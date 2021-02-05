Жителей Некрасовки травят вонью и дерьмостоками

Жители села Некрасовка (Хабаровский район) жалуются на ужасный запах, идущий со стороны речки Малая Сита. Источник смрада - под мостом на въезде в село. Там происходит сброс фекальных вод. Вонь настолько сильная, что от нее становится дурно.

Активисты Общероссийского народного фронта взяли ситуацию на контроль. Общественники совместно с представителями прокуратуры, «Водоканала» и журналистами выехали на место, где оценили масштаб экологического бедствия. Сотрудники лаборатории взяли воду из Малой Ситы на анализ. Впрочем, и без проб все очевидно и осязаемо.

Директор местного «Водоканала» рассказал, что трубы изношены (проложили их в 1978 году). Из-за этого и произошла утечка сточных вод. Необходимо заменить трубы, а денег выделяют недостаточно. По словам старшего помощника хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Анны Албинец, «Водоканалу» за грубое нарушение природоохранного законодательства грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Также «фронтовики» заметили еще одну странность. Под мостом при въезде в Некрасовку активисты обнаружили дополнительные подпорки кустарного производства. Значит ли это, что мосту угрожает обрушение и кто-то пытается таким образом предотвратить бедствие? Об этом узнаем чуть позже.