоро спасенный открыл глаза и задышал.

Родители школьников гордятся поступками своих детей, несмотря на огромное волнение за их жизнь, они считают, что отвага и мужество ребят – пример для многих взрослых. Но юные герои полагают, что на их месте любой человек поступил бы так же.

Спасением утопающего прославился и самый младший из детей-героев – хабаровчанин Роман Колесов. 11-летний мальчик рыбачил на берегу Амура со своими друзьями. Неподалеку играли маленькие близнецы пяти лет, которые бросали в воду ветки и камни, мешая мальчишкам удить рыбу. Несколько раз сделав замечание малышам не лезть в воду, Рома заметил, что один ребенок присел возле берега, а потом соскользнул в реку. Закричав «Малыш тонет!», он прямо в одежде прыгнул в воду и легко вытащил маленького Артема на берег.

За то, что школьник оказался неравнодушным к чужой беде, бабушка спасенного им ребенка обратилась в региональное управление МЧС России с просьбой поощрить Романа за совершенный им геройский поступок. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия вручил Роману грамоту и памятный подарок в виде рюкзака с символикой ведомства. Также благодарственное письмо передали маме мальчика.

Пятнадцатилетний Дмитрий Хомколов отдыхал со своими друзьями на протоке Дырениха недалеко от с. Мариинское Ульчского района, когда случилась трагедия. Старшие ребята, умеющие плавать, отправились купаться, за ними увязались товарищи помладше. Под водой, кроме сильного течения, оказалась яма, дети соскользнули с обрывистого спуска и стали тонуть, цепляясь друг за друга. Дима бросился на помощь и смог вытянуть одного ребенка на мелководье, пытался достать и остальных, но силы кончались, и он не смог, не успел. В районе был объявлен траур.

Взрослый поступок совершил и Артем Гилев из с. Троицкое Нанайского района. Возвращаясь домой из школы, он услышал женские крики из соседского дома. Понимая, что в его помощи нуждаются, подросток, не раздумывая, разбил окно, открыл щеколду и ворвался внутрь. Увидев связанную соседку и стоящего возле нее с канистрой бензина и ножом мужа, побежал звонить в полицию. Оперативники задержали дебошира, благодаря смелости и отваге юного героя женщина была спасена.

Артем утверждает, что никакого страха не испытывал и поступком своим не гордится. Всегда готов прийти на помощь и считает, что так поступил бы каждый. Его мама, наоборот, очень гордится сыном, его смелостью, мужеством и отзывчивостью.

Эти отважные ребята уже стали примером не только для своих одноклассников и товарищей, но и для многих взрослых, их поступки – свидетельство того, что в наше время еще есть немало примеров мужества, силы, смелости и доброты. За это следует поблагодарить родителей и педагогов, воспитавших в своих детях неравнодушие, решимость и отвагу. Когда рядом есть тот, кто готов, не задумываясь, броситься на выручку попавшему в беду, не страшно преодолевать трудности, становиться сильней и не отступать.

Юлия Учуваткина