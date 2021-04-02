Службы ранней помощи Хабаровского края оснастят оборудованием

В коррекционных школах Хабаровского края работают 20 служб ранней помощи. Их основной целью является оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки, а также сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет. За счет средств федеральной и краевой субсидии к 2022 году современным реабилитационным и игровым оборудованием будут оснащены все службы ранней помощи в системе образования. На эти цели выделено 20 млн рублей.

В краевой коррекционной школе №4 города Амурска сегодня прошёл день открытых дверей, на котором была презентована работа службы ранней помощи. В настоящее время учреждение сопровождает 12 семей с детьми, имеющими различные особенности в развитии: нарушения слуха и речи, заболевания опорно-двигательного аппарата и т.д.

- С детьми работает междисциплинарная команда, в которую входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. В результате диагностики для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа развития и сопровождения. В ней отражаются коммуникативные и познавательные способности ребёнка, необходимость проведения консультаций для родителей, - рассказала директор краевой школы №4 г. Амурска Ольга Лебедева.

Большая часть услуг ранней помощи в школе №4 оказывается в индивидуальной форме, поэтому для консультаций подготовлен универсальный кабинет. В нём установлено оборудование, позволяющее семье и специалистам разместиться с ребенком на полу или за детским столиком. Помещение имеет несколько зон для различных активностей: двигательных игр, чтения книг, игр за столом.

Отметим, в 2020 году в Хабаровском крае проведено более двух тысяч консультаций в очной и дистанционной форме для 450 родителей и детей. Установлена нуждаемость в услугах для 139 детей. Реализованы 120 индивидуальных программ ранней помощи.



